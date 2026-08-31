Poniedziałek 31 sierpnia to ostatni dzień na złożenie wniosku o bon ciepłowniczy na 2026 rok. Kolejnego naboru nie będzie, a spóźnienie zamyka nam drogę do nawet 3500 zł. Do wzięcia są kwoty, które odczuwalnie zmniejszą zimowe rachunki za ogrzewanie.
"Bon ciepłowniczy jest świadczeniem pieniężnym będącym wsparciem dla gospodarstw domowych o niskich dochodach" – wyjaśnia Ministerstwo Energii. To dopłata dla tych, którym ceny ciepła skoczyły po wygaśnięciu 30 czerwca 2025 r. mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła, czyli rządowego mrożenia stawek.
Wnioski przyjmują gminy od 1 lipca, a świadczenie obejmuje cały rok: od 1 stycznia do 31 grudnia 2026. Zatem inaczej niż bon ciepłowniczy za 2025, który dotyczył tylko drugiego półrocza.
Bon ciepłowniczy 2026. Komu przysługuje i jakie warunki trzeba spełnić?
Trzy warunki muszą być spełnione naraz, żeby bon ciepłowniczy 2026 trafił w nasze ręce (a właściwie na konto). Wypadnięcie choćby jednego zamyka temat.
Dom jednorodzinny, wynajem i jeden bon na adres
Rodzaj budynku nie ma znaczenia. Bon dostanie też właściciel domu jednorodzinnego, o ile ciepło płynie do niego z systemu ciepłowniczego. Odpadają wszystkie źródła indywidualne: piec na paliwo stałe, pellet, pompa ciepła, gaz miejski, a także kotłownia gazowa należąca do wspólnoty.
Wynajmujący mieszkanie też mogą wnioskować o dopłątę. "Najem mieszkania nie wyklucza możliwości ubiegania się o bon ciepłowniczy" – podaje resort energii w odpowiedziach na najczęstsze pytania. Liczy się faktyczne miejsce zamieszkania, nie akt własności.
Na jeden adres przypada jeden bon. Gdy z tego samego gospodarstwa wpłynie kilka wniosków, pieniądze dostanie osoba, która złożyła dokumenty pierwsza.
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Ile wynosi bon ciepłowniczy w 2026 roku?
Kwota zależy od tego, ile kosztuje ciepło w danej taryfie. Im drożej, tym wyższa dopłata – w skrajnym wariancie rząd dorzuci 3500 zł do domowego budżetu.
To stawki maksymalne. Kto mieści się w progu dochodowym, dostaje pełną kwotę. Kto go przekracza, wchodzi w zasadę "złotówka za złotówkę".
Działa ona prosto: bon zmniejsza się o tyle, o ile dochód wykracza ponad limit. Ministerstwo podaje przykład gospodarstwa jednoosobowego z nadwyżką 100 zł miesięcznie: świadczenie spada wtedy o 100 zł. Jest jednak dolna granica. Gdy po odliczeniu zostałoby mniej niż 20 zł, gmina nie wypłaci nic.
Wniosek o bon ciepłowniczy. Gdzie go złożyć i co przygotować?
Wniosek powinien trafić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania. Ostatniego dnia naboru najpewniejsza jest droga elektroniczna, bo urzędy pracują tylko do popołudnia.
W większości przypadków trzeba dołączyć zaświadczenie ze spółdzielni, od zarządcy wspólnoty lub innego podmiotu odpowiadającego za dostawy ciepła. Podaje ono jednoskładnikową cenę netto według stanu na 31 maja 2026 r. Zaświadczenia nie składają gospodarstwa z własną umową z ciepłownią. Wzory dokumentów Ministerstwo Energii opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej.
Uwaga na miejsce zamieszkania, bo nowelizacja z 18 grudnia 2025 r. pozwoliła gminom bez sieci ciepłowniczej albo z cenami poniżej progu ogłosić to do 20 czerwca. Wniosek złożony mimo takiego komunikatu ustawa każe zostawić jako "bez rozpoznania".
Termin rozpatrzenia, korekta kwoty i infolinia Ministerstwa Energii
Gmina ma 90 dni na rozpatrzenie kompletnego wniosku. Jeśli przyznana kwota okaże się zaniżona, można raz wystąpić o korektę w ciągu 14 dni od otrzymania bonu. Wątpliwości rozwiewa też infolinia resortu energii pod numerem 22 25 00 153, czynna w dni robocze od 10 do 14. A niezależnie od dopłaty warto znać proste triki na niższe rachunki za ogrzewanie.