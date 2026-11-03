Co oglądać jesienią? Najlepiej kryminały Fot. Kadr z "The Sinner"

Za oknem ciemno już o 16, leje i wieje, a ty masz ochotę tylko na koc, herbatę i dobry kryminał? Mamy dla ciebie trzy seriale idealne na listopad: jeden polski, jeden amerykański i jeden skandynawski. Mrok gwarantowany.

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Jesień w streamingu stoi kryminałami. Niedawno polecaliśmy wam 4 wciągające seriale kryminalne z Netfliksa i 5 skandynawskich kryminałów na jeden weekend. Tym razem stawiamy na tytuły, które idealnie "wchodzą" jesienią: jest ponuro, klimatycznie i mrocznie.

1. Kruk (2018-2022)

Fot. Kadr z "Kruka"

Dwa pierwsze sezony "Kruka" wleciały niedawno na Disney+, a to świetna wiadomość, bo serial Canal+ wielu widzów po prostu przegapiło. Michał Żurawski (którego niedawno oglądaliśmy w znakomitym "Heweliuszu") gra Adama Kruka, łódzkiego policjanta, który wraca do Białegostoku, by szukać porwanego 11-latka. Na Podlasiu czekają na niego demony z przeszłości, a w drugim sezonie także wojna mafii papierosowych.

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Gęsty klimat, szeptuchy, podlaski folklor i bohater, który sam nosi w sobie mrok. Nic dziwnego, że "Kruka" nazywa się polskim "Detektywem". To dowód, że nad Wisłą potrafimy robić kryminały, które nie mają kompleksów wobec skandynawskich. Kryminalna pozycja obowiązkowa.

Gdzie obejrzeć? Disney+ (sezony 1-2), Canal+ (wszystkie trzy)

2. Grzesznica (2017-2021)

Fot. Kadr z "The Sinner"

Młoda matka (Jessica Biel, nominowana za tę rolę do Złotego Globu) na plaży nagle zabija obcego mężczyznę na oczach męża i dziecka. Nie ma pojęcia, dlaczego to zrobiła. Tak zaczyna się antologia, w której każdy sezon to nowa zbrodnia, a łączy je detektyw Harry Ambrose. Gra go Bill Pullman, aktor, którego każdy zna, ale nazwisko nie każdy kojarzy.

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"The Sinner" (polska nazwa to "Grzesznica") to propozycja dla tych, którzy lubią grzebać w psychologii zbrodni. Tu nie pytamy "kto zabił?", tylko "dlaczego?". W kolejnych sezonach Ambrose bada sprawę chłopca, który otruł parę w motelu, tragiczny wypadek samochodowy i tajemnice wpływowej rodziny z Maine. Uwaga, każda historia jest coraz mroczniejsza.

Gdzie obejrzeć? Netflix

Dalsza część artykułu poniżej.

3. Forbrydelsen / The Killing (2007-2012)

Fot. Kadr z "Forbrydelsen"

Kopenhaga, szaruga i zaginięcie 19-letniej Nanny Birk Larsen, której ciało policja wkrótce znajduje w bagażniku samochodu. Komisarz Sarah Lund (Sofie Gråbøl) ma właśnie ostatni dzień w pracy przed przeprowadzką do Szwecji, ale zostaje "jeszcze na chwilę" i wsiąka w śledztwo na dobre. Obok policjantów obserwujemy też pogrążoną w żałobie rodzinę ofiary i polityków uwikłanych w kampanię wyborczą.

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Każdy z 20 odcinków pierwszego sezonu to jeden dzień dochodzenia, a akcja zaczyna się... 3 listopada. Lepszego serialu na ten miesiąc nie znajdziesz. To pierwowzór amerykańskiego "The Killing" i kamień węgielny nordic noir, stworzony przez Sørena Sveistrupa, autora "Kasztanowego ludzika" Netfliksa. Gråbøl zagrała tu rolę życia, a jej swetry są już ikoniczne. Trzy sezony wystarczą wam i na jesień, i na część zimy.