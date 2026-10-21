Skandynawskie kryminały szczególnie smakują jesienią Fot. Kadr z "Kasztanowego ludzika" / Netflix

Co jesienią ogląda się najlepiej? Oczywiście skandynawskie kryminały, których chłód i mrok idealnie pasują do aury za naszymi oknami. Wybrałam trzy jesienne klasyki.

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Skandynawskie kryminały to największy serialowy produkt eksportowy Północy. Pokochaliśmy je za mroczny klimat, surowe krajobrazy, gęstą atmosferę i zagadki, które są jeszcze bardziej skomplikowane niż rozwiązujący je detektywi z masą wewnętrznych demonów. W skandynawskich serialach kryminalnych nie chodzi tylko o to, kto zabił – równie ważne są psychologia bohaterów, rodzinne sekrety i mroczne strony pozornie idealnego społeczeństwa. Część produkcji powtarza ograne tropy, innym udaje się nas zaskoczyć, ale praktycznie wszystkie od lat przyciągają tłumy przed telewizory.

3 seriale kryminalne na jesień

Kryminały świetnie smakują jesienią – szczególnie te z ciemnej i chłodnej o tej porze roku Skandynawii. Wybrałam trzy, do których uwielbiam wracać w październiku i listopadzie.

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1. Most nad Sundem (2011-2018)

Fot. Kadr z "Mostu nad Sundem"

Absolutny klasyk, którego obecność w tym zestawieniu chyba nikogo nie zdziwi. "Most nad Sundem" to najbardziej wpływowy – po "The Killing" – skandynawski kryminał, który spopularyzował gatunek nordic noir poza Skandynawią. Zaczyna się od ciała znalezionego dokładnie na środku mostu łączącego Danię i Szwecję. Mrocznie? Dalej będzie tylko mroczniej. Wspólne śledztwo prowadzą szwedzka Saga Norén (kultowa rola Sofii Helin) i Duńczyk Martin Rohde (którego w roli policyjnego partnera Sagi zastąpił później Henrik Sabroe).

"Most nad Sundem" to kwintesencja nordic noir – znajdziemy w nim wszystko, za co uwielbiamy ten gatunek. Jeśli ktoś nie wie, z czym się je skandynawski kryminał, zamiast tłumaczyć, po prostu włączcie mu duńsko-szwedzki hit. Serial doczekał się aż czterech sezonów i siedmiu zagranicznych remake'ów, co już samo w sobie pokazuje fenomen serialu z Helin. Pozycja obowiązkowa.

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2. Wallander (2005-2013)

Fot. Kadr z "Wallandera"

Kolejny klasyk, choć dziś poza Skandynawią nieco w cieniu brytyjskiej wersji z Kennethem Branaghem i sequela "Młody Wallander". Ikoniczny szwedzki detektyw Kurt Wallander, którego stworzył Henning Mankell, miał już łącznie cztery twarze (pierwsza seria pojawiła się już w latach 90.), ale dla większości fanów na zawsze będzie nim Krister Henriksson – melancholijny, zmęczony życiem, ale uparty i zdeterminowany.

Serial "Wallander" śledzi ponure sprawy kryminalne z Ystad – jest wierny duchowi książek, choć większość scenariuszy to oryginalne historie, w który palce maczał sam Mankell. Każdy z 32 odcinków (rozłożonych na trzy sezony) przypomina film – trwa około półtorej godziny. Dużo do nadrobienia, ale zdecydowanie warto, jeśli jesteście fanami kryminałów z Północy.

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3. Kasztanowy ludzik (2021, 2026)

Fot. Netflix

Kolejny hit, choć znacznie nowszy. Duński "Kasztanowy ludzik", powstał na podstawie książek Sørena Sveistrupa, twórcy "The Killing", którego gwiazda Sofie Gråbøl gra jedną z głównych ról w drugim sezonie (pojawił się nawet polski wątek).

W pierwszej odsłonie w Kopenhadze dochodzi do serii morderstw, a w każdym miejscu zbrodni pojawia się ludzik z kasztanów. W drugiej, "Zabawie w chowanego", Naia Thulin (Danica Curcic) i Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard) ścigają się z czasem, aby odnaleźć morderczego stalkera. W obu sezonach mamy i jesienną atmosferę, i zawiłe śledztwo, i szokujące zwroty akcji – ten z nowych odcinków wprawił chyba wszystkich widzów w osłupienie. A jeśli wolicie obejrzeć coś mniej mrocznego, łapcie trzy seriale, bez których nie ma jesieni.