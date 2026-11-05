Ronaldo odchodzi z kadry. W reprezentacji Portugalii grał 23 lata. Fot. Maciej Rogowski Photo / Shutterstock

Cristiano Ronaldo żegna się z reprezentacją Portugalii i oddaje koszulkę z numerem 7. W pożegnalnym nagraniu nie pada jednak żadna liczba z jego dorobku, choć 41-latek jest rekordzistą świata pod względem występów i goli w kadrze. Mówi za to o czymś, co według niego przetrwa dłużej niż trofea.

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Piłkarz ogłosił dziś (5 listopada) w swoich mediach społecznościowych, że kończy karierę reprezentacyjną, którą zaczął w sierpniu 2003 roku. Zamiast wyliczać swoje osiągnięcia, zwrócił się do kibiców.

– Gole się zacierają. Trofea trafiają do muzeów. Rekordy w końcu zostaną pobite. Ale jest coś, czego czas nigdy nie zdoła wymazać. To miejsce, jakie zajmujemy w sercach ludzi – powiedział Ronaldo w nagraniu.