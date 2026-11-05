Piłkarz w czerwonej koszulce reprezentacji Portugalii z opaską kapitana patrzy w górę na stadionie, Cristiano Ronaldo kończy karierę reprezentacyjną
Ronaldo odchodzi z kadry. W reprezentacji Portugalii grał 23 lata. Fot. Maciej Rogowski Photo / Shutterstock

Cristiano Ronaldo żegna się z reprezentacją Portugalii i oddaje koszulkę z numerem 7. W pożegnalnym nagraniu nie pada jednak żadna liczba z jego dorobku, choć 41-latek jest rekordzistą świata pod względem występów i goli w kadrze. Mówi za to o czymś, co według niego przetrwa dłużej niż trofea.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Piłkarz ogłosił dziś (5 listopada) w swoich mediach społecznościowych, że kończy karierę reprezentacyjną, którą zaczął w sierpniu 2003 roku. Zamiast wyliczać swoje osiągnięcia, zwrócił się do kibiców.

– Gole się zacierają. Trofea trafiają do muzeów. Rekordy w końcu zostaną pobite. Ale jest coś, czego czas nigdy nie zdoła wymazać. To miejsce, jakie zajmujemy w sercach ludzi – powiedział Ronaldo w nagraniu.

Zobacz także

Paweł Zatorski kończy karierę reprezentacyjną
Wielka gwiazda reprezentacji Polski odchodzi. Bez jego energii nie będzie tak samo
Lewandowski
Lewandowski wrzucił wymowny post od razu po meczu ze Szwecją. Kibice zamarli
"Grosik" ogłasza kolejny raz koniec gry w kadrze Polski. Dodał poruszający wpis
Grosicki znów żegna się z kadrą. Kibice wierzą, że będzie do trzech razy sztuka
Polska-Mołdawia mecz. Jeden z piłkarzy żegna się z reprezentacją
Wielkie pożegnanie "Turbo Grosika". Polska-Mołdawia to jego ostatni mecz w kadrze
Cristiano Ronaldo
Ronaldo dobił Polaków tym nocnym wpisem. Tylko spójrzcie na pierwsze zdjęcie
Tłum kibiców przywitał Cristiano Ronaldo w Warszawie
Godzinami koczowali na chłodzie, albo słono płacili za hotel. Wszystko dla Cristiano Ronaldo

Za chwilę podamy więcej informacji.