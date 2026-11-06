Jan Holoubek i Filip Bajon kręcą kolejny serial Fot. Netflix

Jeszcze nie zadebiutowało "Wśród nocnej ciszy" na HBO Max, a Jan Holoubek już kręci kolejny serial. I to znowu dla Netfliksa. Razem z Kasprem Bajonem bierze na warsztat aferę "łowców skór" z łódzkiego pogotowia, jedną z najbardziej przerażających spraw kryminalnych w historii Polski.

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Jan Holoubek nie zwalnia tempa. 13 listopada na HBO Max zadebiutuje "Wśród nocnej ciszy", jego serial o zbrodni połanieckiej z 1976 roku. Sześć odcinków będzie trafiać na platformę co tydzień. A tymczasem reżyser już wrócił na plan, i to dla platformy, z którą odniósł największe sukcesy.

Netflix ogłosił, że ruszyły zdjęcia do serialu "Skóry". Za kamerą stanęli Holoubek i Kasper Bajon, czyli duet odpowiedzialny za "Wielką wodę", "Heweliusza" i trylogię "Rojst" (Bajon był autorem ich scenariuszy). Premiera zaplanowana jest na 2028 rok.

Łowcy skór to afera, która wstrząsnęła Polską

W 2002 roku dziennikarskie śledztwo ujawniło, że pracownicy łódzkiego pogotowia sprzedawali zakładom pogrzebowym informacje o zgonach pacjentów. Potem wyszło na jaw coś jeszcze bardziej koszmarnego: niektórzy z nich, zamiast ratować chorych, celowo doprowadzali do ich śmierci.

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Twórcy nie chcą robić z tej historii reporterskiej rekonstrukcji. Głównym bohaterem jest Bundzior, postać fikcyjna. To były więzień i niespełniony zapaśnik, który zaczyna pracę w łódzkim pogotowiu. Odkrywa świat, w którym śmierć pacjenta oznacza zarobek, a przyjazd karetki nie zawsze oznacza ratunek. I musi zdecydować: dalej zarabiać na procederze czy zaryzykować wszystko i ujawnić prawdę.

– To nie tylko jedna z najgłośniejszych afer kryminalnych we współczesnej historii Polski, ale także skrajny przykład moralnego upadku służby publicznej. Mimo to mam poczucie, że ta historia wciąż nie została w pełni opowiedziana. Trudno objąć jej skalę i zrozumieć, jak mogło do niej dojść – mówił Jan Holoubek.

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– Wierzę jednak, że powrót do niej może być próbą rozliczenia się z przeszłością i oddania hołdu zarówno tym, którzy niewinnie stracili życie, jak i tym, którzy przez lata cierpieli z powodu tego bestialstwa. Naszym zadaniem jest również pokazać szerszy kontekst społeczno-ekonomiczny czasu transformacji, który nie jest bez znaczenia w kontekście tej zbrodni – dodał.

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Z kolei Bajon podkreślił, że wraz z Holoubkiem interesuje ich, "jak chciwość może popchnąć człowieka do zbrodni". – Co kierowało tymi ludźmi? Dlaczego nie umieli powiedzieć "dość", nawet gdy ceną było ludzkie życie? Pragnienie szybkiego zysku, oczekiwanie natychmiastowych efektów – to przecież postawy, które rozpoznajemy także dziś – tłumaczył.

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"Skóry" będą sześcioodcinkowym thrillerem psychologicznym produkcji Fremantle Polska. Zdjęcia potrwają do kwietnia 2027 roku i powstają w Łodzi, Warszawie i na Śląsku. Autorem zdjęć jest Bartłomiej Kaczmarek, który pracował przy wcześniejszych produkcjach Holoubka, a scenariusz napisali Kasper Bajon, Kinga Krzemińska, Łukasz Czapski i Ksawery Bajon. Konsultantem przy scenariuszu był Tomasz Patora, autor reportażu "Łowcy skór. Tajemnice zbrodni w łódzkim pogotowiu". Obsady na razie nie znamy, Netflix ogłosi ją później.

Jan Holoubek i Kasper Bajon to duet, który się nie myli

Duet Jan Holoubek i Filip Bajon to gwarancja jakości. "Wielka woda" o powodzi tysiąclecia z 1997 roku podbiła Netfliksa na całym świecie, a "Heweliusz" o katastrofie promu na Bałtyku okrzyknięto polskim "Czarnobylem" i dziś to najwyżej oceniany tytuł w dorobku Holoubka. Wcześniej obaj pracowali przy hitowej trylogii kryminalnej "Rojst".