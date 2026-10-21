Zwiastun "Wśród nocnej ciszy" robi wrażenie Fot. materiały prasowe / HBO Max

Po "Heweliuszu", "Wielkiej wodzie" i "25 latach niewinności. Sprawie Tomasza Komendy" Jan Holoubek znowu sięgnął po prawdziwą historię. Tym razem znakomity reżyser, który przeszedł z Netfliksa do HBO Max, zabrał się za wstrząsającą zbrodnię połaniecką z lat 70. Pierwszy zwiastun "Wśród nocnej ciszy" zdradza, że fani kryminałów na faktach będą zachwyceni, a Łukasz Simlat znowu zaliczył rewelacyjną rolę.

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"W 50. rocznicę wydarzeń, które na zawsze zapisały się w czarnej księdze zbrodni PRL, HBO wraca do historii, która do dziś budzi emocje. Serial "Wśród nocnej ciszy" w reżyserii Jana Holoubka, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i oparty na reportażu Wiesława Łuki "Nie oświadczam się", opowiada o zmowie milczenia, śmierci, która nigdy nie powinna była się wydarzyć, oraz o ludziach gotowych poświęcić wszystko, by dotrzeć do prawdy i wymierzyć sprawiedliwość" – zapowiada nową produkcję HBO Max.

O co chodzi? O zbrodnię połaniecką, jedno z najgłośniejszych morderstw i przykładów zmowy milczenia w historii PRL. W wigilię 1976 roku, w drodze na pasterkę szosą z Połańca do pobliskiej wsi Zrębin, zginęły trzy osoby: 18-letnia Krystyna Łukaszek w piątym miesiącu ciąży, jej 12-letni brat Mieczysław Kalita oraz mąż Krystyny, 25-letni Stanisław Łukaszek. Lokalna społeczność nabrała wody w usta, choć część mieszkańców znała prawdę o wstrząsających wydarzeniach wigilijnej nocy.

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Pierwszy dzień Bożego Narodzenia 1976 roku. Śnieg, cisza, ciemność. Trójka młodych ludzi ginie pod kołami autobusu w drodze z pasterki: ciężarna dziewczyna, jej mąż i młodszy brat. Nikt nic nie widział. Albo nie chce powiedzieć. Zamiast odpowiedzi – mur milczenia. Sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek. Ale… matka ofiar i młody śledczy Maczek nie wierzą w przypadek. Oboje desperacko szukają prawdy. On stawia na szali swoją karierę, ona nie potrafi pogodzić się z utratą i nie spocznie, dopóki nie znajdzie odpowiedzi. Im bardziej zagłębiają się w sprawę, tym więcej szokujących informacji wychodzi na jaw. A prawda? Może okazać się gorsza niż kłamstwo… "Wśród nocnej ciszy" Jana Holoubka oficjalny opis serialu

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Zwiastun "Wśród nocnej ciszy" Jana Holoubka zapowiada świetny serial na faktach

W sieci zadebiutował emocjonalny i pełen napięcia zwiastun "Wśród nocnej ciszy", który sugeruje jedno: po "Wielkiej wodzie" i "Heweliuszu" Jan Holoubek znowu nakręcił świetny serial oparty na faktach. Zresztą reżyser kryminalnego "Rojsta" ma w swojej filmografii również "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" – od lat syna Gustawa Holoubka interesują prawdziwe historie. Każda nowa produkcja reżysera jest wydarzeniem, a poprzednie seriale Netfliksa biły rekordy popularności, więc raczej to samo czeka nas w przypadku serialu o zbrodni połanieckiej.

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W pokaźnej i imponującej obsadzie "Wśród nocnej ciszy" znaleźli się: znakomity, a wciąż niedoceniany Łukasz Simlat ("Zjednoczone stany miłości"), który wcieli się w sołtysa Lecha Wojdę, Jędrzej Hycnar ("1670"), który zagra śledczego Henryka Maczka oraz Magdalena Biegańska ("Ołowiane dzieci") w roli matki ofiar, Zdzisławy Kalety.

W serialu zobaczymy również m.in. Justynę Wasilewską ("Heweliusz"), Tomasza Schuchardta ("Dom dobry"), Adama Woronowicza ("Teściowie"), Ewelinę Starejki ("Przesmyk"), Tomasza Włosoka ("Kulej. Dwie strony medalu"), Dariusza Chojnackiego ("Lalka") czy Artura Paczesnego ("Tyle co nic").