Donald Tusk potwierdza kolejne tragiczne wieści. 3 ciała w domu Michała O. Fot. X / @adamSzlapka

Są nowe informacje po tragedii w Krakowie. Jak przekazał premier Donald Tusk podczas odprawy z ministrami i reprezentantami służb, w domu sprawcy zamachu znaleziono trzy martwe osoby.

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– Dwie kobiety i mężczyzna znalezieni martwi w domu sprawcy. Tragedia rzeczywiście wyjątkowa. Wiele na to wskazuje, że to członkowie najbliższej rodziny – przekazał w sobotę wieczorem premier Donald Tusk. Wcześniej szef rządu mówił tylko, że "tak wynika z obrazu z drona", ale brakowało potwierdzenia.

Michał O. to sprawca zamachu w Krakowie

Przypomnijmy, że sprawca ataku w Krakowie to 24-letni Michał O. Szczegółowe informacje przedstawił minister Marcin Kierwiński.

– Dementujemy informacje o tym, że sprawców tej strasznej masakry było więcej. Wydaje się, że sprawca był jeden. Wszystko wskazuje na to, że miał bardzo radykalne poglądy. W samochodzie, którym jechał, znaleziono wiele sztuk broni, ale trwają czynności związane z zabezpieczeniem tego samochodu. Sprawca strzelał z broni automatycznej, pochodzi z woj. świętokrzyskiego, ma 24 lata. Trwają też czynności w domu, w którym mieszkał. Wszystko wskazuje na to, że był zafascynowany ideologiami skrajnie prawicowymi – potwierdzał szef MSWiA.

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Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie prezydent Karol Nawrocki rozpoczął procedurę ogłoszenia żałoby narodowej. Jak poinformował rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz, ma ona obowiązywać 8 i 9 listopada. Żałobę w stolicy Małopolski ogłosił również prezydent miasta Łukasz Gibała.

Z kolei gen. Roman Polko podkreślał, że warto zbadać, czy i co wiedziało otoczenie terrorysty, dlaczego nikt go nie powstrzymał. – Jak to się stało, że taki człowiek mógł to wszystko przygotować i właściwie nikt na to nie zwrócił uwagi? – zastanawiał się rozmówca naTemat. Nawiązał do zachowania ludzi, którzy znaleźli się w samym centrum zagrożenia. W Rozmowie naTemat mówił o tym również płk Krzysztof Przepiórka. Ekspert zwracał uwagę na osoby, które podczas strzałów stały wyprostowane, wyglądały w stronę zagrożenia i próbowały nagrywać.

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Gen. Polko zaznaczał, że paramilitarny strój, który miał na sobie zamachowiec z Krakowa, nie musi świadczyć o tym, że to osoba obracająca się w kręgach wojskowych. Gen. Polko tłumaczy, że sprawca może pozować za Rambo, który walczy w miejskiej dżungli. – Tylko właściwie z kim walczy, mordując niewinnych ludzi? – pyta retorycznie gen. Roman Polko.

Apel policji i tragiczny bilans strzelaniny w Krakowie

Małopolska policja w sobotę przed godz. 20:00 opublikowała komunikat, że na Rynku Głównym, na wysokości posterunku Policji i Straży Miejskiej stoi autobus, do którego mogą zgłaszać się naoczni świadkowie zdarzenia. "Prosimy wszystkie osoby, które widziały to zdarzenie, o zgłaszanie się do tego punktu lub najbliższej jednostki Policji" – czytamy.

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