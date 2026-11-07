Żałoba narodowa po tragedii w Krakowie Fot. Longfin Media/shutterstock

Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie prezydent Karol Nawrocki rozpoczął procedurę ogłoszenia żałoby narodowej. Jak poinformował rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz, ma ona obowiązywać 8 i 9 listopada. Żałobę w stolicy Małopolski ogłosił również prezydent miasta Łukasz Gibała.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie, Prezydent RP Karol Nawrocki rozpoczął formalną procedurę ogłoszenia żałoby narodowej, która będzie obowiązywała 8 i 9 listopada" – przekazał rzecznik prezydenta.

Żałoba narodowa po tragedii w Krakowie

Rafał Leśkiewicz dodał, że projekt rozporządzenia w tej sprawie niebawem trafi do kontrasygnaty premiera Donalda Tuska.

Jak pisaliśmy w naTemat, wcześniej prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił żałobę, która portwa do środy 11 listopada. "Właśnie podpisałem zarządzenie o ogłoszeniu w Krakowie żałoby do 11 listopada" – przekazał.

REKLAMA

W wyniku strzelaniny w Krakowie śmierć poniosło sześć osób, 16 jest rannych. Z relacji świadków i zdjęć z miejsca tragedii wynika, że zamachowiec jeździł samochodem i jednocześnie strzelał.

Kim jest sprawca zamachu w Krakowie?

Za sobotni atak odpowiada Michał O. z Ostrowca Świętokrzyskiego. Rzeczniczka MSWiA wcześniej potwierdziła, że podejrzany jest obywatelem Polski. Podróżował samochodem zarejestrowanym na jego ojca, który mieszka w województwie świętokrzyskim.

Jak podaje Onet, ojciec mężczyzny miał pozwolenie na broń i posiadał łącznie 11 sztuk. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że ani on, ani jego syn nie byli wcześniej notowani przez policję. Podejrzany o dokonanie tragedii w Krakowie został postrzelony podczas zatrzymania i przewieziony do szpitala.

REKLAMA

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że premier Donald Tusk jest w drodze do Krakowa. Na miejscu jest szef MSWiA Marcin Kierwiński, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Szef MON zaprzeczył, jakoby sprawca strzelaniny w stolicy Małopolski miał być żołnierzem Wojska Polskiego. Podkreślił, że nigdy nie miał nic wspólnego z wojskiem.

Małopolska policja w sobotę przed godz. 20:00 opublikowała komunikat, że na Rynku Głównym, na wysokości posterunku Policji i Straży Miejskiej stoi autobus, do którego mogą zgłaszać się naoczni świadkowie zdarzenia. "Prosimy wszystkie osoby, które widziały to zdarzenie, o zgłaszanie się do tego punktu lub najbliższej jednostki Policji" – czytamy.

REKLAMA