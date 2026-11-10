Kadr z mema "Gdzie są flagi" z krzyczącym mężczyzną z wąsem na tle wejścia do stacji metra Centrum i Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
Mężczyzna z nagrania "Gdzie są flagi" i wejście do stacji metra Centrum w Warszawie, przy którym 20 lat temu powstał ten viral Fot. Aleksander Stępień / YouTube, ArtMediaFactory / Shutterstock

Facet z wąsem i papierosem stoi przed kamerą w centrum Warszawy i wkurzony pyta, dlaczego nigdzie nie widzi flag na Dzień Niepodległości. Nie gryzie się przy tym w język. Nagranie trwa tylko pół minuty i ma dwie dekady na karku, ale to wciąż niezapomniany klasyk polskiego internetu. Jak powstało i kim jest jego bohater?

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Dziś (10 listopada) mija dokładnie 20 lat od publikacji filmiku "Gdzie są flagi". Przez ten czas wykręcił niemal 4 miliony wyświetleń na YouTube. Co roku wraca jak bumerang i w tym znów zalewa grupy na Messengerze, posty na Facebooka i TikToka.

"Gdzie są flagi" to jeden z najstarszych hitów internetu

To miała być zwykła sonda uliczna z przypadkowym przechodniem. Mężczyzna oznajmia lekko bełkotliwym głosem, że zagłosowałby na Romana Giertycha, bo "kocha nasz kraj". Wykonuje przy tym pewien charakterystyczny gest prawą ręką. Nie widać w kadrze jego dłoni, więc tylko możemy się domyślić, o co chodziło i że to mógł być sarkazm.

Następnie przechodzi do sedna. I z figlarnego uśmiechu popada we wściekłość. – Jutro mamy 11 listopada, tak? Święto Niepodległości. Dlaczego tutaj nie widzę żadnej flagi? Dlaczego?! – krzyczy. I wykrzykuje znane przekleństwo na literkę "k" i bynajmniej nie jest to "kurde".

Wiralowy filmik był zbyt wulgarny, by go puścić w świat

Kulisy poznaliśmy dopiero po 16 latach, bo w 2022 roku youtuber Dominik Stencel z kanału DOMINEWS dodzwonił się do autora filmu, Aleksandra Stępnia (na jego kanale jest właśnie oryginał). Ich rozmowa wyjaśnia sporo tajemnic, ale nie wszystkie.

Stępień pracował wtedy jako operator i montażysta dla Wirtualnej Polski. Razem z reporterką nagrywał sondę uliczną o wyborach przy stacji metra Centrum. Mężczyzna przyglądał się ekipie tak długo, aż operator sam do niego podszedł. – Widziałem, że on czuje, że ma coś do powiedzenia – wspomina Stępień.

Wypowiedź nie trafiła do materiału WP, bo była zbyt wulgarna. Operator zatrzymał ją dla siebie, a logo portalu zasłonił czarnym paskiem. Stąd ta charakterystyczna belka i jakość jak z ziemniaka, bo plik był mocno skompresowany, a oryginalnej kasety DV autor niestety nie zachował.

Zobacz także

memy polska janusz grażyna paweł jumper życzenia sylwestrowe czy często się pan uśmiecha historia
Mroczna strona polskich memów. Nie tylko za "Bożenką" i "Januszem" kryją się smutne historie
Michał Kołodziejczak, Krzysztof Rutkowski i memy
Kołodziejczak z Rutkowskim "umemili" aferę. O ofiarach nikt już nie pamięta
"Technoviking".
Kim są bohaterowie najsłynniejszych internetowych virali i memów? Nie wszyscy cieszą się ze swojej przypadkowej sławy
Co tu się odjaniepawliło, czyli jak papież Polak został najbardziej znanym polskim memem
Mężczyzna w kasku jedzie na mocnej elektrycznej hulajnodze z terenowymi kołami, unosząc przednie koło nad pustą drogą o zachodzie słońca, ilustracja do słowa kukiriniarz
Głosujemy na Młodzieżowe Słowo Roku 2026, bro. Przekładamy finalistów na boomerski
Konrad Nowacki poszukiwany przez policję. Zasłyną viralowym filmikiem z sądu
Zdobył niesławę dzięki viralowemu filmikowi z sądu. Wyszedł z więzienia i znów jest poszukiwany

Kim jest mężczyzna z filmiku "Gdzie są flagi"?

I tu zaczyna się największa zagadka, której nikt nie rozwiązał (w przeciwieństwie do wielu innych polskich klasyków i ich mrocznej strony). Nazwiska bohatera nie zna ani autor nagrania, ani internet, choć wielu próbowało odnaleźć go wiele razy.

W komentarzach krążyły plotki, że ktoś widział go po latach na Żoliborzu, a inni dopatrywali się podobieństwa do pewnego piłkarza (myślę, że każdy sobie sam dopowie, którego).

Internauci wzięli pod lupę nawet reporterkę. W komentarzach pojawiła się informacja, że to ciocia jednego z youtuberów, a autor nagrania nie pamięta dziś jej imienia. Sam się odcina od tych teorii. – Ja tych wątków nie ciągnę – zaznacza Stępień.

Podkreśla też, że do prawicy mu daleko, a hasło żyje w sieci także w mniej zabawnych wersjach. Natrafił nawet na film, z którego wynikało, że okrzyk przerobiono na przyśpiewkę na marszach skinheadów, choć sam nie wie, ile w tym prawdy.

– Mi jest dosyć daleko do poglądów, które ten pan tutaj prezentował – mówi. Dlatego tak mocno oddziela swoją rolę w tym nagraniu. On tylko trzymał kamerę, a słowa należą do mężczyzny z wąsem. – Ja nie jestem autorem tej wypowiedzi – podkreśla.

Na filmie zresztą nie zarabia, bo stary plik nie ma monetyzacji. Sam patrzy na swoje dzieło z mieszanką ciekawości i przerażenia. – To, co ten pan zaprezentował sobą, czyli po prostu pijane darcie mordy, jest śmieszne, ale jest to również smutne – ocenia.

"Gdzie są flagi" to już tradycja przed 11 listopada

Filmik powraca w mediach co roku niczym "Kevin sam w domu" na gwiazdkę. – To jest taka tradycja, że na 11 listopada ludzie to sobie puszczają – zauważa Stępień.

Sam oryginał ma na chwilę obecną ok. 3,9 mln wyświetleń i ok. 40 tys. polubień, a do tego dochodzi masa kopii i przeróbek. Są remiksy techno, podkładanie głosu pod filmy (np. "300" niżej), tłumaczenia na angielski na TikToku, a Canal+ na oficjalnym kanale podpisał tym hasłem klip z "The Office PL".

Dzisiejsze memy żyją góra parę dni, jak chociażby niedawny duet Kołodziejczak i Rutkowski, który zdominował październik. Pan od flag trzyma się od dwóch dekad i prędko nie zostanie zapomniany.

Jak odpowiedzieć na jego pytanie? Najlepiej czynem. Wystarczy wywiesić własną flagę, najlepiej zgodnie z zasadami, bo jak przypomina INNPoland, za znieważenie flagi grozi nawet kara więzienia. Wtedy przynajmniej pod waszym domem nikt nie będzie się wydzierał do kamery.