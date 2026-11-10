Mężczyzna z nagrania "Gdzie są flagi" i wejście do stacji metra Centrum w Warszawie, przy którym 20 lat temu powstał ten viral Fot. Aleksander Stępień / YouTube, ArtMediaFactory / Shutterstock

Facet z wąsem i papierosem stoi przed kamerą w centrum Warszawy i wkurzony pyta, dlaczego nigdzie nie widzi flag na Dzień Niepodległości. Nie gryzie się przy tym w język. Nagranie trwa tylko pół minuty i ma dwie dekady na karku, ale to wciąż niezapomniany klasyk polskiego internetu. Jak powstało i kim jest jego bohater?

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Dziś (10 listopada) mija dokładnie 20 lat od publikacji filmiku "Gdzie są flagi". Przez ten czas wykręcił niemal 4 miliony wyświetleń na YouTube. Co roku wraca jak bumerang i w tym znów zalewa grupy na Messengerze, posty na Facebooka i TikToka.

"Gdzie są flagi" to jeden z najstarszych hitów internetu

To miała być zwykła sonda uliczna z przypadkowym przechodniem. Mężczyzna oznajmia lekko bełkotliwym głosem, że zagłosowałby na Romana Giertycha, bo "kocha nasz kraj". Wykonuje przy tym pewien charakterystyczny gest prawą ręką. Nie widać w kadrze jego dłoni, więc tylko możemy się domyślić, o co chodziło i że to mógł być sarkazm.

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Następnie przechodzi do sedna. I z figlarnego uśmiechu popada we wściekłość. – Jutro mamy 11 listopada, tak? Święto Niepodległości. Dlaczego tutaj nie widzę żadnej flagi? Dlaczego?! – krzyczy. I wykrzykuje znane przekleństwo na literkę "k" i bynajmniej nie jest to "kurde".

Wiralowy filmik był zbyt wulgarny, by go puścić w świat

Kulisy poznaliśmy dopiero po 16 latach, bo w 2022 roku youtuber Dominik Stencel z kanału DOMINEWS dodzwonił się do autora filmu, Aleksandra Stępnia (na jego kanale jest właśnie oryginał). Ich rozmowa wyjaśnia sporo tajemnic, ale nie wszystkie.

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Stępień pracował wtedy jako operator i montażysta dla Wirtualnej Polski. Razem z reporterką nagrywał sondę uliczną o wyborach przy stacji metra Centrum. Mężczyzna przyglądał się ekipie tak długo, aż operator sam do niego podszedł. – Widziałem, że on czuje, że ma coś do powiedzenia – wspomina Stępień.

Wypowiedź nie trafiła do materiału WP, bo była zbyt wulgarna. Operator zatrzymał ją dla siebie, a logo portalu zasłonił czarnym paskiem. Stąd ta charakterystyczna belka i jakość jak z ziemniaka, bo plik był mocno skompresowany, a oryginalnej kasety DV autor niestety nie zachował.

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Kim jest mężczyzna z filmiku "Gdzie są flagi"?

I tu zaczyna się największa zagadka, której nikt nie rozwiązał (w przeciwieństwie do wielu innych polskich klasyków i ich mrocznej strony). Nazwiska bohatera nie zna ani autor nagrania, ani internet, choć wielu próbowało odnaleźć go wiele razy.

W komentarzach krążyły plotki, że ktoś widział go po latach na Żoliborzu, a inni dopatrywali się podobieństwa do pewnego piłkarza (myślę, że każdy sobie sam dopowie, którego).

Internauci wzięli pod lupę nawet reporterkę. W komentarzach pojawiła się informacja, że to ciocia jednego z youtuberów, a autor nagrania nie pamięta dziś jej imienia. Sam się odcina od tych teorii. – Ja tych wątków nie ciągnę – zaznacza Stępień.

Podkreśla też, że do prawicy mu daleko, a hasło żyje w sieci także w mniej zabawnych wersjach. Natrafił nawet na film, z którego wynikało, że okrzyk przerobiono na przyśpiewkę na marszach skinheadów, choć sam nie wie, ile w tym prawdy.

– Mi jest dosyć daleko do poglądów, które ten pan tutaj prezentował – mówi. Dlatego tak mocno oddziela swoją rolę w tym nagraniu. On tylko trzymał kamerę, a słowa należą do mężczyzny z wąsem. – Ja nie jestem autorem tej wypowiedzi – podkreśla.

Na filmie zresztą nie zarabia, bo stary plik nie ma monetyzacji. Sam patrzy na swoje dzieło z mieszanką ciekawości i przerażenia. – To, co ten pan zaprezentował sobą, czyli po prostu pijane darcie mordy, jest śmieszne, ale jest to również smutne – ocenia.

"Gdzie są flagi" to już tradycja przed 11 listopada

Filmik powraca w mediach co roku niczym "Kevin sam w domu" na gwiazdkę. – To jest taka tradycja, że na 11 listopada ludzie to sobie puszczają – zauważa Stępień.

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Sam oryginał ma na chwilę obecną ok. 3,9 mln wyświetleń i ok. 40 tys. polubień, a do tego dochodzi masa kopii i przeróbek. Są remiksy techno, podkładanie głosu pod filmy (np. "300" niżej), tłumaczenia na angielski na TikToku, a Canal+ na oficjalnym kanale podpisał tym hasłem klip z "The Office PL".

Dzisiejsze memy żyją góra parę dni, jak chociażby niedawny duet Kołodziejczak i Rutkowski, który zdominował październik. Pan od flag trzyma się od dwóch dekad i prędko nie zostanie zapomniany.