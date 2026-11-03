Kukiriniarz to jedno z 12 słów z listy. Tak złośliwie nazywa się jeźdźców mocnych hulajnóg. Fot. Unsplash

Ruszyło głosowanie w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku 2026. Do wyboru jest 12 słów, od "brokuła" po "kukiriniarza", a jedno z nich młodzi potrafią przykleić nawet komuś po trzydziestce. Wyjaśniamy po kolei, co oznaczają, by nikt się nie czuł boomerem.

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Jeśli wnuczek w brokule rzuca przy stole "peak, bro", lepiej wiedzieć, co odpowiedzieć, żeby farmić aurę, a nie wyjść na unca, który płakał na slopach. Możemy larpować kogoś tuff, ale jedno "son" i mamy spływkę od kukiriniarza. Dlatego tłumaczymy po kolei wszystkie słowa z listy... na polski.

Młodzieżowe Słowo Roku 2026. Kiedy głosowanie i kiedy wyniki?

Głosowanie potrwa do 30 listopada, a zwycięzcę poznamy podczas transmisji gali 8 grudnia. Wcześniej, od 28 września do 25 października, trwał nabór zgłoszeń, które jurorzy sprawdzali pod kątem regulaminu. Do finału weszły te najczęściej zgłaszane i zgodne z zasadami, a głosy oddaje się na stronie plebiscytu PWN.

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Plebiscyt organizuje Wydawnictwo Naukowe PWN. "Młodzieżowe Słowo Roku nie musi być nowe, slangowe ani najczęściej używane w danym roku" – przypominają organizatorzy. Poza głównym laurem jest też Nagroda Jury dla słowa, które według jurorów najciekawiej opisuje rzeczywistość.

Młodzieżowe słowa po polsku. Co znaczą słowa z listy?

Poniższe objaśnienia młodzieżowych słów opierają się na opisach PWN, a do każdego dokładamy odpowiednik ze zwykłej, domowej polszczyzny.

aura / aura farming

Aura to charyzma i umiejętność robienia dobrego wrażenia, którą żartobliwie liczy się w punktach do zdobycia albo stracenia. Aura farming (farmienie aury) to celowe budowanie tego wrażenia efektownymi, pozornie niewymuszonymi gestami, a czasem złośliwa uwaga pod adresem kogoś, kto za bardzo zabiega o podziw.

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bro

Dawniej mówiło się "stary" lub "ziomek". Teraz to jest potoczne określenie kumpla, ale samo słowo to skrót od angielskiego brother, czyli brat. Parę lat temu popularna była też odzywka bruh.

brokuł

Fryzura z krótkimi bokami i puszystą, kręconą czupryną na górze (czasem trwałą), która potrafi kosztować rodzica nawet 200 zł za wizytę u barbera. Przypomina znane zielone warzywo, stąd nazwa.

kukiriniarz

Złośliwa nazwa nastoletniego fana elektrycznych hulajnóg, który czuje się królem szos i chodników. Pochodzi od chińskiej marki KuKirin, której niektóre modele rozpędzają się do 55 km/h, choć przepisy pozwalają hulajnodze jechać najwyżej 20 km/h. Często mają też na głowie brokuła.

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larp

Od skrótu live action role-playing, w dosłownym tłumaczeniu odgrywanie ról na żywo. Kiedyś kojarzyło się głównie z grami RPG, w których gracze nie siedzą przy stole, ale sami wcielają się w postacie ze światów fantasy i biegają po lesie z mieczami. Dziś w slangu oznacza też udawanie kogoś, kim się nie jest. Czasownik brzmi larpować.

peak

Coś znakomitego, najlepszego w swojej kategorii, dosłownie szczyt. Raczej nikt nie powie, że coś jest peakiem głupoty, ale gdy ktoś wykona epicki (oj to słowo już się przejadło) trik na kukirinie, już tak.

płakał

Cytat wprost z polskiego virala. Dziennikarka Dorota Wellman opowiadała w podcaście "Imponderabilia", że internetowy hejter miał podczas spotkania twarzą w twarz płakać i przepraszać za swoje wpisy. Dziś tym słowem komentuje się każdego, kto został zawstydzony lub pokonany.

slop

Po angielsku pomyje, ale używamy tego w kontekście wszechobecnych filmików, grafik, piosenek czy reklam AI. Możemy tak nazwać treści bezwartościowe i wtórne, produkowane taśmowo przez sztuczną inteligencję.

son

Po angielsku to syn. Wykrzykuje się to jednak na widok czegoś absurdalnego albo żenującego, często razem z płaczącą buźką. Starsi powiedzą w takiej sytuacji "witki opadają".

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spływka

Lekceważące olanie rozmówcy, żartobliwa wersja dawnego "spływaj" albo "spadaj".

tuff

Znaczy atrakcyjny, modny i budzący uznanie, więc dawniej byłoby to "czadowe" lub "cool". Mówi się tak głównie o ubraniach i stylizacjach, ale też o muzyce czy ludziach.

unc

Od angielskiego uncle, czyli wujek. PWN podaje, że to określenie osoby "postrzeganej jako starsza, staroświecka lub nieznająca aktualnych trendów". Granicy wieku tu nie ma, bo z perspektywy nastolatków uncem bywa nawet trzydziestolatek. Najbliżej mu do "boomera".

Słowo Roku 2026 według Dictionary.com to "maxxing"

Plebiscyt Młodzieżowe Słowo Roku wygrywały dotąd "sztos" (2016), "XD" (2017), "dzban" (2018) i "alternatywka" (2019). W 2020 roku nie rozstrzygnięto go wcale, a potem przyszły "śpiulkolot" (2021), "essa" (2022), "rel" (2023) i "sigma" (2024).

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W zeszłym roku zwyciężył szponcić, co według PWN znaczy m.in. "igrać z czymś, wygłupiać się, cwaniaczyć". W zeszłorocznym finale były już "bro" i "tuff", a drugie miejsce zajęło "6 7" i wyróżnienie dostało "OKPA". Tegoroczna lista ma więc kilku starych znajomych.

Słowem Roku 2026 według Dictionary.com został "maxxing". Chodzi o pełne zaangażowanie w wybraną aktywność i bezwzględną optymalizację życia. W tym wyścigu pokonał m.in. "unc", którego znacie już z listy wyżej.

Steve Johnson z Dictionary Media Group mówił serwisowi Euronews, że to wyraz kultury, która "skupia się na wyciskaniu wszystkiego do granic możliwości"”. Jest też nothingmaxxing, a więc sztuka celebrowania nicnierobienia.