"Pozłacany wiek" to obecnie jeden z najlepszych seriali kostiumów Fot. HBO Max

"Pozłacany wiek" wrócił na HBO Max z 4. sezonem i znów wciąga jak mało co. Serial twórcy "Downton Abbey" to przepych, intrygi i bezlitosne dialogi, ale przede wszystkim błyskotliwa opowieść o pieniądzach, statusie i władzy. Jeśli jeszcze go nie znacie, to idealny moment, żeby nadrobić.

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Seriali kostiumowych mamy dziś masę, ale coraz częściej twórcy podchodzą do historii luźno i z przymrużeniem oka. "Bridgertonowie" stawiają na popowe hity, feerię barw i różnorodną obsadę, a nikt nie udaje, że to lekcja historii. "Wielka" z Elle Fanning kpi z carskiego dworu, "Moja Lady Jane" dopisuje Tudorom magię, a "Nasza bandera znaczy śmierć" robi z piratów queerową komedię romantyczną.

Do coraz liczniejszej grupy nowoczesnych seriali kostiumów, które luźno obchodzą się z klasyką, dołączyła niedawno rodzima "Lalka" Pawła Maślony, która połowę Polaków przyprawiła o palpitacje serca. "Pozłacany wiek" jest jednak zupełnie inny.

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O czym jest "Pozłacany wiek"? XIX-wieczny Nowy Jork i walka o pozycję

"The Gilded Age" to serial HBO, który stworzył Julian Fellowes, twórca uwielbianego "Downton Abbey" i nominowanego do siedmiu Oscarów "Gosford Park". Brytyjski arystokrata (tak, Fellowes sam jest arystokratą) dostał wówczas złotą statuetkę za scenariusz.

Tym razem przenosimy się jednak z deszczowej Anglii do Nowego Jorku lat 80. XIX wieku, w czasach gigantycznych fortun i jeszcze bardziej gigantycznych nierówności. Po jednej stronie ulicy mieszka stara arystokracja, po drugiej nowobogaccy, którzy chcą wedrzeć się na salony. Czyli skostniałe zasady kontra nowa siła pieniądza.

Główną bohaterką jest młoda Marian Brook (Louisa Jacobson, córka Meryl Streep), kobieta, która trafia do nowojorskiego świata elit w 1882 roku. Zamieszkuje u konserwatywnych bogaczek, sióstr van Rhijn-Brook, i zostaje wciągnięta w bezlitosną wojnę towarzyską. Ich sąsiedzi, Russellowie, dorobili się fortuny na industrialnym boomie i chcą kupić sobie miejsce w hermetycznym świecie arystokracji, ale łatwe to oczywiście nie jest.

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"Na drugim planie pojawiają się wątki dotyczące afroamerykańskiej klasy średniej, służby domowej, emancypacji kobiet, ruchów robotniczych, a nawet skandalu rozwodowego – tematu wówczas niemal tabu. Oczywiście nie brakuje też towarzyskiego knucia, romansów i kłótni, ale nie w kampowym, kolorowym stylu 'Bridgertonów', ale 'na poważnie'. Nie ma tu bajki, jest więcej dramatu (...). To świat pięknych salonów, ostrych dialogów i bezwzględnej walki o pozycję" – pisaliśmy w naTemat.

"Pozłacany wiek" to świetny serial kostiumowy "starej daty"

"Pozłacany wiek" to serial staroświecki, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu: bez anachronizmów i szaleństw, za to z dbałością o każdy detal, od gorsetu po srebrną zastawę. To produkcja "na poważnie", dramat historyczny, ale drapieżny, którego nie interesuje bycie jedynie ładną kostiumówką. W pakiecie z zachwycającą scenografią i kostiumami dostajemy soczystą historię (oczywiście miłości w niej nie zabraknie).

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Jednym z największych atutów "The Gilded Age" jest jednak obsada – wciąż niedoceniana Carrie Coon ("Biały Lotos") jako bezwzględna Bertha jest fenomenalna, a niezawodna Christine Baranski ("Żona idealna") kradnie każdą scenę. W obsadzie znaleźli się również m.in. Cynthia Nixon ("Seks w wielkim mieście") i Morgan Spector ("Homeland").

"Pozłacany wiek" z sezonu na sezon zbierał coraz lepsze recenzje. Na Rotten Tomatoes pierwszy sezon ma 79 proc., ale kolejne podskoczyły do 94 i 96 proc. Czwarty, który zadebiutował 2 listopada, na razie może się pochwalić nieco mniejszą, choć wciąż bardzo wysoką aprobatą – 90 procent opinii krytyków jest pozytywna. Zresztą liczby to jedno, są też wyróżnienia: aż 15 nominacji do Emmy, choć na razie produkcja HBO i Fellowesa doczekała się tylko jednego telewizyjnego Oscara za scenografię.