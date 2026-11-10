Prognoza pogody dla Polski w listopadzie 2026. Fot. Zrzut ekranu / wxcharts.com

Nastąpił właśnie przełomowy moment w pogodzie. Spadł śnieg już nie tylko wysoko w górach, ale także w centrum i na nizinach północnej Polski. A jaka pogoda czeka nas 11 listopada i w kolejnych dniach? Najnowsze prognozy pokazują niezły rollercoaster.

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Na ten moment czekało mnóstwo miłośników białego puchu. Sieć znów zaczęły zalewać zdjęcia i wideo z opadów pierwszego śniegu i oczywiście nie chodzi o aurę na terenach górskich, bo tam śniegu nie brakuje już od jakiegoś czasu, ale o obszary w głąb kraju.

Prognozowany atak zimy tuż przed 11 listopada stał się faktem. We wtorek 10 listopada strefa opadów przenosiła się z zachodu na wschód i oprócz śniegu przyniosła też deszcz. W rejonie Górnego Śląska, Małopolski, Ziemi Łódzkiej, Świętokrzyskiej i Podkarpacia przewidywania synoptyków wskazywały na opady rzędu 10 litrów wody na metr kwadratowy.

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Prognoza pogody na 11 listopada

W nocy i o poranku mogą się one zamienić w lodowisko na drogach i chodnikach, co kierowcy zwlekający z wymianą opon na zimowe mogą boleśnie odczuć. IMGW wydało już szereg alertów przed oblodzeniem na drogach we wspomnianych regionach. Gołoledź to nie jedyny problem – prognozowane są też gęste mgły.

Po śniegu w środę 11 listopada nie będzie już jednak śladu w centrum i na zachodzie. Polska będzie podzielona na pół. Od zachodu do naszego kraju mogą nadal napływać delikatnie cieplejsze masy powietrza (będzie maksymalnie 8–9 st. C). Jednocześnie we wschodniej części Polski cały czas utrzymywać ma się chłód (2–4 st. C). W ciągu dnia prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże.

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Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

W czwartek (12.11) ma być pochmurno i deszczowo, ale z szansą na słońce na północnym zachodzie. Termometry dobiją najwyższe wartości na południowym wschodzie (do 13 stopni Celsjusza), najniższe z kolei na północy (3 stopnie Celsjusza). A w centrum ok. 6 stopni C.

Piątek (13.11) przyniesie wyraźne ochłodzenie. Na południowym wschodzie (zwłaszcza na Podkarpaciu) mocniejsze opady deszczu ze śniegiem i deszczu, w górach śniegu. W dzień od 3 do 6 stopni C. (wyjątek: południowy wschód z temperaturą 8–11 stopni C.). Noc z przymrozkami na północy (do –2).

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W weekend (14–15.11) będzie słonecznie w niemal całej Polsce, więcej chmur tylko na północy. Noce chłodne: od –4 stopni w centrum i na południowym wschodzie do –7 w kotlinach karpackich. W dzień maksymalnie od 3 stopni C. na północnym wschodzie do 7 na zachodzie.

Jaka będzie druga połowa listopada?

Na początku drugiej połowy listopada (ok. 16–20 listopada) Polskę czeka nagłe, choć krótkotrwałe ocieplenie. W ciągu dnia termometry mogą wskazywać maksymalnie 12–13 stopni C. (a lokalnie nawet nieco więcej).