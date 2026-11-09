Pogoda w Polsce nie rozpieszcza. Fot. Zrzut ekranu / wxcharts.com

Pogoda w Polsce nie rozpieszcza. W poniedziałek rano temperatura w jednym z regionów spadła do -8,7 st. C, a IMGW ostrzega przed kolejnymi przymrozkami i gęstymi mgłami. We wtorek miejscami pojawi się też deszcz ze śniegiem.

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Poniedziałkowy poranek przyniósł duże różnice temperatur. O godz. 7 w Suwałkach było 3,9 st. C. Dodatnie wartości pojawiły się też w niektórych miejscowościach nad morzem.

W centrum, na wschodzie i południu Polski było znacznie zimniej. W wielu miejscach temperatura spadła poniżej -5 st. C. Najzimniej było w Kozienicach na Mazowszu. Termometry pokazały tam -8,7 st. C. Przy gruncie mróz miejscami był jeszcze silniejszy.

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W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura spadnie do -6 st. C na południowym wschodzie. Na zachodzie kraju będzie około 0 st. C. Wiatr pozostanie słaby, ale wysoko w Sudetach może wiać z prędkością do 60 km/h. Przy takich temperaturach warto sprawdzić, jak obniżyć rachunki za ogrzewanie.

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Na południowym wschodzie niebo będzie przeważnie pogodne. W pozostałych częściach kraju pojawi się więcej chmur. Na północnym zachodzie może słabo padać deszcz, a nad ranem opady dotrą również na południowy zachód. W górach możliwy jest deszcz ze śniegiem i śnieg.

Kierowcy powinni uważać na mgły i trudne warunki na drodze. Na wschodzie mgły mogą ograniczyć widzialność do około 200 metrów. Miejscami na drogach i chodnikach może być ślisko z powodu osadzającej się szadzi.

We wtorek w większości kraju będzie pochmurno. Rano, szczególnie na wschodzie, mogą utrzymywać się gęste mgły. Widzialność miejscami spadnie do około 200 metrów.

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W ciągu dnia możliwe są słabe opady deszczu. Na początku dnia miejscami może też padać deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie śnieg.

Temperatura będzie zależeć od regionu. Na północnym wschodzie wyniesie zaledwie 1 st. C, a na południu wzrośnie do 9 st. C. To zapowiedź zmian, bo w kolejnych dniach Polskę czeka nagłe ocieplenie. Wiatr będzie przeważnie słaby. W górach może jednak mocniej wiać, a porywy osiągną 80 km/h. Możliwe są tam zawieje śnieżne.

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W nocy z wtorku na środę nadal będzie pochmurno. Na wschodzie i południu pojawi się słaby deszcz, miejscami przechodzący w deszcz ze śniegiem lub śnieg. Opady deszczu mogą wystąpić też na Pomorzu.

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W rejonach podgórskich Karpat możliwy będzie deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Ponownie trzeba liczyć się z mgłami, które ograniczą widzialność do około 200 metrów.

Temperatura w nocy wyniesie od -2 do 1 st. C. Na terenach podgórskich może spaść do -4 st. C, a nad morzem utrzyma się na poziomie około 3 st. C. Wysoko w Karpatach wiatr może osiągać w porywach 65 km/h.