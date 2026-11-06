Mapka pogodowa Europy.
W połowie listopada temperatura w Polsce może wzrosnąć nawet do 15 st. C Fot. Zrzut ekranu / wxcharts.com

W połowie listopada temperatura w Polsce może wzrosnąć nawet do 15 st. C. Najnowsze prognozy pogody zapowiadają duże ocieplenie. Już kilka dni później temperatura mocno spadnie.

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6–7 listopada najcieplej będzie na północnym zachodzie Polski. W Szczecinie, Świnoujściu i Koszalinie termometry pokażą 9–10 st. C. Na południu, m.in. w okolicach Jeleniej Góry, Zakopanego i Nowego Sącza, będzie od 4 do 6 st. C.

Weekend będzie równie chłodny, jak pogoda na początek listopada. W niedzielę temperatura maksymalna wyniesie od 4°C na północy do 9°C na zachodzie. Nocą w wielu regionach termometry pokażą wartości poniżej zera, więc to dobry moment, by sprawdzić, jak obniżyć rachunki za ogrzewanie.

Nagły zwrot w pogodzi. Idzie duże ocieplenie

Choć jeszcze niedawno mówiło się o ataku zimy tuż przed 11 listopada, we wtorek 10 listopada najbardziej odczuwalne będą różnice temperatur między regionami. W okolicach Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry temperatura wyniesie 2–3 st. C. Cieplej będzie na Śląsku i w Małopolsce. W Katowicach, Krakowie i Tarnowie prognozowane jest 8–9 st. C.

W czwartek 12 listopada zacznie się ocieplać na Dolnym Śląsku. W Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Kotlinie Kłodzkiej temperatura może wzrosnąć do 12 st. C. Na północnym wschodzie nadal będzie zimno. W okolicach Augustowa i Białegostoku termometry pokażą najwyżej 4 st. C.

Jeszcze cieplej zapowiada się piątek 13 listopada. Według modelu ECMWF na południu Polski termometry mogą pokazać nawet 15 st. C. Takie wartości prognozowane są w okolicach Opola, Kędzierzyna-Koźla i Raciborza. We Wrocławiu, Katowicach, Gliwicach, Krakowie i Tarnowie, będzie od 13 do 14 st. C.

W Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Radomiu i Kielcach temperatura wyniesie 11–12 st. C. Na północy będzie nieco chłodniej. W Gdańsku, Gdyni, Elblągu i Olsztynie prognozowane jest 9–10 st. C.

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Powrót zimnej jesieni. Temperatura drastycznie spadnie

Wysokie temperatury nie utrzymają się jednak długo. W sobotę 14 listopada zacznie się ochładzać. Najcieplej będzie na południowym wschodzie. W Rzeszowie, Przemyślu i Zamościu termometry pokażą jeszcze około 11 st. C. Na zachodzie, m.in. w Szczecinie, Poznaniu i Zielonej Górze, temperatura spadnie do 7 st. C.

W niedzielę 15 listopada w całej Polsce zrobi się znacznie chłodniej. Temperatura wyniesie od 4 do 6 st. C. Tyle pokażą termometry m.in. we Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie. W Zakopanem będzie tylko 1 st. C. W okolicach Gdańska temperatura sięgnie 8 st. C.

Jak może wyglądać reszta jesieni i początek zimy, pokazuje prognoza pogody do końca 2026 roku. Synoptycy sprawdzają też, czy El Niño dogrzeje zimą Pacyfik na tyle, by wpłynąć na polską zimę.