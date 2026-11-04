Czy 10 listopada w centrum Polski zrobi się biało? Jeden z modeli pogodowych przewiduje opady deszczu ze śniegiem na Mazowszu, Podlasiu i w kilku innych regionach. Fot. Zrzut ekranu / wxcharts.com

Czy 10 listopada w centrum Polski zrobi się biało? Jeden z modeli pogodowych przewiduje opady deszczu ze śniegiem na Mazowszu, Podlasiu i w kilku innych regionach. Prognozy nie są jednak zgodne, a już na 11 listopada zapowiadany jest wzrost temperatury.

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Jak podaje IMGW, w środę na Kasprowym Wierchu pokrywa śnieżna miała 23 cm. W najbliższych dniach może jeszcze wzrosnąć, ponieważ w górach nadal będą występować opady śniegu.

Atak zimy przed 11 listopada? Śnieg nie tylko w górach

W środę nad Polską znajduje się wyż Klaus, ale w wielu regionach niebo pozostanie zachmurzone. Możliwe są słabe opady deszczu i mżawki, a w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wschodzie temperatura nie przekroczy 5 st. C. Cieplej będzie na zachodzie i nad morzem, gdzie termometry pokażą do 10-11 st. C.

Noc ze środy na czwartek przyniesie przymrozki, zwłaszcza na południowym wschodzie. Temperatura może tam spaść do -4 st. C. W centrum kraju synoptycy zapowiadają mróz do -3 stopni już z 4 na 5 listopada. Do końca tygodnia nie należy spodziewać się większych zmian.

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Większe zmiany mogą nastąpić na początku przyszłego tygodnia. Według prognoz IMGW 10 listopada przez Polskę z zachodu na wschód przejdzie niż. W górach przyniesie śnieg, a na terenach podgórskich deszcz ze śniegiem.

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Możliwe, że zimowe opady dotrą też do innych części kraju. Model ECMWF wskazuje na deszcz ze śniegiem na Mazowszu, Warmii, Mazurach, Podlasiu i Ziemi Łódzkiej. Na razie nie ma jednak pewności, czy tak będzie i czy zima przyjdzie szybciej, niż się wydawało. Model GFS nie przewiduje podobnych opadów na nizinach.

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Pogoda może zmienić się już następnego dnia. Jaka pogoda będzie 11 listopada? Na środę synoptycy przewidują ocieplenie. Na południowym wschodzie temperatura może wzrosnąć nawet do 15 st. C. Śnieg i deszcz ze śniegiem pojawią się głównie w górach.

W kolejnych dniach w całym kraju zrobi się cieplej. W większości regionów termometry pokażą ponad 10 st. C. Niebo nadal będzie jednak często zachmurzone i miejscami może padać. Według długoterminowej prognozy IMGW zima 2026/2027 zaskoczy Polaków dopiero w styczniu i lutym.

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Przypomnijmy, że w czwartek i piątek chmur będzie mniej. Według IMGW nadal możliwe są słabe opady deszczu, a nocami lokalnie pojawią się mgły. Temperatura zacznie spadać. W nocy na przeważającym obszarze kraju może być od -3 do 1°C, a w rejonach podgórskich około -4°C. W dzień termometry pokażą od 6 do 11°C.

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W sobotę 7 listopada będzie od 4 do 9°C. Nocą temperatura może spaść do -3°C, a w rejonach podgórskich nawet do -4°C.