Magda Gessler w tym roku również sprzedaje słynne rogale marcińskie Fot. instagram.com/delikatesy_ufukiera_gessler

11 listopada to w piekarniach i cukierniach czas na rogale świętomarcińskie. Taki wypiek z białym makiem oferuje też w swoim lokalu Magda Gessler i jej córka Lara. Zakup specjału u znanych restauratorek może jednak zaboleć nasz portfel. Ale w tym roku jest jedno zaskoczenie.

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Rogale świętomarcińskie to tradycyjny wielkopolski wypiek, przygotowywany na 11 listopada, w dniu św. Marcina. Zgodnie z recepturą w środku znajduje się biały mak, bakalie, masło i duża ilość cukru.

Historia ich wypieku sięga XIX wieku, a w 2008 roku rogale zostały wpisane na listę produktów o Chronionym Oznaczeniu Geograficznym – można je wytwarzać tradycyjnie tylko w Wielkopolsce. Mimo to, co roku pojawiają się w cukierniach w całym kraju, często pod inną nazwą, np. rogal z białym makiem.

Ile kosztuje rogal marciński w "Słodki słony" Magdy Gessler?

Magda Gessler razem z córką Larą od lat oferuje też w swojej restauracji i cukierni "Słodki Słony" sezonowe słodkości. W lutym dużym zainteresowaniem cieszą się tam pączki na tłusty czwartek, latem jagodzianki, a w listopadzie właśnie rogale marcińskie. W tym roku za jednego rogala zapłacimy 39 zł.

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Co ciekawe, cena nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim rokiem, gdy rogale świętomarcińskie od Magdy Gessler wróciły do oferty. Wcześniej, w 2023 r., kosztowały 29 zł za sztukę.

Magda Gessler zachwala wypieki w komentarzach, określając je jako "wykwintnie pyszne". – W tym roku rogal marciński kosztuje u nas 39 zł. Jest bardzo duży (waży około 250 g) – tłumaczyła w rozmowie z "Faktem".

A ile kosztuje rogal świętomarciński w sklepach? Jak wynika z danych serwisu PanParagon z 10 listopada 2026 r., mediana ceny rogali wynosi 37,80 zł/kg, co oznacza symboliczny wzrost o 10 groszy w skali roku.

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Czemu wypieki u Gessler są takie drogie?

Niektórzy zapytają, skąd ta cena u Gessler. Warto wspomnieć, że biały mak nie należy do produktów tanich. Ponadto u znanych restauratorów zawsze ceny są dość wysokie – wystarczy przypomnieć rekordowo drogie pączki w lokalu Magdy Gessler czy to, ile trzeba zapłacić za wielkanocne dania u Gessler. Na przykład za jagodziankę trzeba było w tym roku zapłacić 38 zł. W ubiegłym taka bułka kosztowała 34 zł, a jeszcze wcześniej – dwa lata temu – o 7 zł mniej.

Lara Gessler już w 2024 roku została zapytana, dlaczego jagodzianki u nich są takie drogie. W odpowiedzi stwierdziła, że skoro ludzie kupują, to są warte swojej ceny. – Ludzie głosują portfelem. Jeśli nadal jesteśmy na rynku, to znaczy, że nasze jagodzianki są tego warte – powiedziała w rozmowie z serwisem Pomponik.pl.

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Restauratorka podkreśliła, że za ceną stoi także jakość produktów użytych do wypieku, a także ciężka praca cukierników. – Używamy prawdziwego masła, prawdziwych jajek, dużo jagód. Cena wynika też z robocizny – wszystko jest robione ręcznie. Nie ma tam żadnych uproszczeń – dodała Lara Gessler.