Magda Gessler pojawiła się w klipie amerykańskich Demokratów Fot. Shutterstock

Partia Demokratyczna walczy o głosy przed wyborami połówkowymi, które odbędą się za kilka miesięcy. W tym celu sięgają po wizerunek polskiej restauratorki, Magdy Gessler. Czy Donald Trump powinien zacząć się bać?

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

19 maja 2026 roku oficjalny profil Partii Demokratycznej na platformie TikTok umieścił krótkie wideo, w którym pojawia się Magda Gessler. I nie, nie chodzi tu jedynie o podobieństwo na zasadzie cech fizycznych. To faktycznie ona.

W nagraniu polska restauratorka w magiczny sposób zatrzymuje w powietrzu lecące w jej stronę akcesoria kuchenne (głównie noże). Po sekundzie rozbrojona zastawa ląduje na podłodze. Klip stanowi intro do programu "Kuchenne Rewolucje", którego prowadzącą jest właśnie Magda Gessler.

Akcji w klipie towarzyszy napis: "Amerykanie, gdy odsuwają od władzy zniedołężniałych republikanów w listopadzie".

Demokraci ze specjalnym przekazem do Polonii?

Ciężko powiedzieć, co Partia Demokratyczna miała na myśli, umieszczając w tak istotnej roli polską gwiazdę. Faktem jest jednak to, że Magda Gessler nie wypowiada się zbyt często na tematy polityczne; robi to raczej sporadycznie i tylko przy bardzo ważnych okazjach. Jakiś czas temu udostępniła w mediach społecznościowych mem, w którym obok niej znalazł się Donald Trump.

REKLAMA

Warto pamiętać, że Polonia jest jednak ważną siłą polityczną w USA, o której względy zabiegał m.in. Donald Trump w trakcie ostatnich wyborów prezydenckich. – Kochamy Polskę i kochamy Polaków. Nie ma nikogo lepszego – mówił obecny prezydent USA w wideo udostępnionym na YouTube prawicowej stacji telewizyjnej TV Republika.

Dalsza część artykułu poniżej.

Partia Demokratyczna jest obecnie w natarciu, motywowana niskimi wskaźnikami poparcia dla prezydenta Donalda Trumpa. We wtorek, 3 listopada 2026, odbędą się wybory połówkowe, które będą świadectwem zaangażowania zarówno republikańskich, jak i demokratycznych wyborców. To właśnie one zadecydują o tym, która partia będzie kontrolować Kongres.

REKLAMA

Komentujący są zakłopotani

Filmik Demokratów, w którym korzystają z wizerunku Magdy Gessler, szybko stał się viralem. Pod klipem pojawiają się liczne komentarze osób z Polski, które wyrażają zaskoczenie takim obrotem spraw.

Najczęściej spotykanymi komentarzami są "co jest?" lub "o co chodzi?". Z kolei anglojęzyczna widownia wydaje się być zachwycona nietypowym "występem" polskiej gwiazdy.