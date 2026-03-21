Sprawdziliśmy ceny u Magdy Gessler na Wielkanoc instagram.com/delikatesy_ufukiera_gessler

Do Wielkanocy zostały nieco ponad dwa tygodnie, a lokale gastronomiczne publikują już oferty na tę okazję. Świąteczne menu przygotowano także w lokalach Magdy Gessler. "U Fukiera" i "Słodki Słony" mają w ofercie na Wielkanoc między innymi ciasta i jajka w różnych odsłonach. Sprawdziliśmy, jakie są ceny.

Wielkanoc w 2026 roku wypada 5 kwietnia. To już za nieco ponad dwa tygodnie, choć wcześniej czeka nas jeszcze zmiana czasu z zimowego na letni (a co za tym idzie, weekend krótszy o godzinę). Ale restauracje i cukiernie publikują już menu wielkanocne, bo klienci z wyprzedzeniem zamawiają potrawy, które lądują na świątecznym stole.

Lokale Magdy Gessler nie pozostają w tyle. Restauratorka i gwiazda TVN firmuje swoim nazwiskiem dwa miejsca: "Słodki Słony", który prowadzi z córką Larą Gessler, oraz "U Fukiera". Zarówno cukiernia, jak i restauracja z delikatesami opublikowały już menu na Wielkanoc. A że ceny u Gessler na tłusty czwartek i święta regularnie stają się przedmiotem publicznych dyskusji, przyjrzyjmy się, co – i za ile – tym razem znalazło się w świątecznej ofercie.

Oferta wielkanocna w "Słodkim Słonym" Magdy Gessler. Ceny sałatki i żurku zaskakują

Na początek weźmy na tapet świąteczną ofertę w "Słodkim Słonym" Magdy Gessler i jej córki Lary Gessler. Lokal to połączenie cukierni i bistro, ale szczególnie słynne są wypieki.

Pierwsze miejsce w menu na Wielkanoc należy do niekwestionowanej królowej, czyli baby drożdżowej, a za 0,8 kg tego ciasta trzeba zapłacić 95 zł (tyle samo, co rok temu). Kilogramowy makowiec kosztuje 200 zł, czyli o 10 zł więcej niż w 2025 roku. Tymczasem za nieco mniejszy, bo 950-gramowy sernik na Wielkanoc klienci zapłacą 140 złotych, co stanowi podwyżkę o 20 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Nieznacznie wzrosły także ceny mazurków, które według tegorocznego menu kosztują od 100 do 110 zł (i mają wagę 0,5-0,6 kg). W ofercie są jeszcze rolada sezamowo-chałwowa za 190 zł oraz dwa rodzaje tortów w cenie 340 zł za sztukę. Co ciekawe, "tort wielkanocny" (tak brzmi nazwa wypieku w ofercie) dostępny w tej cenie w tym roku waży ok. 3 kg, a rok temu jego waga wynosiła ok. 2,7 kg.

W tym roku w "Słodkim Słonym" poszerzono ofertę dań "słonych". Zmieniły się także ich ceny. Powtórką z zeszłego roku jest u Gessler sałatka jarzynowa, przy czym teraz za słoik o pojemności 900 ml trzeba zapłacić 90 zł (czyli o 20 zł więcej niż rok temu).

Jeszcze większe podwyżki objęły żurek z kiełbasą: słoik (również 900 ml) na tegoroczną Wielkanoc kupimy za 110 zł, a w zeszłym roku cena zupy wynosiła 70 zł. Zrezygnowano za to z pieczonej kaczki i białych kiełbasek z cebulką w cydrze, a zamiast nich pojawiły się inne mięsne propozycje w postaci śledzia z cebulką (90 zł za 0,5 l), boczku pieczonego z morelą (170 zł za ok. 1 kg) i strogonowa z wołowiną (140 zł za słoik 0,9 l). Do świątecznego menu w cukierni i bistro Gessler dodano również chleb pszenno-żytni w cenie 28 złotych za bochenek.

Menu na Wielkanoc "U Fukiera". Jajka u Gessler w cenie obiadu

Drugi z lokali, którym się przyjrzeliśmy, to "U Fukiera". Dania na Wielkanoc można zamówić w sekcji delikatesy. Oferta jest bogata, bo liczy aż kilkadziesiąt pozycji. Przyjrzymy się tym najciekawszym.

W drugim lokalu Gessler również dostępna jest baba drożdżowa (w wersji z bakaliami), ale większa i... tańsza. 1,2 kg ciasta kosztuje 91 zł. Mniej zapłacimy również za zupę: zamiast żurku oferowany jest barszcz biały na zakwasie, ale słoik 900 ml kosztuje 69 złotych. Z listy składników wynika jednak, że białą kiełbasę trzeba dorzucić do niego we własnym zakresie. Można zresztą zamówić ją w tym samym lokalu w cenie 43 zł za 0,5 kg.

Jest i sałatka jarzynowa, co prawda "tradycyjna", ale z lekkim twistem, bo znajdziemy w niej marynowane grzybki. Cena? 44 zł za 300 g. Gdyby jednak przyszło wam do głowy przygotowanie własnej sałatki jarzynowej, to możecie kupić u Magdy Gessler ogórki kiszone z upraw ekologicznych: za słoik 900 ml trzeba zapłacić 33 zł.

W ofercie znajdziemy też takie rarytasy, jak "domowy majonez według mojej babci" (27 zł za 200 g) czy "chrzan u nas tarty" (23 zł za 235 ml). Spore zaskoczenie mogą stanowić za to faszerowane jaja: 5 połówek jaj nadziewanych farszem z pieczarkami i koprem kosztuje 39 złotych, a ta sama ilość z farszem z polską szynką – 42 zł. Kontynuując "jajeczną" przygodę, natkniemy się na pastę do chleba z wiejskich jaj ze szczypiorkiem (37 zł za 200 g).

Jest również oczywiście bigos na winie "na bogato" (900 ml za 89 zł) oraz boczek wędzony, parzony (0,5 kg za 41 zł). Z czymś jednak trzeba zjeść te wszystkie potrawy... A do tego świetnie nadaje się chleb. I taki można kupić u Gessler – nazywa się obiecująco "chleb Magdy", robiony jest na zakwasie z mąki żytniej, a jego cena to 39 zł za 1 kg.

A skoro i chleb, to można rozważyć pasztet. Na przykład z dziczyzny i grzybów, u Gessler w cenie 98 zł za foremkę ok. 400 g. Najdroższą pozycją "na słono" jest zaś rolada cielęca faszerowana koprem i kiszonymi ogórkami: 151 zł za 1 kg.