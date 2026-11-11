11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, ale czy tego dnia trzeba iść do kościoła? Wielu katolików może mieć wątpliwości, ponieważ nie każda uroczystość państwowa wiąże się z obowiązkiem uczestnictwa we mszy.
Obowiązek uczestnictwa we mszy w niedziele i wybrane uroczystości wynika z pierwszego przykazania kościelnego. Zasady te reguluje Kodeks prawa kanonicznego, a wykaz świąt nakazanych w Polsce został ustalony przez Konferencję Episkopatu Polski.
Czy 11 listopada trzeba iść do kościoła?
Obecnie na liście znajduje się dziewięć uroczystości:
Na tej liście nie ma 11 listopada. Narodowe Święto Niepodległości ma charakter państwowy, czyli świecki, a nie kościelny. Jeśli 11 listopada wypada w niedzielę, dla polskich katolików udział we mszy jest obowiązkowy, tak jak w każdą niedzielę.
Podobnie jest 3 maja, czyli w rocznicę uchwalenia Konstytucji. Tego dnia Kościół obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, ale nie jest to święto nakazane. Nie trzeba również iść do kościoła w Poniedziałek Wielkanocny.
Msze odprawiane 11 listopada odbywają się zazwyczaj według porządku przyjętego w danej parafii na dni powszednie. Niektóre kościoły organizują jednak uroczyste nabożeństwa w intencji ojczyzny. Liturgia trwa zwykle około 40–50 minut, choć czas może być inny w przypadku większych uroczystości.
Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów. Święto ustanowiono w 1937 roku, ale po II wojnie światowej zostało zniesione. Przywrócono je w 1989 roku. Data 11 listopada wiąże się również z zakończeniem I wojny światowej. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, który w tym roku – przy dwóch dniach urlopu – daje długi weekend w listopadzie.
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Apel Episkopatu o dialog i modlitwę w intencji ojczyzny
Chociaż 11 listopada nie ma obowiązku uczestnictwa we mszy, w wielu parafiach odprawiane są nabożeństwa poświęcone ojczyźnie. Centralne uroczystości religijne na święto 11 listopada w Warszawie zaplanowano w Świątyni Opatrzności Bożej. O godz. 9:00 odbyła się msza z udziałem najwyższych władz państwowych, której przewodniczył metropolita warszawski abp Adrian Galbas.
Kolejne liturgie zaplanowano na godz. 12: i 19:18. Pora ostatniej mszy nawiązuje do roku odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas uroczystości zostanie zapalona historyczna Świeca Niepodległości. W 1867 roku papież Pius IX przekazał ją zgromadzeniu zmartwychwstańców, wyrażając nadzieję, że pewnego dnia zapłonie w wolnej Polsce. Do kraju przywiózł ją w 1920 roku ksiądz Paweł Smolikowski.
Przed Świętem Niepodległości 2026 głos zabrała również Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. W stanowisku opublikowanym 4 listopada biskupi zwrócili uwagę na narastające podziały społeczne i polityczne, które coraz częściej prowadzą do agresji. Zaapelowali o dialog, porozumienie i pojednanie, deklarując gotowość do pomocy w mediacji. "Zwracamy się do wszystkich wiernych w Polsce o podjęcie żarliwej modlitwy w intencji pokoju społecznego, narodowego porozumienia i pojednania" – napisali hierarchowie.