Czy 11 listopada trzeba iść do kościoła? Fot. canva

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, ale czy tego dnia trzeba iść do kościoła? Wielu katolików może mieć wątpliwości, ponieważ nie każda uroczystość państwowa wiąże się z obowiązkiem uczestnictwa we mszy.

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Obowiązek uczestnictwa we mszy w niedziele i wybrane uroczystości wynika z pierwszego przykazania kościelnego. Zasady te reguluje Kodeks prawa kanonicznego, a wykaz świąt nakazanych w Polsce został ustalony przez Konferencję Episkopatu Polski.

Czy 11 listopada trzeba iść do kościoła?

Obecnie na liście znajduje się dziewięć uroczystości:

1 stycznia – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 6 stycznia – Objawienie Pańskie, czyli Trzech Króli, Wielkanoc, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 25 grudnia – Narodzenie Pańskie.

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Na tej liście nie ma 11 listopada. Narodowe Święto Niepodległości ma charakter państwowy, czyli świecki, a nie kościelny. Jeśli 11 listopada wypada w niedzielę, dla polskich katolików udział we mszy jest obowiązkowy, tak jak w każdą niedzielę.

Podobnie jest 3 maja, czyli w rocznicę uchwalenia Konstytucji. Tego dnia Kościół obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, ale nie jest to święto nakazane. Nie trzeba również iść do kościoła w Poniedziałek Wielkanocny.

Msze odprawiane 11 listopada odbywają się zazwyczaj według porządku przyjętego w danej parafii na dni powszednie. Niektóre kościoły organizują jednak uroczyste nabożeństwa w intencji ojczyzny. Liturgia trwa zwykle około 40–50 minut, choć czas może być inny w przypadku większych uroczystości.

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Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów. Święto ustanowiono w 1937 roku, ale po II wojnie światowej zostało zniesione. Przywrócono je w 1989 roku. Data 11 listopada wiąże się również z zakończeniem I wojny światowej. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, który w tym roku – przy dwóch dniach urlopu – daje długi weekend w listopadzie.

Apel Episkopatu o dialog i modlitwę w intencji ojczyzny

Chociaż 11 listopada nie ma obowiązku uczestnictwa we mszy, w wielu parafiach odprawiane są nabożeństwa poświęcone ojczyźnie. Centralne uroczystości religijne na święto 11 listopada w Warszawie zaplanowano w Świątyni Opatrzności Bożej. O godz. 9:00 odbyła się msza z udziałem najwyższych władz państwowych, której przewodniczył metropolita warszawski abp Adrian Galbas.

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Kolejne liturgie zaplanowano na godz. 12: i 19:18. Pora ostatniej mszy nawiązuje do roku odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas uroczystości zostanie zapalona historyczna Świeca Niepodległości. W 1867 roku papież Pius IX przekazał ją zgromadzeniu zmartwychwstańców, wyrażając nadzieję, że pewnego dnia zapłonie w wolnej Polsce. Do kraju przywiózł ją w 1920 roku ksiądz Paweł Smolikowski.