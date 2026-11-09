Trwają przygotowania służb do Marszu Niepodległości w Warszawie. W środę 11 listopada w stolicy będzie obowiązywał m.in. zakaz noszenia broni, a także używania wyrobów pirotechnicznych. W centrum miasta staną betonowe zabezpieczenia. O szczegółach działań poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i policja.
Po tragicznych wydarzeniach z soboty 7 listopada, kiedy zamachowiec Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać do przechodniów, w wyniku czego życie straciło 6 osób, a kilkanaście zostało rannych, służby w kraju działają ze wzmożoną czujnością. Jak informowaliśmy w naTemat, policja ujęła już 5 "ewentualnych naśladowców" Oksińskiego.
W tym samym czasie trwają przygotowania do obchodów Narodowego Święta Niepodległości, a zwłaszcza organizowanego w Warszawie Marszu Niepodległości. Po zamachu w Krakowie pojawiły się nawet pogłoski o ewentualnym odwołaniu uroczystości, jednak premier Donald Tusk uciął plotki. Władze miasta i odpowiednie służby przygotowują się, aby zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo.
Rafał Trzaskowski o zabezpieczeniach w centrum Warszawy przed Marszem Niepodległości
W poniedziałek 9 listopada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że miasto "aktywnie przygotowuje się do zabezpieczenia obchodów Narodowego Święta Niepodległości". Jak podkreślił, władze stolicy pozostają w ścisłym kontakcie z Komendą Stołeczną Policji oraz wszystkimi służbami, które odpowiadają za ochronę. Funkcjonariusze zapewniają, że dysponują odpowiednimi siłami i środkami, by utrzymać porządek publiczny podczas środowych uroczystości.
Prezydent przekazał również informacje o wdrożeniu konkretnych zabezpieczeń w centrum miasta. "Po rekomendacji Policji ustawiliśmy betonowe zapory na Krakowskim Przedmieściu, wyłączając ten odcinek z ruchu. Jeśli będzie taka potrzeba – ustawimy kolejne zapory w wyznaczonych przez Policję miejscach" – przekazał Trzaskowski.
Jak dodał, w pełnej gotowości pozostają wszystkie służby miejskie, ze szczególnym uwzględnieniem Straży Miejskiej, pracowników monitoringu miejskiego oraz Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa.
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Zakaz broni i wyrobów pirotechnicznych w Warszawie 11 listopada
Z kolei Komenda Główna Policji opublikowała w poniedziałek komunikat dotyczący wdrożonych działań prewencyjnych. Mundurowi informują, że w środę 11 listopada na obszarze całej Warszawy obowiązywać będzie czasowy "zakaz noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni". Został on wprowadzony na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego z 4 listopada 2026 r.
"Zakaz został wprowadzony w związku z uzasadnioną koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa uczestników uroczystości z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, organizowanych w dniu 11 listopada 2026 r. w Warszawie" – czytamy w komunikacie policji.
Ponadto w życie weszło również rozporządzenie wojewody mazowieckiego, które zabrania w tym dniu noszenia, przemieszczania i używania środków pirotechnicznych na terenie stolicy.
"Apeluję o odpowiedzialność i przestrzeganie prawa. Służby będą reagować na każdy przejaw naruszenia porządku publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami" – mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński podczas corocznej odprawy resortu i służb przed Narodowym Świętem Niepodległości, która odbyła się kilka dni temu.
Marsz Niepodległości 2026 odbędzie się w środę 11 listopada w Warszawie. Uczestnicy wyruszą o godz. 14:30 z ronda Romana Dmowskiego. Następnie przejdą Alejami Jerozolimskimi i przez Most Poniatowskiego, kierując się na błonia Stadionu Narodowego. Tam zaplanowano zakończenie przemarszu oraz wydarzenia na tzw. Scenie Niepodległości. W godz. 9:00–14:00 przy Alei Centralnej będzie działać Miasteczko Niepodległości. Po zakończeniu marszu na błoniach Stadionu Narodowego mają odbyć się koncerty.