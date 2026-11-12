Tom Hardy znowu zachwyca w "Strefie gangsterów", a widzowie go uwielbiają. Jeden jego film jest jednak zupełnie niedoceniany. Ba, wręcz zapomniany. "Locke" z 2013 roku to kameralna perełka. Jeśli myślicie, że produkcja, która dzieje się tylko w samochodzie i ma jednego aktora jest nudna, to jesteście w błędzie.
"Strefa gangsterów" znowu wciąga bez reszty. Tom Hardy jako Harry Da Souza, człowiek od brudnej roboty na usługach rodziny Harriganów, to rola idealna dla niego: milczący twardziel. Na ekranie partnerują mu były Bond Pierce Brosnan i laureatka Oscara Helen Mirren, a drugi sezon od 21 września trafia na SkyShowtime co tydzień. Jeszcze kilka miesięcy temu media donosiły, że Hardy wylatuje z serialu po konfliktach z producentami. Ostatecznie wszystko wskazuje na to, że chyba zostaje.
Hardy może i ma porywczy charakter, ale od lat jest jednym z najbardziej magnetycznych aktorów swojego pokolenia (no i do tego kocha psy). Grał Bane'a w "Mroczny Rycerz powstaje" Christophera Nolana, przejął po Melu Gibsonie rolę w "Mad Max: Na drodze gniewu", za "Zjawę" z Leonardem DiCaprio dostał nominację do Oscara, a w "Legend" zagrał naraz obu bliźniaków Kray. Do tego "Incepcja", "Dunkierka", trzy części "Venoma", "Peaky Blinders" i niedawny "Chaos" na Netfliksie. Jeden z najlepszych filmów z Tomem Hardym przemknął zupełnie pod radarem.
"Locke", czyli jeden aktor, jeden samochód i jedna noc
"Locke'a" z 2013 roku napisał i wyreżyserował Steven Knight, twórca wspomnianych "Peaky Blinders" i scenarzysta nowego Bonda. Ivan Locke (Hardy) to szanowany kierownik budowy z Birmingham, który następnego ranka ma nadzorować największe wylewanie betonu w swojej karierze. Zamiast tego wsiada w samochód i rusza autostradą do Londynu. Kobieta, z którą kiedyś spędził jedną noc, właśnie zaczyna rodzić.
Przez 85 minut widzimy na ekranie tylko Hardy'ego. Reszta imponującej obsady istnieje wyłącznie jako głosy w zestawie głośnomówiącym: laureatka Oscara Olivia Colman ("The Crown"), Ruth Wilson ("Mroczne materie"), Andrew Scott ("Sherlock") i nastoletni Tom Holland ("Spider-Man"). Locke w ciągu jednej nocy próbuje uratować pracę, wytłumaczyć się żonie oraz synom i nie powtórzyć błędów własnego ojca. Telefon za telefonem jego poukładane życie rozpada się na kawałki.
"Locke" to jeden z najlepszych filmów z Tomem Hardym
"Locke", który kosztował 2 mln dolarów, zebrał świetne recenzje (91 proc. na Rotten Tomatoes), a Hardy dostał za niego nagrodę Stowarzyszenia Krytyków Filmowych w Los Angeles. Kina jednak nie oszalały na jego punkcie – zarobił tylko nieco około 5 milionów. Dwa lata później przyszły "Mad Max", "Legend" i "Zjawa", a kameralny dramat w BMW odszedł w zapomnienie.
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Krytycy nie mieli przy tym wątpliwości, że to świetny film. "Variety" nazwało film wyjątkowym teatrem jednego aktora, a przy tym "pełnym głębi i piękna studium filmowego minimalizmu". James Berardinelli z ReelViews zauważył, że przez niemal 90 minut Hardy po prostu "hipnotyzuje". Z kolei krytyk David Jenkins uznał, że ta rola potwierdza, że Brytyjczyk należy do najbardziej intensywnych i wszechstronnych aktorów swojego pokolenia.
"Locke" to faktycznie popis aktorski Hardy'ego, na którego twarz kamera skierowana jest non stop – gra nią, głosem i mimiką. Film kręcono nocami, a gwiazdor "Strefy gangsterów" odgrywał całą historię od początku do końca nawet dwa razy podczas jednej nocy. Film w samochodzie brzmi nudno? Knight pokazał, że zupełnie nie – "Locke'a" ogląda się jak thriller, nie nuży ani przez chwilę.
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