Lubisz kryminały, ale nie masz ochoty zaczynać kolejnego serialu, który będziesz męczyć przez kilka tygodni? Mam coś dla ciebie. Wybrałam trzy krótkie serie kryminalne, które wciągają od pierwszego odcinka i spokojnie można pochłonąć w dwa–trzy wieczory. To nie będą oklepane tytuły.
Seriale kryminalne i thrillery chyba nigdy nie znudzą się widzom. Morderstwa, policyjne śledztwa, zagadki, napięta akcja, zwroty fabularne i skomplikowani bohaterowie niezmiennie przyciągają tłumy. Nie bez powodu "Grupa zadaniowa" (która miała być pierwotnie miniserialem!) doczeka się drugiego sezonu, a skandynawskie kryminały powstają jak grzyby po deszczu. Zresztą nawet George R.R. Martin wie, jak bardzo kochamy ten gatunek i dał nam niedocenianą perełkę.
3 krótkie seriale kryminalne
Co jest lepszego od serialu kryminalnego? Krótki serial kryminalny – kilka godzin i cała historia obejrzana. Wybrałam trzy świetne kryminały, które obejrzysz w dwa lub trzy wieczory – a nawet... jeden, jeśli masz akurat wolny dzień i kochasz binge-watching.
Miasto jest nasze (2022)
Mocny serial Davida Simona i George'a Pelecanosa, czyli głównych twórców kultowego "The Wire" ("Prawo ulicy"), oparty na reportażu Justina Fentona. W Baltimore elitarna jednostka policji dowodzona przez Wayne'a Jenkinsa (Jon Bernthal, czyli Punisher z Marvela) ma walczyć z przestępczością. Szybko okazuje się, że sami funkcjonariusze mają sporo na sumieniu. Federalne śledztwo ujawnia nadużycia, korupcję i brutalne metody pracy policjantów. "Miasto jest nasze" to do bólu realistyczny kryminał, który bez owijania w bawełnę obnaża systemowy paraliż współczesnej Ameryki.
Dalsza część artykułu poniżej.
Zobacz także
Bestia we mnie (2025)
Gwiazda "Homeland" Claire Danes gra Aggie Wiggs, znaną pisarkę, która po śmierci syna ma blokadę przy pracy nad kolejną książką. Pewnego dnia do domu obok wprowadza się Nile Jarvis, szycha z branży nieruchomości (Matthew Rhys, który w tym roku zgarnął aż dwie Emmy: za "Bestię we mnie" i "Wdowią Zatokę"). Nile'a podejrzewa się o zabójstwo pierwszej żony, więc zafascynowana Aggie postanawia poświęcić mu swoją kolejną publikację. Kiedy jednak zaczyna bardziej interesować się życiem swojego sąsiada, robi się naprawdę mrocznie. To bardziej thriller psychologiczny niż klasyczny kryminał, ale jeśli lubicie gęstą i niepokojącą atmosferę, będziecie zadowoleni. Zapowiedziano drugi sezon.
Inwigilacja (2025-)
Duński serial kryminalny o Tei, młodej agentce wywiadu, która pod przykrywką infiltruje bezwzględną organizację przestępczą. Jej zadanie jest proste: zdobyć informacje od Ashley, partnerki Mirana, szefa gangu. Tyle że z czasem kobiety zaczynają się do siebie zbliżać, a Tea coraz wyraźniej widzi, że Ashley jest manipulowana. Wtedy wszystko się komplikuje – agentka musi wybrać między lojalnością wobec służby a chęcią pomocy nowej przyjaciółce. "Inwigilacja" to pozycja obowiązkowa dla fanów nordic noir, którzy bardziej niż na wartką akcję liczą na duszną atmosferę rodem z thrillera. Będzie drugi sezon.