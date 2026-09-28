Trzy seriale seriale na trzy wieczory Fot. Kadr z "Bestii we mnie"

Lubisz kryminały, ale nie masz ochoty zaczynać kolejnego serialu, który będziesz męczyć przez kilka tygodni? Mam coś dla ciebie. Wybrałam trzy krótkie serie kryminalne, które wciągają od pierwszego odcinka i spokojnie można pochłonąć w dwa–trzy wieczory. To nie będą oklepane tytuły.

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Seriale kryminalne i thrillery chyba nigdy nie znudzą się widzom. Morderstwa, policyjne śledztwa, zagadki, napięta akcja, zwroty fabularne i skomplikowani bohaterowie niezmiennie przyciągają tłumy. Nie bez powodu "Grupa zadaniowa" (która miała być pierwotnie miniserialem!) doczeka się drugiego sezonu, a skandynawskie kryminały powstają jak grzyby po deszczu. Zresztą nawet George R.R. Martin wie, jak bardzo kochamy ten gatunek i dał nam niedocenianą perełkę.

3 krótkie seriale kryminalne

Co jest lepszego od serialu kryminalnego? Krótki serial kryminalny – kilka godzin i cała historia obejrzana. Wybrałam trzy świetne kryminały, które obejrzysz w dwa lub trzy wieczory – a nawet... jeden, jeśli masz akurat wolny dzień i kochasz binge-watching.

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Miasto jest nasze (2022)

6 odcinków Obejrzysz na: HBO Max

Fot. Kadr z "Miasto jest nasze"

Mocny serial Davida Simona i George'a Pelecanosa, czyli głównych twórców kultowego "The Wire" ("Prawo ulicy"), oparty na reportażu Justina Fentona. W Baltimore elitarna jednostka policji dowodzona przez Wayne'a Jenkinsa (Jon Bernthal, czyli Punisher z Marvela) ma walczyć z przestępczością. Szybko okazuje się, że sami funkcjonariusze mają sporo na sumieniu. Federalne śledztwo ujawnia nadużycia, korupcję i brutalne metody pracy policjantów. "Miasto jest nasze" to do bólu realistyczny kryminał, który bez owijania w bawełnę obnaża systemowy paraliż współczesnej Ameryki.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Bestia we mnie (2025)

Fot. Kadr z "Bestii we mnie"

8 odcinków Obejrzysz na: Netflix

Gwiazda "Homeland" Claire Danes gra Aggie Wiggs, znaną pisarkę, która po śmierci syna ma blokadę przy pracy nad kolejną książką. Pewnego dnia do domu obok wprowadza się Nile Jarvis, szycha z branży nieruchomości (Matthew Rhys, który w tym roku zgarnął aż dwie Emmy: za "Bestię we mnie" i "Wdowią Zatokę"). Nile'a podejrzewa się o zabójstwo pierwszej żony, więc zafascynowana Aggie postanawia poświęcić mu swoją kolejną publikację. Kiedy jednak zaczyna bardziej interesować się życiem swojego sąsiada, robi się naprawdę mrocznie. To bardziej thriller psychologiczny niż klasyczny kryminał, ale jeśli lubicie gęstą i niepokojącą atmosferę, będziecie zadowoleni. Zapowiedziano drugi sezon.

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Inwigilacja (2025-)

Fot. Kadr z "Inwigilacji"

6 odcinków Obejrzysz na: Netflix