Pierce Brosnan ma swojego ulubieńca Fot. Kadr z "GoldenEye" / edycja: naTemat

Pierce Brosnan zabrał głos w sprawie następcy Daniela Craiga i nie ukrywa, że jeden z kandydatów szczególnie przypadł mu do gustu. Były James Bond pochwalił Calluma Turnera, który według najnowszych doniesień może przejąć po nim słynny numer 007.

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"Krążą pogłoski, że Callum Turner zostanie następnym Jamesem Bondem. Jest wysoki, ale nie za wysoki. Potrafi grać, ale nie za dobrze. Denis Villeneuve może go ukształtować" – napisał na swojej stronie amerykański dziennikarz i insider Roger Friedman. Jeśli jego ustalenia się potwierdzą, oznaczać to będzie, że Callum Turner pokonał na ostatniej prostej m.in. Jacka Lowdena ("Kulawe konie", "Dunkierka") i Josha O'Connora ("The Crown", "La chimera"). Wcześniej w grze był również Jacob Elordi ("Euforia", "Frankenstein").

Pierce Brosnan chwali Calluma Turnera. Widzi go jako nowego Bonda

Tymczasem do grona osób, które widziałyby Turnera w roli agenta 007, dołączył właśnie Pierce Brosnan. Były odtwórca roli Jamesa Bonda, który wcielał się w kultowego szpiega w czterech filmach z lat 1995–2002, nie szczędził młodszemu koledze komplementów. Aktorzy grali wspólnie w filmie "The Only Living Boy in New York" z 2017 roku.

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W rozmowie z "Vanity Fair" Brosnan przyznał, że z niecierpliwością czeka na ogłoszenie nazwiska nowego Bonda. Zapytany o to, czy śledzi spekulacje dotyczące obsady, odpowiedział: "Jestem teraz po prostu widzem. Zwykłym człowiekiem z ulicy, który nie może się doczekać, żeby dowiedzieć się, kto wcieli się w tę epicką rolę w historii kina. Wszyscy mężczyźni, których nazwiska pojawiają się obecnie na liście, to aktorzy, których podziwiam. Callum Turner to ktoś, z kim pracowałem, i jest naprawdę znakomity. Każdy z nich ma własny głos, odpowiednią posturę i ekranową prezencję. Wszyscy mają też przed sobą długą karierę".

Brosnan nie chciał jednoznacznie wskazywać swojego faworyta, ale gdy zapytano go o radę dla aktora, który ostatecznie wsiądzie do Aston Martina, życzył mu przede wszystkim powodzenia. "Komukolwiek przypadnie ta rola, życzę wszystkiego, co najlepsze, siły i odwagi. Trudno powiedzieć, kto to będzie, ale z niecierpliwością czekam na tę wiadomość i świętowanie wyboru kolejnego Jamesa Bonda" – podkreślił Irlandczyk.

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Były Bond jest zresztą podekscytowany nie tylko perspektywą poznania nowego agenta 007. Duże nadzieje wiąże również z reżyserem nadchodzącego filmu, Denisem Villeneuve'em. "Myślę, że będziemy zachwyceni. Naprawdę tak uważam. Villeneuve jest reżyserem, który idzie własną drogą. Jego twórczość jest wizjonerska, a sposób, w jaki wykorzystuje kamerę i opowiada historie, jest niezwykle sugestywny i zmysłowy. To będzie coś wspaniałego. Naprawdę coś wspaniałego – zachwycał się w "Vanity Fair" 73-latek.

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Nowy James Bond. Co wiemy o filmie Denisa Villeneuve'a?

Na razie Amazon MGM Studios nie potwierdziło oficjalnie, kto przejmie rolę agenta 007 po Danielu Craigu. Ostatni odtwórca tej postaci pojawił się w pięciu filmach serii: "Casino Royale", "Quantum of Solace", "Skyfall", "Spectre" i "Nie czas umierać". Na następcę Brytyjczyka wciąż czekamy, choć produkcja kolejnej odsłony kultowej franczyzy powoli nabiera kształtów.

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Wiadomo już, że za kamerą stanie wspomniany Denis Villeneuve, kanadyjski twórca odpowiedzialny m.in. za trzyczęściową adaptację "Diuny" Franka Herberta, "Nowy początek", "Blade Runnera 2049" i "Labirynt". To jeden z najlepszych współczesnych reżyserów, który w swojej karierze miał już szansę na cztery Oscary. Scenariusz napisze natomiast Steven Knight, twórca "Peaky Blinders". Z kolei sam film będzie pierwszym "Bondem" od czasów przejęcia franczyzy przez Amazon MGM Studios.