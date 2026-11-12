Kuriozalne sceny z Mateckim i Goskiem przed TV Republika. Fot. X / Stanisław Tyszka / za TV Republika

Podczas działań funkcjonariuszy w Telewizji Republika na miejscu pojawili się też posłowie PiS – Mariusz Gosek i Dariusz Matecki. Jednak ich zachowanie wyraźnie zażenowało nawet europosła Konfederacji. "To zaskakujące, że ktoś na tę partię jeszcze w ogóle chce głosować" – ocenił polityk.

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Czwartkowa wizyta funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) w siedzibie Telewizji Republika wywołała bezprecedensowe sceny w stolicy.

Przypomnijmy, że mundurowi poszli tam z zamiarem przekazania szefostwu stacji dokumentu z żądaniem wydania zapisu rejestrowego i dokumentacji koncesyjnej z 16 października (chodzi o nagrania spod Trybunału Konstytucyjnego, przy okazji których – jak pisaliśmy w naTemat – Republika i PiS przegięli ze szczuciem na policję). Takie polecenie dostali z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Matecki i Gosek pod TV Republika. Ich zachowanie zażenowało nawet Tyszkę

Jednak obecność służb w siedzibie Telewizji Republika wywołała ogromne napięcie. Między pracownikami stacji a funkcjonariuszami doszło do ostrej wymiany zdań. Po kilku minutach policjanci postanowili opuścić budynek. Wtedy wydarzenia przybrały niespodziewany obrót. Kilka ekip telewizyjnych z włączonymi kamerami ruszyło śladem mundurowych. W całym tym zamieszaniu uczestniczyli także posłowie PiS – Dariusz Matecki oraz Mariusz Gosek – którzy głośno domagali się wglądu w szczegóły doręczanego pisma.

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Fragment z ich udziałem zyskał już sporą popularność w sieci. Mianowicie chodzi no nagranie z TV Republika, na którym Gosek próbuje odpowiedzieć na pytanie dziennikarki TVP Info. W tym czasie stojący obok Dariusz Matecki włącza wideo w telefonie. Chodzi o ujęcia z programu "Pytanie na śniadanie", gdy Marzena Rogalska rapowała o rosole.

– Darek, bo ja chcę odpowiedzieć pani – zareagował Mariusz Gosek, próbując zabrać telefon swojemu partyjnemu koledze, sugerując mu, że nie może odpowiedzieć, bo ten włącza materiał TVP. Na tę scenę zareagował Stanisław Tyszka. "Dwóch posłów PiS. To zaskakujące, że ktoś na tę partię jeszcze w ogóle chce głosować" – napisał europoseł Konfederacji.

Co puszczał Matecki na telefonie?

A co takiego puszczał Dariusz Matecki, gdy próbował mówić Mariusz Gosek? Chodzi o materiał z "Pytania na śniadanie". Wydanie z 11 listopada prowadziła Marzena Rogalska i Łukasz Nowicki. W studiu pojawił się Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Po krótkiej wymianie zdań prowadząca zaczęła "nawijać" o rosole.

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"Wczoraj wieczorem robiłam rosół, robiłam rosół z warzyw i mięsa. Taki ten rosół był, taki ten rosół był według pięciu przemian. Co to znaczy? Co to znaczy? Dużo w nim przypraw było i jak to się skończyło? Wspaniały był ten rosół! Chodźcie do mnie, poczęstuję was, poczęstuję was. Rosół to narodowa potrawa, rosół to narodowa potrawa... Chodźcie do mnie, poczęstuję was" – rapowała Rogalska.