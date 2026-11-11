Marzena Rogalska zarapowała o rosole w Święto Niepodległości. Fot. zrzut ekranu, TVP 2

Miało być patriotycznie i uroczyście, ale wyszedł z tego… rosół w rytmie rapu. Występ Marzeny Rogalskiej w "Pytaniu na śniadanie" z udziałem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego wywołał potężne oburzenie internautów. W komentarzach nie brakuje mocnych słów, a część widzów zarzuca TVP brak szacunku do obchodów 11 listopada.

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Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego pojawił się 11 listopada w "Pytaniu na śniadanie" na antenie TVP 2. – Jesteśmy wzruszeni, zaszczyceni, że jesteście z nami – powitała gości Marzena Rogalska.

Po krótkiej wymianie zdań współprowadzący Łukasz Nowicki zachęcił Marzenę Rogalską do zarapowania "czegoś o rosole". Powstało z tego wielkopomne dzieło, które łamie niejedną konwencję estetyczną.

TVP z piosenką o rosole rozgrzała Święto Niepodległości

Myślę, że warto zapoznać się z pełną treścią tej piosenki "rapowej":

Wczoraj wieczorem robiłam rosół, robiłam rosół z warzyw i mięsa. Taki ten rosół był, taki ten rosół był według pięciu przemian. Co to znaczy? Co to znaczy? Dużo w nim przypraw było i jak to się skończyło? Wspaniały był ten rosół! Chodźcie do mnie, poczęstuję was, poczęstuję was. Rosół to narodowa potrawa, rosół to narodowa potrawa... Chodźcie do mnie, poczęstuję was! Marzena Rogalska "rap" w TVP 2

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Internauci nie pozostawili na TVP 2 suchej nitki. W komentarzach w mediach społecznościowych pojawiają się nieprzyjemne określenia typu "cringe", "syf", "błazenada", "cyrk", "dno" oraz "żenujące przedstawienie". Oczywiście mowa tu tylko o tych komentarzach, których treść nadaje się do przytaczania. Część internautów sięgała również po bardziej obraźliwe stwierdzenia, w tym wulgaryzmy.

Stacji zarzucany jest również brak szacunku do święta 11 listopada czy wręcz wyśmiewanie się z niego. Część internautów zastanawia się, czy do zdarzenia faktycznie doszło, czy jest to kolejny internetowy fejk. W tym miejscu warto wyjaśnić – fejkiem "występ" nie jest. Faktycznie miał miejsce 11 listopada po godzinie 8 w programie "Pytanie na śniadanie", który wydawany jest od 2002 roku.

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Pod wpisami z nagraniem pojawiają się także zarzuty do władz. W ramach 100 konkretów pojawił się zapis o zatrzymaniu finansowania "fabryki kłamstw i nienawiści" jak rządząca koalicja określała TVP przed wyborami. Podobne głosy regularnie wracają one przy wpadkach telewizji publicznej.

Dalsza część artykułu poniżej.

Prowadząca przyćmiła zespół. A szkoda

W programie występował Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego pod batutą pułkownika Mariusza Dziubka. To inicjatywa, której celem jest promocja "tradycji w nowoczesnym wydaniu". "Poprzez muzykę, taniec i widowiska sceniczne promuje postawy obywatelskie, wzmacnia świadomość obronną społeczeństwa oraz buduje nowoczesny wizerunek Wojska Polskiego" – czytamy na stronie Zespołu.

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Co więcej, jest to "największa instytucja artystyczna Sił Zbrojnych RP oraz jeden z najważniejszych ambasadorów współczesnego patriotyzmu". Pomysł artystów polega na tym, by tradycyjne pieśni patriotyczne i wojskowe wzbogacić nowym brzmieniem i ubrać w nowoczesną oprawę w ramach odważnych interpretacji.