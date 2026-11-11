Miało być patriotycznie i uroczyście, ale wyszedł z tego… rosół w rytmie rapu. Występ Marzeny Rogalskiej w "Pytaniu na śniadanie" z udziałem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego wywołał potężne oburzenie internautów. W komentarzach nie brakuje mocnych słów, a część widzów zarzuca TVP brak szacunku do obchodów 11 listopada.
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego pojawił się 11 listopada w "Pytaniu na śniadanie" na antenie TVP 2. – Jesteśmy wzruszeni, zaszczyceni, że jesteście z nami – powitała gości Marzena Rogalska.
Po krótkiej wymianie zdań współprowadzący Łukasz Nowicki zachęcił Marzenę Rogalską do zarapowania "czegoś o rosole". Powstało z tego wielkopomne dzieło, które łamie niejedną konwencję estetyczną.
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Myślę, że warto zapoznać się z pełną treścią tej piosenki "rapowej":
Marzena Rogalska
"rap" w TVP 2
Internauci nie pozostawili na TVP 2 suchej nitki. W komentarzach w mediach społecznościowych pojawiają się nieprzyjemne określenia typu "cringe", "syf", "błazenada", "cyrk", "dno" oraz "żenujące przedstawienie". Oczywiście mowa tu tylko o tych komentarzach, których treść nadaje się do przytaczania. Część internautów sięgała również po bardziej obraźliwe stwierdzenia, w tym wulgaryzmy.
Stacji zarzucany jest również brak szacunku do święta 11 listopada czy wręcz wyśmiewanie się z niego. Część internautów zastanawia się, czy do zdarzenia faktycznie doszło, czy jest to kolejny internetowy fejk. W tym miejscu warto wyjaśnić – fejkiem "występ" nie jest. Faktycznie miał miejsce 11 listopada po godzinie 8 w programie "Pytanie na śniadanie", który wydawany jest od 2002 roku.
Pod wpisami z nagraniem pojawiają się także zarzuty do władz. W ramach 100 konkretów pojawił się zapis o zatrzymaniu finansowania "fabryki kłamstw i nienawiści" jak rządząca koalicja określała TVP przed wyborami. Podobne głosy regularnie wracają one przy wpadkach telewizji publicznej.
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W programie występował Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego pod batutą pułkownika Mariusza Dziubka. To inicjatywa, której celem jest promocja "tradycji w nowoczesnym wydaniu". "Poprzez muzykę, taniec i widowiska sceniczne promuje postawy obywatelskie, wzmacnia świadomość obronną społeczeństwa oraz buduje nowoczesny wizerunek Wojska Polskiego" – czytamy na stronie Zespołu.
Co więcej, jest to "największa instytucja artystyczna Sił Zbrojnych RP oraz jeden z najważniejszych ambasadorów współczesnego patriotyzmu". Pomysł artystów polega na tym, by tradycyjne pieśni patriotyczne i wojskowe wzbogacić nowym brzmieniem i ubrać w nowoczesną oprawę w ramach odważnych interpretacji.
Warto dodać, że Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego wykonuje nie tylko pieśni wojskowe, ale także muzykę filmową, rozrywkową i klasyczną. Od zeszłego roku instytucją kieruje Mariusz Dziubek, który żartobliwie określany jest jako "dyrygent z ADHD".