Służby w siedzibie Telewizji Republika. Fot. Rafal Bloch/shutterstock

Służby pojawiły się w siedzibie Telewizji Republika. Policja potwierdziła, że działania przeprowadzono na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Chodzi o nagrania programu z 16 października.

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Funkcjonariusze mieli przedstawić postanowienie prokuratury zobowiązujące telewizję do wydania zapisów relacji sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Materiał został wyemitowany na antenie stacji 16 października.

Służby w siedzibie Telewizji Republika

Postanowienie prokuratury dotyczy wszystkich plików z zapisem programu wyemitowanego 16 października na antenie Telewizji Republika w godzinach od 12 do 14.59. Chodzi o materiały przedstawiające wydarzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

Między funkcjonariuszami a pracownikami stacji doszło do spięcia. Po kilku minutach rozmowy służby opuściły budynek. Pracownicy Telewizji Republika ruszyli za nimi, zadając pytania i filmując całe zdarzenie. Część z nich weszła za funkcjonariuszami do wagonu metra.

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W działaniach uczestniczyli także dwaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości: Dariusz Matecki i Mariusz Gosek.

Sprawa ma związek ze śledztwem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Dotyczy wydarzeń z 16 października 2026 roku w Warszawie. Tego dnia policjanci zabezpieczali zgromadzenie w pobliżu siedziby Trybunału Konstytucyjnego.

Działania służb potwierdziła Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Jak poinformowano w komunikacie na X, funkcjonariusze doręczyli prezesowi jednej ze stołecznych telewizji dokument z żądaniem wydania zapisu rejestrowego i dokumentacji koncesyjnej. Było to polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Śledztwo rozpoczęło się po tym, jak szef MSWiA Marcin Kierwiński złożył zawiadomienie do prokuratury. Prokuratura sprawdza, czy podczas wydarzeń z 16 października doszło do przestępstw wymierzonych w policjantkę, innych funkcjonariuszy oraz premiera Donalda Tuska.

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Jednym z badanych wątków jest materiał wyemitowany przez Telewizję Republika. Chodzi o zachęcanie widzów do przekazywania informacji dotyczących życia prywatnego policjantki, która podczas manifestacji została zaatakowana przez jednego z mężczyzn i trafiła do szpitala. Prokuratura sprawdza też, czy informacje na jej temat były później rozpowszechniane bez jej zgody.

Śledczy przyglądają się również paskom informacyjnym emitowanym przez stację oraz wypowiedziom jej reporterów. Osobny wątek dotyczy gróźb bezprawnych kierowanych wobec funkcjonariuszy policji.

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Problemy Telewizji Republika

Wokół Telewizji Republika ostatnio jest głośno nie bez powodu. Jak pisaliśmy w naTemat, Republika przebiła dno – Monika Borkowska z TV Republika nazwała Tomasza Sakiewicza "jedną z ofiar" ataku w Krakowie.

Tomasz Sakiewicz relacjonował wydarzenia w Krakowie, pytając przed kamerą: "Gdzie jest policja?". Twierdził też, że w Krakowie nie było policji, ponieważ funkcjonariusze zostali wysłani do Warszawy. Jego słowa zakwestionował przechodzień, który zarzucił mu rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji – "Co za bzdury pan gadasz!".

Więcej w naTemat.pl piszemy o tym w artykule: "Wczoraj nie pisaliśmy, bo nie wypadało. Ale akcji Sakiewicza w Krakowie przemilczeć nie można".

W mediach społecznościowych pojawiła się fala krytyki pod adresem Sakiewicza. Do KRRiT po relacji Sakiewicza wpłynęło ponad 5 tys. skarg dotyczących materiału Telewizji Republika z wydarzeń w Krakowie. Przewodnicząca rady Agnieszka Glapiak wszczęła w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Część polityków domaga się również odebrania stacji koncesji.