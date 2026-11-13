Wiceszef MSZ może stracić stanowisko. Fot. Marcin Maniewski/MSZ

Dymisja wiceszefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego prawdopodobnie trafiła już na biurko premiera Donalda Tuska. Potwierdził to w piątek w TVN24 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL.

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Zapytany o odejście polityka z resortu, odpowiedział: "Prawdopodobnie tak, ale wszystko w rękach premiera". Na razie nie wiadomo, jaką decyzję podejmie Donald Tusk.

Dymisja Bartoszewskiego już u Tuska

Jak informowaliśmy w naTemat, Władysław Teofil Bartoszewski jest podejrzany o przywłaszczenie pieniędzy powierzonych mu przez Andrzeja Ciechanowieckiego i Fundację Non Omnis Moriar. Według prokuratury do przestępstwa miało dochodzić od 9 lipca 2012 roku do 20 lutego 2015 roku.

Śledczy szacują wartość tych środków na milion funtów, 400 tys. euro oraz niemal 7 mln zł. Część pieniędzy Bartoszewski miał wykorzystać na własne potrzeby. Za pozostałe kupiono, wyremontowano i wyposażono trzy mieszkania w Warszawie. Nieruchomości trafiły do spółki należącej do polityka i jego żony.

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Jak ustalili śledczy, po zakończeniu umowy mieszkania zostały sprzedane. Transakcje przeprowadzono w latach 2012–2015. Prokuratura zarzuca Bartoszewskiemu, że nie oddał pokrzywdzonemu pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Za przywłaszczenie mienia znacznej wartości grozi kara od roku do 10 lat więzienia.

Drugi zarzut dotyczy utrudniania wierzycielowi odzyskania należności. Według prokuratury między 16 lipca 2012 roku a 9 marca 2022 roku Bartoszewski miał ukrywać swój majątek, sprzedawać go i przekazywać innym osobom.