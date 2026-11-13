Jędrzej Hycnar jako Henryk Maczek we "Wśród nocnej ciszy"
"Wśród nocnej ciszy" wylądowało na HBO Max Fot. HBO Max

Doczekaliśmy się. Na HBO Max zadebiutował "Wśród nocnej ciszy", nowy serial Jana Holoubka, twórcy "Wielkiej wody", "Heweliusza" i trylogii "Rojst". Tym razem reżyser bierze na warsztat zbrodnię połaniecką z 1976 roku. Sprawdzamy, kiedy kolejne odcinki – finał obejrzymy tuż przed 50. rocznicą tragedii.

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Pierwszy dzień Bożego Narodzenia 1976 roku. Śnieg, cisza, ciemność. Troje młodych ludzi ginie w drodze z pasterki: ciężarna dziewczyna Krystyna, jej mąż Stanisław i jej 12-letni brat Miecio. Ich ciała znaleziono pod autobusem na drodze. Nikt nic nie widział albo nie chce nic powiedzieć, a sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek. W tę wersję nie wierzą matka ofiar i młody milicjant Henryk Maczek, którzy próbują przebić się przez mur milczenia.

Serial inspirowany jest zbrodnią połaniecką, jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych PRL-u. Doszło do niej w nocy z 24 na 25 grudnia 1976 roku na drodze z Połańca do Zrębina. Scenariusz powstał na podstawie reportażu Wiesława Łuki "Nie oświadczam się", który został już przeniesiony na ekran przez Janusza Petelskiego w filmie "Zmowa". Jan Holoubek, reżyser "Heweliusza" i "Wielkiej wody", zmienił nazwiska bohaterów i dodał fikcyjne wątki, ale trzyma się faktów.

"Wśród nocnej ciszy" to serial Jana Holoubka o zbrodni połanieckiej. Obsada jest znakomita

Holoubek postawił na bohatera zbiorowego, a obsada jest imponująca. Łukasz Simlat ("Rojst") gra sołtysa Lecha Wojdę, Jędrzej Hycnar ("Napad") śledczego Henryka Maczka, a Magdalena Biegańska ("Heweliusz") matkę ofiar. W obsadzie są też m.in. Justyna Wasilewska ("Sztuka kochania"), Tomasz Schuchardt ("Wielka woda"), Adam Woronowicz ("The Office PL"), Tomasz Włosok ("Jak zostałem gangsterem"), Andrzej Popiel ("Jestem mordercą"), Dariusz Chojnacki ("Lalka") i Krzysztof Surówka ("Pati").

Holoubek jest reżyserem formatującym i wyreżyserował odcinki 1-4 oraz finał. Piąty odcinek wyreżyserował Maciej Kowalewski, który napisał też scenariusz całej serii (przy pierwszym odcinku z Piotrem Konstantinowem). Zdjęcia zrealizował Maciej Sobieraj.

"'Wśród nocnej ciszy' to serial porażający. Porażający aktorstwem, realizacją, realizmem i porażający złem, które wylewa się z ekranu. Zbrodnia połaniecka jest u Jana Holoubka symbolem nie tylko upadku ludzkiej moralności, ale wypaczonej władzy i religii, którą dzierżą w swoich rękach źli ludzie. (...) Tak, serial Jana Holoubka jest świetny – to klasa światowa, ale po Holoubku trudno się już spodziewać czegoś innego. Ale ostrzeżenie: 'Wśród nocnej ciszy' jest niesamowicie mroczne i ponure" – pisaliśmy w naszej recenzji w naTemat.

Dalsza część artykułu poniżej.

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Kiedy kolejne odcinki "Wśród nocnej ciszy"?

Pierwszy odcinek "Wśród nocnej ciszy" pojawił się na HBO Max w piątek 13 listopada. Serial liczy sześć odcinków, a kolejne będą trafiać na platformę co tydzień. Finał zobaczymy 18 grudnia, tydzień przed 50. rocznicą tragedii.

Oto rozpiska odcinków "Wśród nocnej ciszy":

  • Odcinek 1 – 13 listopada (już dostępny),
  • Odcinek 2 – 20 listopada,
  • Odcinek 3 – 27 listopada,
  • Odcinek 4 – 4 grudnia,
  • Odcinek 5 – 11 grudnia,
  • Odcinek 6 (finał) – 18 grudnia.

    • Cotygodniowa emisja może wyjść więc widzom na dobre. "Wśród nocnej ciszy" absolutnie nie jest serialem do binge'owania. Dodajmy, że fani polskiego true crime mają w tym miesiącu co oglądać. 18 listopada na Netfliksa trafi też "Prawo bestii" Kaspra Bajona, inspirowane sprawą "Szatana z Piotrkowa". Holoubek też nie zwalnia tempa: razem z Bajonem kręci dla Netfliksa kolejny serial na faktach, "Skóry".