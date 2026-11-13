"Wśród nocnej ciszy" wylądowało na HBO Max Fot. HBO Max

Doczekaliśmy się. Na HBO Max zadebiutował "Wśród nocnej ciszy", nowy serial Jana Holoubka, twórcy "Wielkiej wody", "Heweliusza" i trylogii "Rojst". Tym razem reżyser bierze na warsztat zbrodnię połaniecką z 1976 roku. Sprawdzamy, kiedy kolejne odcinki – finał obejrzymy tuż przed 50. rocznicą tragedii.

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Pierwszy dzień Bożego Narodzenia 1976 roku. Śnieg, cisza, ciemność. Troje młodych ludzi ginie w drodze z pasterki: ciężarna dziewczyna Krystyna, jej mąż Stanisław i jej 12-letni brat Miecio. Ich ciała znaleziono pod autobusem na drodze. Nikt nic nie widział albo nie chce nic powiedzieć, a sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek. W tę wersję nie wierzą matka ofiar i młody milicjant Henryk Maczek, którzy próbują przebić się przez mur milczenia.

Serial inspirowany jest zbrodnią połaniecką, jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych PRL-u. Doszło do niej w nocy z 24 na 25 grudnia 1976 roku na drodze z Połańca do Zrębina. Scenariusz powstał na podstawie reportażu Wiesława Łuki "Nie oświadczam się", który został już przeniesiony na ekran przez Janusza Petelskiego w filmie "Zmowa". Jan Holoubek, reżyser "Heweliusza" i "Wielkiej wody", zmienił nazwiska bohaterów i dodał fikcyjne wątki, ale trzyma się faktów.

"Wśród nocnej ciszy" to serial Jana Holoubka o zbrodni połanieckiej. Obsada jest znakomita

Holoubek postawił na bohatera zbiorowego, a obsada jest imponująca. Łukasz Simlat ("Rojst") gra sołtysa Lecha Wojdę, Jędrzej Hycnar ("Napad") śledczego Henryka Maczka, a Magdalena Biegańska ("Heweliusz") matkę ofiar. W obsadzie są też m.in. Justyna Wasilewska ("Sztuka kochania"), Tomasz Schuchardt ("Wielka woda"), Adam Woronowicz ("The Office PL"), Tomasz Włosok ("Jak zostałem gangsterem"), Andrzej Popiel ("Jestem mordercą"), Dariusz Chojnacki ("Lalka") i Krzysztof Surówka ("Pati").

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Holoubek jest reżyserem formatującym i wyreżyserował odcinki 1-4 oraz finał. Piąty odcinek wyreżyserował Maciej Kowalewski, który napisał też scenariusz całej serii (przy pierwszym odcinku z Piotrem Konstantinowem). Zdjęcia zrealizował Maciej Sobieraj.

"'Wśród nocnej ciszy' to serial porażający. Porażający aktorstwem, realizacją, realizmem i porażający złem, które wylewa się z ekranu. Zbrodnia połaniecka jest u Jana Holoubka symbolem nie tylko upadku ludzkiej moralności, ale wypaczonej władzy i religii, którą dzierżą w swoich rękach źli ludzie. (...) Tak, serial Jana Holoubka jest świetny – to klasa światowa, ale po Holoubku trudno się już spodziewać czegoś innego. Ale ostrzeżenie: 'Wśród nocnej ciszy' jest niesamowicie mroczne i ponure" – pisaliśmy w naszej recenzji w naTemat.

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Kiedy kolejne odcinki "Wśród nocnej ciszy"?

Pierwszy odcinek "Wśród nocnej ciszy" pojawił się na HBO Max w piątek 13 listopada. Serial liczy sześć odcinków, a kolejne będą trafiać na platformę co tydzień. Finał zobaczymy 18 grudnia, tydzień przed 50. rocznicą tragedii.

Oto rozpiska odcinków "Wśród nocnej ciszy":

Odcinek 1 – 13 listopada (już dostępny), Odcinek 2 – 20 listopada, Odcinek 3 – 27 listopada, Odcinek 4 – 4 grudnia, Odcinek 5 – 11 grudnia, Odcinek 6 (finał) – 18 grudnia.

Cotygodniowa emisja może wyjść więc widzom na dobre. "Wśród nocnej ciszy" absolutnie nie jest serialem do binge'owania. Dodajmy, że fani polskiego true crime mają w tym miesiącu co oglądać. 18 listopada na Netfliksa trafi też "Prawo bestii" Kaspra Bajona, inspirowane sprawą "Szatana z Piotrkowa". Holoubek też nie zwalnia tempa: razem z Bajonem kręci dla Netfliksa kolejny serial na faktach, "Skóry".