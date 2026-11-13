W sklepach przed świętami zwykle jest tłok. Tym razem czeka nas cztery dni przerwy. Fot. BartlomiejMagierowski / Shutterstock

Cztery dni zamkniętych sklepów w święta Bożego Narodzenia to problem nie tylko dla klientów. Biedronka przyznaje, że taki kalendarz uderzy w jej działalność i zapasy, a pracownicy handlu właśnie na najgorętsze dni przed świętami szykują protest. Strajkujących poznamy po czarnych wstążkach.

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Wigilia (czwartek 24 grudnia) jest od 2025 roku dniem wolnym od pracy w handlu, 25 i 26 grudnia to święta, a 27 grudnia wypada w niedzielę objętą zakazem handlu. Większość supermarketów i dyskontów zamknie więc drzwi w środę 23 grudnia wieczorem i otworzy je dopiero w poniedziałek 28 grudnia rano. Przez 4 dni stacje paliw i franczyzy w stylu Żabki będą pewnie oblegane, bo ich zakaz nie dotyczy.

Zamknięte sklepy cztery dni z rzędu. Z czym zmierzy się Biedronka?

Jak zauważa serwis Wiadomości Handlowe, w branży spożywczej taka sytuacja zdarzy się po raz pierwszy w historii. Dotąd przerwa świąteczna trwała dwa dni, a od 2025 roku, gdy Wigilia stała się wolna, trzy.

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Problem dostrzega też Biedronka. Ana Luisa Virginia, dyrektor finansowa portugalskiej grupy Jeronimo Martins, do której należy sieć, odpowiadała na pytanie analityka o efekty kalendarzowe w czwartym kwartale 2026 roku.

– Będziemy zmuszeni zamknąć sklepy na cztery dni z rzędu w okresie Bożego Narodzenia. Oczywiście postaramy się przezwyciężyć to ograniczenie, szczególnie że jest to bardzo trudne dla operacji i niekorzystne nawet pod kątem strat w zapasach – zadeklarowała Virginia cytowana przez serwis.

Sieci muszą teraz zgrać dostawy i grafiki pracowników ze wzmożonym ruchem w ostatnim dniu zakupów oraz z samą przerwą w sprzedaży. Największym wyzwaniem będą świeże, których nie da się długo przechowywać. Klienci nie zostaną jednak bez zakupów, bo otwarte pozostaną stacje paliw i sklepy prowadzone przez właścicieli lub ich bliskich.

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Protest w handlu przed świętami. Co zapowiadają związkowcy?

OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu ogłosiła we wpisie na Facebooku akcję "Czarny tydzień w handlu", która potrwa od 20 do 23 grudnia. W Dino ma to być strajk, w którym mogą wziąć udział wyłącznie pracownicy tej sieci.

W Kauflandzie, Biedronce, Lidlu i innych firmach to protest w handlu otwarty dla wszystkich zatrudnionych. W Dino spór trwa od miesięcy, a w kwietniu odbył się już dwugodzinny strajk ostrzegawczy.

"Dość wyciskania pracowników ponad siły za marne pieniądze! Dość braków kadrowych, dokładania obowiązków, ciągłych zmian grafików i rosnącej presji. Pracownicy handlu nie są maszynami do generowania zysków!" – napisali związkowcy.

Uczestnicy mają zakładać czarne wstążki, informować klientów o realiach pracy i dokumentować naruszenia przepisów. Pracować mają zgodnie z prawem, ale bez pośpiechu, korzystając z przerw i pilnując zasad BHP. Domagają się realnego prawa do strajku, skutecznej ochrony pracowników i surowych kar dla firm łamiących prawa pracownicze.

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