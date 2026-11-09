iedronka ma własną aplikację Biek. Zamówisz w niej zakupy z dostawą także w niedzielę. Fot. Magda Wygralak / Shutterstock, aplikacja Biek

Biedronka odpaliła dziś własną aplikację Biek, w której zrobisz zakupy z dostawą pod drzwi. Także w niedzielę niehandlową. Ile kosztuje dostawa?

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Biek to usługa ekspresowej dostawy zakupów z Biedronki. Zamówienia składało się w aplikacjach Glovo (od 2020 roku) i Uber Eats (od 2025 roku), a od 2021 roku kompletowały je sklepy Biek, wyspecjalizowane w obsłudze zamówień internetowych. Nazwa trafiła niedawno także na szyld zwykłego sklepu, o czym pisaliśmy w naTemat, gdy Biedronka zmieniła nazwę w Siewierzu na 7BIEK. Teraz Biek dostaje własną aplikację na Androida i iOS, obsługującą 16 miast.

Biek omija zakaz handlu w niedziele. Zupełnie legalnie

Biedronka zapewnia, że zamówienie złożysz także w niedziele i większość świąt, kiedy zdecydowana większość sklepów stacjonarnych jest zamknięta. To sprytny sposób na zakaz handlu w niedziele, który jest zgodny z przepisami. Biek działa na zasadach e-commerce, a te zakazowi handlu nie podlegają.

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Które święta wchodzą w tę "większość", komunikat nie precyzuje, ale aplikacja zapowiada działanie np. w środę (11 listopada), w Święto Niepodległości. Ma to znaczenie, bo niedziele handlowe 2026 to tylko osiem dni w roku, a najbliższa niedziela (15 listopada) do nich nie należy. Z kolei w okresie świątecznym czekają nas cztery dni bez zakupów w grudniu. duże sklepy będą zamknięte od 24 do 27 grudnia.

Biek działa w 16 miastach. Aplikacja obsłuży m.in. Warszawę, Łódź i Kraków. Fot. Biedronka

Oferta obejmuje ponad 3000 artykułów, od owoców i warzyw, mięsa oraz nabiału, przez dania gotowe, po chemię gospodarczą. Zakupy można zamówić od razu albo zaplanować, wskazując adres, dzień i godzinę. Za koszyk zapłacisz BLIK-iem, Google Pay, Apple Pay, szybkim przelewem lub PayPo.

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Aplikacja Biek i Glovo. Co się zmienia?

Nowością nie jest sam Biek, tylko dedykowana aplikacja "Biek - Biedronka Express". Dotąd zamówienia składało się głównie w Glovo, gdzie dostawa kosztuje 7,79 zł powyżej 50 zł i 13,79 zł poniżej, a abonenci Glovo Prime nie płacą za nią wcale.

Na ekranie startowym nowej apki (ma podobny układ jak Moja Biedronka) są wyszukiwarka ze skanerem kodów kreskowych, adres dostawy i szacowany czas, który podczas naszego testu wynosił od 30 do 50 minut.

Przy testowym zamówieniu za 35,32 zł doliczono 13,99 zł za dostawę i 0,79 zł za pakowanie, więc do zapłaty wyszło 50,10 zł. O opłacie za pakowanie komunikat milczy, a dostawa jest o 20 groszy droższa niż w Glovo przy zamówieniach poniżej 50 zł.

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Koszyk i kasa w aplikacji Biek. Za produkty za 35,32 zł doliczono 14,78 zł. Fot. Aplikacja Biek

Sieć stawia na personalizację, czyli rekomendacje w sekcji "Wybrane dla Ciebie” i codzienne zdrapki w strefie "Moto-Moto". Logowanie jest takie samo jak w aplikacji Moja Biedronka.

Zapowiedź aplikacji pojawiła się już w regulaminie Moja Biedronka zaktualizowanym 5 listopada, jak opisał INNPoland, który widzi w niej próbę uniezależnienia się od pośredników i uniknięcia prowizji. Sieć póki co nie wspomina o wycofaniu się z Glovo czy Uber Eats.

Rabat 30 zł w aplikacji Biek. Jakie są warunki?

Jak podaje sieć, na nowych klientów czekają dwie jednorazowe oferty powitalne. Pierwsza to darmowa dostawa przy zamówieniu powyżej 50 zł, druga to rabat 30 zł przy koszyku powyżej 90 zł.

Z każdej można skorzystać raz, a do jednego zamówienia pasuje tylko jeden rabat, więc obu bonusów w jednym koszyku nie połączysz. Baner w aplikacji ujmuje to jako "pierwsze dwa zamówienia taniej".

Biek będzie otwarty 11 listopada. W aplikacji jest też gra Moto-Moto. Fot. Aplikacja Biek

Sam rabat nie jest nowością, bo (kod BIEK30, pierwsze zamówienie od 90 zł) działa w Glovo do 31 grudnia. W aplikacji nowa jest więc promocja na darmową dostawę.

Jest też program poleceń. Gdy zaproszona osoba założy konto i zrobi pierwsze zamówienie za min. 100 zł, obie strony dostają po 10 zł, a polecający może w ten sposób zebrać do 100 zł miesięcznie.

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