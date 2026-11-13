Avril Lavigne pokazała córkę. Nie zdradziła jednak, kto jest ojcem Fot. DFree / Shutterstock

Avril Lavigne została mamą. 42-letnia piosenkarka pokazała na Instagramie swoją małą "księżniczkę". Dla wielu osób może to być zaskoczenie, ale to jej pierwsze dziecko. Nikt jednak oficjalnie nie wie, kto jest ojcem dziecka.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Informacja pojawiła się m.in. na Instagramie, a pod postem zaraz pęknie milion serduszek... choć minęła zaledwie godzina. Lavigne ograniczyła dobrą nowinę do jednego zdania: "Our Mini F***ing Princess has arrived" (pl. "Nasza mini, pie***na księżniczka już dotarła") – napisała pod zdjęciami.

Avril Lavigne została mamą. Kto jest jednak jej "Sk8ter Boiem"?

W poście znalazło się kilka czarno-białych zdjęć. Widać na nich dłoń córeczki z dłońmi rodziców oraz piosenkarkę z maleństwem na rękach. Poza tym jest fotografia z deskorolką i trzema parami Vansów w szachownicę (w tym rozmiar dla niemowlaka).

To oczywiście ukłon stronę estetyki emo i pop punkowej, a także jej kultowego teledysku "Sk8ter Boi". Imienia dziewczynki nie podała. "Nie wiemy też, kim jest tata dziecka" – zaznaczył serwis Just Jared. Z samego wpisu nie wynika nawet, kiedy dziecko przyszło na świat. Na to przyjdzie jeszcze pora.

REKLAMA

Pod postem piosenkarki na Facebooku przeważają gratulacje, ale najczęściej wraca pytanie, na które na razie nie ma odpowiedzi. "Wait, who is the dad?!" (Czekaj, kto jest tatą?!) – pyta jedna z internautek. Fani Avril Lavigne przyznają też, że nie mieli pojęcia o ciąży. "Chyba ominęliśmy kilka sezonów" – komentuje jeden z internautów. Inny żartuje, że wokalistka została mamą przed premierą "GTA VI".

Avril Lavigne i jej związki. Z kim była piosenkarka?

Just Jared podaje, że Lavigne nie jest obecnie publicznie łączona z żadnym partnerem. Wcześniej była żoną Derycka Whibleya z Sum 41 (2006–2010) i Chada Kroegera z Nickelback (2013–2015). W 2022 r. zaręczyła się z Mod Sunem, ale zaręczyny zerwali w lutym 2023 r. Potem był krótki związek z Tygą, który trwał zaledwie cztery miesiące.

REKLAMA