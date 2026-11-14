Mizrosoft znów działa Fot. Shutterstock

Outlook, Teams, Copilot i pozostałe usługi Microsoftu znów działają na całym świecie. W sobotę rano amerykański koncern poinformował o całkowitym usunięciu skutków globalnej awarii, która przez ponad 24 godziny utrudniała pracę firm, instytucji publicznych i milionów użytkowników. Microsoft przeprosił za problemy i wyjaśnił, co doprowadziło do usterki. Firma wykluczyła cyberatak.

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Dobra wiadomość dla użytkowników usług Microsoftu. W sobotę 14 listopada firma poinformowała, że zakończyła działania naprawcze i przywróciła dostęp do wszystkich usług. Oznacza to koniec problemów m.in. z pocztą Outlook, komunikatorem Teams, pakietem Microsoft 365 oraz narzędziem AI Copilot.

Przypomnijmy, że pierwsze zgłoszenia o nieprawidłowościach pojawiły się w czwartek wieczorem. Początkowo problemy dotyczyły użytkowników w obu Amerykach, ale szybko okazało się, że awaria ma znacznie większy zasięg. Microsoft potwierdził, że utrudnienia mogą występować w dowolnym regionie świata. Jak informowała agencja Reutera, zakłócenia dotknęły przedsiębiorstwa i instytucje publiczne w co najmniej 74 krajach.

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Microsoft przeprasza za awarię. Jest nowy komunikat firmy

W sobotę rano Microsoft opublikował na platformie X nowe oświadczenie, w którym poinformował o przywróceniu działania swoich usług. Firma przeprosiła klientów i partnerów za utrudnienia. "Jest nam niezmiernie przykro z powodu zakłóceń, jakie ten incydent spowodował u naszych klientów i partnerów. Wiemy, jakim zaufaniem obdarzają oni nasze usługi, i traktujemy tę odpowiedzialność niezwykle poważnie" – przekazał koncern.

Microsoft potwierdził, że obserwuje szeroko zakrojone przywracanie działania i stabilności swoich usług. Wyjaśnił również, że przyczyną problemów była usterka techniczna, niezwiązana ani z cyberatakiem, ani ze sztuczną inteligencją czy agentami AI. Podobnie było w lipcu 2024 roku, gdy globalna awaria Microsoftu sparaliżowała m.in. lotniska i banki. Winna okazała się aktualizacja antywirusa CrowdStrike.

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"Incydent został wywołany problemem, który wystąpił podczas wcześniejszej modernizacji przepustowości sieci i ujawnił się po niedawnej zmianie w konfiguracji sieci" – czytamy w komunikacie. Dodajmy, że awaria techniczna, choć niezwiązana z Microsoftem, była również przyczyną piątkowego paraliżu lotniczego w USA, który trwał 4 godziny.

Firma dodała, że usunęła pierwotną przyczynę awarii i kontynuowała przywracanie usług dla ostatnich klientów oraz regionów. Proces odbywał się stopniowo, ponieważ Microsoft chciał na każdym etapie sprawdzać stabilność infrastruktury. "Ze względu na ogromne zapotrzebowanie przywracaliśmy usługi etapami, weryfikując stabilność na każdym poziomie. Choć trwało to dłużej, pozwoliło nam zapewnić stabilne przywrócenie działania" – wyjaśniono. Koncern zapowiedział również publikację pełnego raportu po zakończeniu wewnętrznej analizy.

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Globalna awaria Microsoftu. Problemy w 74 krajach

Skutki awarii były odczuwalne w wielu sektorach. Problemy z Outlookiem, Teams i pozostałymi narzędziami utrudniały komunikację przedsiębiorstw, pracę urzędów i instytucji publicznych. Zakłócenia odnotowano m.in. w Wielkiej Brytanii (problemy dotknęły tam ochronę zdrowia, szkoły, kolej i parlament), Japonii, Indiach czy Australii.

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Problemy odczuły także rynki finansowe (część maklerów nie mogła zalogować się do platform transakcyjnych) i firmy technologiczne, w tym OpenAI i Anthropic. W Polsce, użytkownicy nie mogli korzystać z usług Microsoftu (m.in. podczas pracy), ale obyło się bez większych problemów. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewniał, że nasza administracja działa bez zakłóceń dzięki własnemu systemowi elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwrócił uwagę na ryzyko uzależnienia administracji i przedsiębiorstw od globalnych dostawców technologii.

"Zróżnicowanie dostawców i oparcie się na rozwiązaniach otwartych pozwala na ograniczenie takich ryzyk. Dlatego w Ministerstwie Cyfryzacji pracujemy nad wdrażaniem rozwiązań typu open source w administracji publicznej" – napisał na X.