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Usługi Microsoftu nie działają. Fot. Shutterstock

Awaria Microsoft 365 rozlewa się na cały świat. Użytkownicy mają problemy z dostępem do Outlooka, Teams, SharePointa i innych popularnych usług, a liczba zgłoszeń wciąż rośnie. Choć Microsoft zapewnia, że pracuje nad przywróceniem sprawności systemów i wyklucza cyberatak, dotychczasowe działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

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Pierwsze zgłoszenia problemów z działaniem usług Microsoftu pojawiły się w Ameryce. "Analizujemy zgłoszenia od użytkowników z obu Ameryk, którzy napotykają trudności z dostępem do skrzynek pocztowych w usłudze Exchange Online przy użyciu różnych metod połączenia" – informowało oficjalne konto Microsoftu, które na bieżąco udostępnia informacje o incydentach w mediach społecznościowych.

Szybko okazało się, że skala jest znacznie szersza. Problem obejmuje usługi na całym świecie. "Podczas gdy pracujemy nad ograniczeniem skutków awarii, potwierdziliśmy, że problem może wpływać na łączność z usługami Microsoft 365 u użytkowników w dowolnym regionie" – czytamy w kolejnym komunikacie.

Microsoft potwierdza i próbuje działać. Wychodzi to tak sobie

"Nasze zautomatyzowane mechanizmy odzyskiwania podjęły działania w celu przywrócenia usługi, a dane telemetryczne wskazują, że kroki te skutecznie ograniczają zakres problemu" – przekazał profil Microsoft 365 Status na X niedługo po wystąpieniu awarii. Niedługo potem firma zaktualizowała komunikat, dodając do niego optymistyczną informację: "dane telemetryczne wskazują, że kroki te skutecznie ograniczają zakres problemu".

Problem polega na tym, że przekaz ten jest zdecydowanie zbyt optymistyczny. Jak wskazuje serwis downdetector.pl, zgłoszeń jest w tej chwili jeszcze więcej. Pierwsze problemy zostały odnotowane wczoraj po godzinie 18:30. Liczba zgłoszeń jednak systematycznie rośnie (stan na około godz. 9:00).

Z analizy downdetector.pl wynika, że najczęściej zgłaszane problemy to brak dostępu do aplikacji, trudności z logowaniem i niedziałające strony internetowe.

Jak wskazuje portal itdaily.com, problem dotyczy usług Outlook, Teams, SharePoint oraz Copilot. Jednocześnie Microsoft w innym komunikacie wspomina o odrębnym incydencie, który dotyczy OneDrive, OneNote, To Do oraz webowej wersji Microsoft 365. Serwis itdaily.com twierdzi też, że serwery przywracane przez Microsoft w ramach prób poprawy sytuacji ulegają ponownym awariom.

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Co się dzieje w Microsofcie? Wiadomo, że nie jest to cyberatak

"Przepraszamy, że dzisiejsze przerwy w działaniu spowodowały trudności dla naszych klientów" – przekazał na X wiceprezes wykonawczy Microsoftu Charles Lamanna.

Przedstawiciel firmy poinformował, że obecnie trwają prace nad rozwiązaniem problemu, a kolejne informacje będą udostępniane, gdy tylko firma je uzyska. "Na razie mogę potwierdzić, nie ma żadnych przesłanek wskazujących na to, że awaria jest wynikiem złośliwej działalności lub cyberataku" – pociesza klientów Lamanna.

Niestety, internauci nie kryli niezadowolenia z komunikatu wiceprezesa wykonawczego. Zwracają uwagę na to, że firma próbuje blokować konkretny typ ruchu (co nie do końca współgra z narracją o braku zagrożenia cyberatakiem), udostępnia "AI slop" zamiast konkretnych komunikatów i nie podaje żadnych konkretnych informacji o przyczynach awarii. Miejmy nadzieję, że więcej na temat awarii Microsoftu dowiemy się już niedługo.