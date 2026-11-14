Pierwsza Eurowizja Azja już dziś Fot. Screen z YouTube / Eurovision Song Contest

Eurowizja wychodzi poza Europę. W sobotę 14 listopada odbędzie się pierwszy w historii Konkurs Piosenki Eurowizji Azja. W Bangkoku o zwycięstwo powalczą reprezentanci 11 krajów, w tym Korei Południowej, Wietnamu, Filipin, Nepalu i Bhutanu. Finał obejrzymy również w Polsce, a polscy widzowie będą mogli oddać głosy na swoich faworytów. Nowy konkurs ma ambicje stać się wielkim muzycznym wydarzeniem, choć jego debiutowi towarzyszyły problemy.

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Eurowizja ma już 70 lat (w maju Eurowizję 2026 wygrała Bułgaria), ale po raz pierwszy w swojej historii doczekała się azjatyckiej odsłony. Eurovision Song Contest Asia zadebiutuje w sobotę 14 listopada 2026 roku. Wielki finał odbędzie się w One Bangkok Forum w stolicy Tajlandii, a na scenie pojawią się przedstawiciele 11 państw.

Za organizację konkursu odpowiadają Europejska Unia Nadawców (EBU), firma Voxovation, tajlandzka S2O Productions oraz lokalny nadawca Channel 3. Ich celem jest przeniesienie eurowizyjnej formuły na azjatycki grunt, z uwzględnieniem bogactwa muzycznego i kulturowego regionu. Nowy konkurs ma być też platformą promocji lokalnych artystów i muzyki z poszczególnych krajów. Potencjał jest spory – sam region zamieszkuje ponad 600 mln ludzi, a konkursem żyją już fani Eurowizji z całego świata.

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Eurowizja Azja 2026. Wystąpi 11 krajów, zabrakło Chin, Japonii czy Indii

W pierwszej edycji Eurovision Asia weźmie udział 11 państw: Bangladesz, Bhutan, Filipiny, Kambodża, Korea Południowa, Laos, Malezja, Mongolia, Nepal, Tajlandia, Wietnam. Zabraknie natomiast kilku azjatyckich potęg, w tym Chin, Japonii i Indii. Australia, choć geograficznie leży w sąsiedztwie Azji, gościnnie występuje w europejskiej Eurowizji (w 2027 roku do konkursu dołączy też Kanada, która niedawno została pełnoprawnym członkiem EBU).

Oto pełna lista uczestników w kolejności występów:

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Wietnam – Tóc Tiên, "EM TIÊN" Kambodża – Monetrey, "I Let You Go" Laos – Thinla, "BAE" Mongolia – Beck, "Chamguigeer (Without You)" Bhutan – Nyendra, "Lhayi Semo" Filipiny – CARMELLE, "Sobra-Sobra" Bangladesz – Beatmosphere, "Tumi Ele" Tajlandia – MANG x DAOU, "Aroma" Korea Południowa – JUNHEE, "DEEP DIVE" Nepal – Pratik Himal Rai, "Ananta Maya" Malezja – Aina Abdul, "Bluest Sky"

Wśród uczestników uwagę zwraca przede wszystkim JUNHEE, były lider k-popowego zespołu A.C.E., który obecnie rozwija karierę solową. Z kolei reprezentantką Wietnamu jest popularna wokalistka Tóc Tiên, a Filipiny wystawiły CARMELLE, której utwór "Sobra-Sobra" opowiada o sile i niezależności kobiet. Filipinka jest jedną z faworytek, obok Ainy Abdul z Malezji i wspomnianej Wietnamki. To Abdul prowadzi w ankiecie fanów w największym eurowizyjnym portalu na świecie Eurovisionworld.

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Gdzie oglądać Eurowizję Azja w Polsce?

Polscy fani nie muszą szukać zagranicznych transmisji. Telewizja Polska pokaże historyczny finał (w Eurowizji Azja nie było półfinałów) na żywo w TVP2. Początek zaplanowano na godz. 14.30 czasu polskiego, a komentatorem będzie oczywiście Artur Orzech.

Konkurs będzie można również oglądać za darmo na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest w serwisie YouTube (link poniżej). Transmisja internetowa będzie dostępna dla widzów z całego świata, ale bez komentatora i w języku angielskim. Sam finał ma potrwać około dwóch i pół godziny.

Jak głosować w Eurowizji Azja 2026? Polacy też mogą oddać głos

Organizatorzy przygotowali system głosowania przypominający ten w europejskiej Eurowizji. Co ważne, w konkursie mogą uczestniczyć również widzowie spoza krajów biorących udział w konkursie, a więc także Polacy. Głosowanie odbędzie się przez internet, na oficjalnej stronie eurovisionasia.com/vote. Otworzy się w trakcie transmisji na żywo.

Każdy użytkownik otrzyma osiem bezpłatnych głosów, które musi rozdzielić pomiędzy co najmniej trzy różne piosenki. Możliwe będzie również dokupienie dodatkowego pakietu dziesięciu głosów. Mieszkańcy państw uczestniczących w konkursie nie będą mogli głosować na reprezentanta własnego kraju.

Wynik finału zostanie podzielony po równo między publiczność i profesjonalne jury. Głosy widzów będą odpowiadały za 50 proc. rezultatu, a pozostałe 50 proc. zapewnią komisje z 11 uczestniczących państw. Podobnie jak na "dużej" Eurowizji, głosy publiczności spoza konkursowych krajów zostaną zebrane w osobnej puli "Reszta Świata".

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Problemy z budżetem i przyszłość Eurowizji Azja. Kolejne kraje już są zainteresowane

Debiut nowego konkursu nie był całkowicie bezproblemowy. Na kilka tygodni przed finałem pojawiły się doniesienia o poważnych kłopotach organizacyjnych i finansowych. Według informacji szwedzkiego dziennika Aftonbladet oraz serwisu Eurovisionworld budżet pierwszej edycji został zmniejszony o milion dolarów – z około 4,5 mln do 3,5 mln dolarów.

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Doprowadziło to do ostrego konfliktu między międzynarodowym, głównie szwedzkim zespołem produkcyjnym a lokalnymi organizatorami. W efekcie większość zagranicznej ekipy odsunięto od prac na miejscu, a realizacją zajęli się głównie tajscy podwykonawcy, w tym firma Media Vision i współproducent S2O Productions. Zmieniły się również plany dotyczące scenografii, oświetlenia i obsługi technicznej.

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Wątpliwości budziła także sprzedaż biletów, która przebiegała wolniej, niż zakładano. Producent wykonawczy Assaf Blecher przyznał, że organizatorzy muszą pracować w ramach nowych ograniczeń budżetowych, ale zapewniał, że konkurs odbędzie się zgodnie z planem. Ostatecznie nie doszło do odwołania wydarzenia, czego obawiali się niektórzy fani.

Czy Eurovision Asia stanie się imprezą cykliczną? Wszystko zależy od tego, jak zostanie przyjęta pierwsza edycja oraz czy projekt okaże się opłacalny – dla EBU to bowiem przedsięwzięcie komercyjne, którego zyski mają wspierać finansowo główną, europejską Eurowizję.

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Organizatorzy nie ukrywają jednak ambicji. Assaf Blecher ujawnił, że zainteresowanie udziałem w potencjalnej edycji w 2027 roku wyraziło już 16 lub 17 krajów i terytoriów. Wśród wymienianych znalazły się m.in. Japonia, Indie, Chiny, Hongkong oraz Tajwan – z nadawcami z trzech pierwszych krajów prowadzono zaawansowane rozmowy już przy okazji tegorocznego debiutu, jednak podobno zabrakło czasu na sfinalizowanie umów.