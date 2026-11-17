Gracz z kontrolerem DualSense przed telewizorem z logo "Grand Theft Auto VI" obok konsoli PlayStation 5. Fot. Girts Ragelis / Shutterstock

W "GTA 6" będzie można pograć już pojutrze (czwartek, 19 listopada). O której dokładnie? Lepiej się do tego przygotować, bo gra waży ponad 200 GB, więc kto jeszcze nie zaczął pobierania, może spędzić pierwsze godziny premiery na patrzeniu w pasek postępu.

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To jedna z najbardziej wyczekiwanych gier roku, o ile nie dekady. Premiera poprzedniej części była w 2013 roku jeszcze na PlayStation 3, a termin premiery najnowszej odsłony przesuwano już dwa razy. Po drodze były wycieki z gry, a pod koniec sierpnia pierwszy gameplay na Netfliksie. Teraz zostały już tylko godziny, a część polskich pracodawców obawia się fali zwolnień lekarskich w dniu debiutu.

O której godzinie zagramy w "GTA 6" w Polsce?

Jak wynika ze strony pomocy Rockstara, gra wychodzi o północy czasu lokalnego we wszystkich regionach (zatem część osób zacznie grać wcześniej od nas np. w Azji czy Australii). W Polsce oznacza to 0:00 w nocy ze środy (18 listopada) na czwartek. Potwierdza to polski PlayStation Store, gdzie przy grze widnieje data 19.11.2026 i godzina 00:00 CET.

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W polskim PlayStation Store premiera ma godz. 00:00 CET. Gra kosztuje 349 zł. Fot. PlayStation Store

Jak widać na załączonym obrazku, "GTA 6" kosztuje niemało i jest na razie dostępne wyłącznie w wersji cyfrowej. Fizycznie dostępne jest w sklepach tylko pudełko z plakatem i wydrukowanym kodem do pobrania. Płyty w środku nie znajdziemy.

Wstępne pobieranie "GTA 6" i rozmiar pliku na PS5 i Xboksie

Wstępne pobieranie (preload), czyli ściągnięcie plików przed premierą, ruszyło we wtorek 10 listopada. Pobrana gra czeka jednak zablokowana do czwartku, więc nawet kupienie jej dziś pozwoli tylko na pobranie. Wszyscy muszą czekać do północy.

Według Rockstara plik z grą wymaga ok. 212 GB wolnego miejsca, zależnie od urządzenia. Tak jest właśnie na PS5, ale na Xboksie serwisy branżowe wskazują różne wartości, od ok. 210 do 225 GB, więc ostateczną liczbę pokaże sklep. Do tego mogą dojść kolejne aktualizacje na gorąco (były już dwie 13 i 16 listopada na PS5 ok. 1 GB i ok. 600 MB).

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Przy stałej prędkości 100 Mb/s pobranie 212 GB zajmuje ok. 4 godzin 43 minut, a przy 300 Mb/s ok. półtorej godziny. W praktyce potrwa to dłużej, bo łącze rzadko trzyma maksimum.

Spider’s Web przypomina, że przy takim rozmiarze "lepiej ustawić wcześniejsze pobieranie”, zwłaszcza na PS5 z dyskiem 825 GB. Żeby szło samo, PS5 musi mieć włączone automatyczne pobieranie i stać włączona lub w trybie czuwania Rest Mode, a Xbox automatyczne aktualizacje i tryb Sleep.

Na czym zagramy w "GTA 6" i kiedy wersja na PC?

Rockstar potwierdza grę na PS5 i Xbox Series X|S. Właściciele Xboksa One też zagrają, ale w chmurze. Gra, jak napisała w poście szefowa Xboxa Asha Sharma, "będzie dostępne na konsoli Xbox One w chmurze w dniu premiery, 19 listopada". Według Interii streaming ruszy o 7:00 rano, a potrzebna będzie własna kopia gry i dostęp do Xbox Cloud Gaming (Game Pass lub wykupione godziny grania).

W naTemat pisaliśmy też, że popyt na "GTA 6" podbił ceny, bo PS5 Pro kosztuje dziś nawet 6-7 tys. zł. Niestety osoby, które tyle wydały i liczyły na pogranie w 60 FPS (klatki na sekundę, których im więcej, tym płynniejszy obraz), przepłaciły, bo póki co gra ma i tak działać maksymalnie w 30 FPS-ach, by "wykorzystać obie platformy do granic możliwości".

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