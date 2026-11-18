Nowy Lexus od niecałych 130 tys. zł? Japończycy rozbili bank z wyprzedażą rocznika Materiały prasowe Lexus

Miejski crossover za mniej niż 130 tys. zł, hybrydowy SUV z możliwością jazdy na prądzie i komfortowa limuzyna klasy wyższej. Tegoroczna wyprzedaż Lexusa daje do wyboru pięć różnych modeli. Ceny zaczynają się od 129 900 zł, a największa korzyść względem cennika sięga 84 000 zł. Co konkretnie można znaleźć w salonach? Przejrzałem oferty.

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Wyprzedaż obejmuje samochody z 2026 roku produkcji: Lexusa LBX, UX Final Edition, NX Final Edition oraz RX. Osobną propozycją są ostatnie egzemplarze limuzyny ES Final Edition poprzedniej generacji, wyprodukowane w 2025 roku. To ważne rozróżnienie, bo oznaczenie Final Edition wskazuje na końcową pulę danej odsłony modelu, a nie osobny rodzaj napędu.

Cennik promocyjny otwiera LBX od 129 900 zł. Za UX Final Edition trzeba zapłacić od 149 900 zł, za ES Final Edition od 199 900 zł, a za NX Final Edition od 219 100 zł. Flagowy SUV RX w wersji Prestige rozpoczyna się od 330 800 zł.

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Wysokość obniżki zależy jednak od konkretnej wersji: najwyższa korzyść w całej akcji dotyczy RX 500h F SPORT i wynosi 84 000 zł.

LBX i UX: dwa sposoby na wejście do świata premium

Najbardziej przystępny cenowo Lexus to LBX. Wersja startowa kosztuje o 26 500 zł mniej niż w cenniku, lecz nie wymaga rezygnacji z typowych dla marki udogodnień: standardem są automatyczna przekładnia, dwustrefowa klimatyzacja, reflektory LED, 17-calowe felgi oraz pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System+ 3.

Hybryda o mocy 136 KM zużywa średnio od 4,4 l/100 km według danych producenta. Osoby szukające bardziej rozbudowanego wyposażenia mogą zwrócić uwagę na często wybierany wariant Elegant z pakietem Tech, objęty korzyścią 36 100 zł.

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Większy UX 300h Final Edition kosztuje od 149 900 zł, czyli o 56 000 zł mniej względem ceny katalogowej wersji Business z pakietem Tech. Oferuje napęd hybrydowy piątej generacji: 200 KM w odmianie przednionapędowej lub 203 KM z napędem E-FOUR.

Średnie zużycie paliwa zaczyna się od 5,0 l/100 km. Najwyższa korzyść w gamie UX sięga 64 300 zł i dotyczy bogato wyposażonego F SPORT z pakietem Fuji.

NX i RX: więcej przestrzeni i mocniejsze hybrydy

NX to najpopularniejszy SUV Lexusa w Polsce. W wyprzedaży wersja NX 350h Prestige z napędem na przód kosztuje od 219 100 zł, czyli o 45 800 zł mniej od ceny katalogowej. W tej cenie dostępny jest m.in. metaliczny lakier Radiant Red bez dopłaty.

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Klienci mogą też wybrać mocniejszą hybrydę plug-in NX 450h+ o mocy 292 KM, która według producenta przejedzie do 93 km w trybie elektrycznym. Najwyższa korzyść dla NX wynosi 68 200 zł i dotyczy wersji 450h+ Omotenashi.

Lexus UX Materiały prasowe Lexus

Na szczycie oferty stoi RX. Wariant 350h Prestige z napędem E-FOUR wyceniono od 330 800 zł, a hybrydę plug-in RX 450h+ od 343 200 zł – różnica pomiędzy wskazanymi wersjami wynosi 12 400 zł.

Odmiana RX 500h oferuje 371 KM, napęd DIRECT4, skrętną tylną oś i przyspieszenie do 100 km/h w 6,2 sekundy. Topowa wersja F SPORT kosztuje od 401 900 zł po uwzględnieniu 84 000 zł korzyści.

ES Final Edition: komfortowa limuzyna poniżej 200 tys. zł

Wyprzedaż nie kończy się na crossoverach. Lexus ES 300h Final Edition, czyli ostatnia pula poprzedniej generacji limuzyny z rocznika produkcji 2025, został wyceniony od 199 900 zł. To o 71 100 zł mniej od ceny katalogowej wskazanej wersji Business Edition.

Samochód ma układ hybrydowy o mocy 218 KM, a w wyposażeniu m.in. elektrycznie regulowane fotele, podgrzewaną kierownicę, duży ekran multimedialny i szyberdach. W komunikacie prasowym Lexus zastrzega, że podana cena startowa wiąże się z zakupem kompletu 18-calowych kół zimowych.

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Sama obniżka ceny nie wyczerpuje oferty. Program Lexus More przewiduje dodatkowe upusty dla posiadaczy samochodów Lexusa lub Toyoty, zależne od modelu, a nowi uczestnicy mogą otrzymać Bon Premiowy o wartości 500 zł.

Dodatkowe rabaty są powiązane z zakupem kompletu oryginalnych kół zimowych: według materiałów marki sięgają 3000 zł przy LBX, 2000 zł przy UX oraz 5000 zł przy NX i RX. Warunki i możliwość łączenia korzyści należy potwierdzić u dealera.

Alternatywą dla zakupu za gotówkę jest KINTO One. Dla LBX marka podaje Najem od 690 zł netto miesięcznie dla firm oraz Leasing Konsumencki od 940 zł brutto dla osób prywatnych.

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Te kwoty pochodzą z kalkulacji z początku października i obejmują umowę na 36 miesięcy, 15-procentową opłatę wstępną i łączny limit przebiegu 30 tys. km. Nie są zatem ceną użytkowania auta bez opłaty początkowej.

Istotna jest również perspektywa kilkuletniej eksploatacji. Lexus oferuje 5-letnią gwarancję na komponenty napędu hybrydowego (do 100 tys. km), a program Lexus Relax pozwala odnawiać ochronę po przeglądach w autoryzowanym serwisie, maksymalnie do 10 lat lub 185 tys. km, zgodnie z warunkami programu.

Przypomnijmy, że w amerykańskim badaniu niezawodności J.D. Power 2026 marka zajęła pierwsze miejsce wśród wszystkich producentów, a to dodatkowy argument dla kupujących, choć ranking dotyczy rynku USA.

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Co warto sprawdzić przed wizytą w salonie?

Najważniejsze pytania dotyczą wybranej wersji wyposażenia, rodzaju napędu i dostępności konkretnego egzemplarza. Lexus informuje o specjalnych pulach samochodów z krótkim terminem odbioru, ale w wyprzedaży rocznika liczba aut i kombinacji wyposażenia jest ograniczona.