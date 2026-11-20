Legendy się nie poprawia. A jak już, to tylko trochę i taki jest nowy Land Cruiser Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Są na tym świecie rzeczy święte, których po prostu nie wypada ruszać. Kiedy słyszysz hasło "prawdziwa terenówka", przed oczami od razu staje ci wielka, kanciasta bryła, która przetrwa koniec świata, atak zombie i polską dziurawą drogę powiatową. Nowa Toyota Land Cruiser gości w polskich salonach od jakiegoś czasu i powiem wam jedno: Japończycy doskonale wiedzieli, gdzie postawić granicę. Zamiast wywracać stolik, podkręcili to, co w tym aucie najlepsze, dorzucili garść genialnych gadżetów w stylu retro, a na koniec… mocno ścięli ceny w oficjalnym cenniku.

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Nie ma się co oszukiwać, żyjemy w czasach, w których większość nowych samochodów wygląda jak mydelniczki z doklejonym na środku gigantycznym tabletem.

Na szczęście w centrali Toyoty ktoś zachował zdrowy rozsądek. Toyota Land Cruiser to najdłużej produkowany model japońskiego giganta i żywy pomnik motoryzacji, którego historia zaczęła się równe 75 lat temu.

W 1951 roku świat ujrzał model Toyota BJ, zbudowany na prostym podwoziu lekkiej ciężarówki typu SB. Nikt wtedy nie bawił się w marketingowe bajki, to auto miało po prostu jechać tam, gdzie inne stawały dęba. I udowodniło to w spektakularny sposób, wdrapując się do szóstej stacji kolejki na świętej górze Fuji. Żaden inny pojazd wcześniej tego nie dokonał.

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Policja i służby państwowe z miejsca zaczęły składać zamówienia, a cztery lata później (od serii 20 w 1955 roku) ruszył eksport. Z niecałych 100 sztuk wysyłanych w świat rocznie, w 1965 roku zrobiło się już 10 tysięcy. Dziś Land Cruiser jest obecny w 170 krajach, rozchodzi się w liczbie 400 tys. egzemplarzy rocznie, a jego najnowsza odsłona pokazuje, że ten dinozaur wcale nie zamierza wyginąć.

Nowa Toyota Land Cruiser wygląda jak marzenie z dzieciństwa

Patrzę na to auto i od razu mam banana na twarzy. Dlaczego? Bo nowy Land Cruiser 2026 nie próbuje udawać bulwarowego cwaniaka. To rasowy twardziel zbudowany na wzmocnionej platformie GA-F z klasyczną konstrukcją ramową. Krótkie zwisy, podcięte zderzaki, czarne poszerzone nadkola, solidne nielakierowane progi i stopnie ułatwiające wspinaczkę do kabiny mówią jasno: "nie boję się błota".

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Stylistycznie to czysty hołd dla kultowego modelu J6 z lat 80. Ciekawostka? Główny projektant nowego modelu w dzieciństwie jeździł ze swoim ojcem właśnie taką "sześćdziesiątką". Nic dziwnego, że narysował auto, które wygląda jak jej współczesne, napakowane sterydami lustrzane odbicie.

Co najważniejsze do łask wracają kultowe okrągłe reflektory! Wcześniej Japończycy reglamentowali je jak towar deficytowy wyłącznie w limitowanej na pniu odmianie "First Edition", która pojawiła się u nas na łamach naTemat.

Teraz dostajemy je w standardzie w wersji Land Cruiser Invincible, która na dokładkę kusi relingami dachowymi, 18-calowymi alufelgami i obłędnym lakierem Smoky Blue (zarezerwowanym tylko dla niej).

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Jeśli wolisz coś bardziej nowoczesnego, wariant Executive stawia na mniejsze, prostokątne lampy. Ale i tu pomyślano głową, a nie tylko okiem: światła osadzono wysoko i bliżej środka grilla, żebyś nie rozbił ich o pierwsze lepsze drzewo w lesie. Ba, nawet zderzaki skonstruowano z osobnych fragmentów. Jak urwiesz narożnik na kamieniach, wymieniasz sam plastikowy element w garażu, bez płakania nad drogą kalibracją czujników parkowania. Genialne w swojej prostocie!

Większy, szerszy i wreszcie bez "ślepych" punktów

Nie bądźmy gołosłowni i rzućmy okiem na miarkę, bo wymiary Toyoty Land Cruiser robią na żywo potężne wrażenie. Auto urosło w każdą stronę:

Długość: 4,92 m (aż o 8,5 cm więcej niż w poprzedniku), Szerokość: 1,98 m (+5 cm), Wysokość: 1,94 m (+4,5 cm), Rozstaw osi: 2,85 m (+6 cm).

Wydawać by się mogło, że manewrowanie takim prawie pięciometrowym kioskiem pod dyskontem to droga przez mękę. Nic bardziej mylnego. Japończycy obniżyli linię szyb o 30 mm (ukłon w stronę klasycznej Toyoty BJ70), słupek A postawili niemal pionowo, a wielkie, kwadratowe lusterka przymocowali niżej, bezpośrednio do poszycia drzwi. Efekt? Siedzisz wysoko jak na tronie, widzisz absolutnie każdy narożnik nisko osadzonej maski i dokładnie wiesz, gdzie kończy się twój samochód.

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A skoro już jesteśmy w środku, to wnętrze nowego Land Cruisera to dla mnie absolutny wzorzec z Sèvres, jeśli chodzi o ergonomię. W czasach, gdy w wielu autach musisz klikać w ekran, żeby zmienić temperaturę czy kierunek nawiewu, tutaj wchodzisz i od razu czujesz się jak w domu.

Wszystkie przełączniki od napędów i funkcji off-roadowych mają różne kształty, więc obsługujesz je na ślepo, nie odrywając wzroku od drogi. Co więcej, pokrętła i dźwignie są tak duże i mięsiste, że bez problemu przekręcisz je w grubych, roboczych rękawicach. Czy to znaczy, że w środku wieje nudą z lat 90.? Skądże.

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Przed oczami masz dwa wielkie, 12,3-calowe ekrany – jeden to cyfrowe zegary, a drugi to system multimedialny Toyota Smart Connect+ z nawigacją w chmurze i asystentem głosowym. Działa błyskawicznie, ma ogromne ikony i nie irytuje.

Same fotele (z długimi siedziskami i świetnym trzymaniem bocznym) są tak wygodne, że zawstydzają niejedną limuzynę klasy premium.

A co z pakownością? Bagażnik Land Cruisera w wersji 5-osobowej to przepastne 742 litry (a po złożeniu kanapy aż 2000 litrów!). Bez zdejmowania koła wrzucisz tam dorosły rower na 29-calowych obręczach. Jeśli masz dużą rodzinę, za 10 tys. zł dokupujesz pakiet Voyage z trzecim rzędem siedzeń. Wtedy wozisz 7 osób, a kufer nadal oferuje od 556 do 1875 litrów przestrzeni.

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Silnik 2.8 Diesel z miękką hybrydą. Jak jeździ 2,3-tonowy kolos?

Pod maską rocznika 2026 nie ma miejsca na eksperymenty z małymi silniczkami od kosiarek. Pracuje tu sprawdzony, głęboko zmodyfikowany silnik Diesla 2.8 spięty z 48-woltowym układem mild hybrid (mHEV). Jednostka znana chociażby z pancernego Hiluxa generuje 205 KM i potężne 500 Nm momentu obrotowego.

Jak to działa w praktyce? Zaskakująco gładko! Przy prędkościach autostradowych ten ropniak brzmi i zachowuje się niemal jak kulturalna benzyna, a nie klekoczący traktor. Nowa, 8-biegowa skrzynia automatyczna Direct Shift żongluje przełożeniami tak płynnie, że w ogóle o niej zapominasz, a na mocne wciśnięcie gazu ("kickdown") reaguje bez ułamka sekundy zawahania.

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Ważący 2,3 tony kolos zbiera się do pracy bez najmniejszej zadyszki, a na hak może wziąć przyczepę z łodzią czy końmi o masie aż 3,5 tony (o pół tony więcej niż poprzednik!).

Ile pali taki smok? W zależności od nogi kierowcy i warunków, katalogowe oraz testowe spalanie Toyoty Land Cruiser 2.8 kręci się w okolicach 9,6 do 10,7 l oleju napędowego na 100 km. Jak na szafę gdańską na ramie z napędem 4x4 – wynik bardziej niż przyzwoity.

Prawdziwy przełom w terenie. System SDM i kamery pod podwoziem robią robotę

Jednak prawdziwa magia zaczyna się wtedy, gdy zjedziesz z gładkiego asfaltu w krzaki. Sztywność samej ramy wzrosła aż o 50 proc., a całej konstrukcji o 30 proc. Po raz pierwszy w historii modelu wyrzucono też hydrauliczne wspomaganie kierownicy na rzecz wspomagania elektrycznego. Efekt? Na kamieniach i dziurach kierownica nie próbuje wybić ci kciuków, na parkingu kręcisz nią jednym palcem, a na trasie możesz korzystać z pełnego pakietu asystentów pasa ruchu Toyota Safety Sense.

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Największym gamechangerem w terenie jest jednak system SDM (Stabiliser with Disconnection Mechanism), czyli rozłączany elektrycznie przedni stabilizator. Na szosie trzyma on auto w ryzach, żeby nie bujało się na zakrętach jak kuter rybacki. Ale w błocie i na głazach naciskasz guzik, stabilizator się rozpina, a ty zyskujesz dodatkowe 6 cm skoku zawieszenia! Wykrzyż osi jest tak gigantyczny, że koła kleją się do podłoża nawet tam, gdzie zdrowy rozsądek podpowiada, że auto powinno już dawno zawisnąć w powietrzu.

Do tego dochodzi cała armia elektronicznych pomocników:

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Crawl Control – pięciostopniowy "terenowy tempomat". Na stromym zjeździe lub podjeździe zdejmujesz nogi z pedałów, trzymasz tylko kierownicę, a auto samo pełznie z zadaną prędkością. Multi-Terrain Monitor i PVM – zestaw kamer HD, który do prędkości 12 km/h pokazuje na ekranie nie tylko to, co jest wokół auta, ale daje ci "przezroczystą maskę" i widok bezpośrednio pod podwoziem oraz na ułożenie kół. Multi-Terrain Select z trybem Auto – pokrętłem przy reduktorze (działającym w trybach H4 i L4) wybierasz rodzaj nawierzchni ( Mud, Sand, Rock, Dirt, Deep Snow ), albo wrzucasz "Auto" i pozwalasz komputerowi samemu dobierać nastawy napędu i hamulców w ułamku sekundy.

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W salonach trwa wyprzedaż i cięcia są potężne!

Przejdźmy do pieniędzy, bo tutaj w oficjalnym cenniku Toyota Polska zadziałała się rzecz niezwykle ciekawa. Luksus i legendarna trwałość nigdy nie były tanie, ale jeśli czekaliście na dobry moment na zakup, to właśnie nadszedł, bo ceny w salonach poleciały w dół o dziesiątki tysięcy złotych.







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Jak dokładnie wygląda aktualny cennik Toyoty Land Cruiser? W gamie mamy dwie bogato wyposażone wersje (do obu dokupimy też nowy, metaliczny lakier Aura Black, a w standardzie zawsze dostajemy m.in. dwustrefową klimatyzację i podgrzewaną kierownicę):

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Toyota Land Cruiser Invincible (okrągłe reflektory) Cena katalogowa tej wersji to 408 900 zł , ale w aktualnej ofercie wyprzedażowej z Ekobonusem kupicie ją już od 359 100 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obecną obniżką wynosiła 379 100 zł). To aż 49 800 zł w kieszeni ! Co dostajemy w tej cenie? Kompletny sprzęt w teren: system rozłączania stabilizatora SDM , blokadę centralnego i tylnego dyferencjału, Crawl Control, kamery 360 stopni (PVM) i pod podwoziem (MTM), 18-calowe felgi, elektryczny fotel kierowcy, chłodzony schowek w konsoli oraz dwa ekrany po 12,3 cala. Toyota Land Cruiser Executive (prostokątne reflektory i maksimum luksusu) Katalogowo ten wariant wyceniono na 449 900 zł , jednak w obecnej promocji jego cena startuje z poziomu 397 100 zł (najniższa cena z 30 dni: 417 100 zł). Tutaj zamiast elektronicznej blokady tylnego mostu mamy mechanizm różnicowy Torsen , który genialnie sprawdza się na asfalcie. Do tego na pokładzie lądują 20-calowe alufelgi, skórzana tapicerka, podgrzewane i wentylowane fotele z przodu oraz na skrajnych miejscach tylnej kanapy, wyświetlacz HUD na szybie, cyfrowe lusterko wsteczne, szyberdach (z opcją wielkiego dachu panoramicznego Skyview ) i potężne nagłośnienie JBL z 14 głośnikami .

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