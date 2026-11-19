Dłoń z pilotem skierowanym w stronę telewizora, w tle dwie osoby siedzące na kanapie Fot. Worawee Meepian / Shutterstock

Około połowa osób z zarejestrowanym telewizorem lub radiem jest zwolniona z abonamentu RTV. Pozostali od stycznia zapłacą o 13 proc. więcej. Problem w tym, że część uprawnionych i tak co miesiąc płaci, choć wcale nie musi.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

O nowych stawkach pisaliśmy już we wrześniu. Z rozporządzenia KRRiT z 13 maja 2026 roku wynika, że od 1 stycznia 2027 roku radio kosztuje 10,80 zł miesięcznie (w 2026 roku 9,50 zł), a telewizor 34,50 zł (zamiast 30,50 zł). "Nowe stawki wynikają z konieczności waloryzacji kwot w każdym roku" – tłumaczy KRRiT.

Kto nie zapłaci abonamentu radiowo-telewizyjnego w 2027 roku?

Z wykazu Poczty Polskiej wynika, że zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego przysługuje m.in. poniższym grupom. Lista jest wprost z ustawy, więc na 2027 rok też będzie obowiązywać, dopóki nikt jej nie zmieni.

REKLAMA

Osoby po 75. roku życia – zwolnienie przysługuje bez składania oświadczenia. Emeryci po 60. roku życia – jeśli świadczenie nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, w 2026 roku to 4451,78 zł brutto. Osoby z niepełnosprawnościami – z I grupą inwalidzką, znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy, a także niesłyszące i niewidome (ostrość wzroku do 15 proc.). Bezrobotni i osoby przed emeryturą – z zaświadczeniem z urzędu pracy albo prawem do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego. Osoby pobierające świadczenia – rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub pieniężną pomoc z opieki społecznej. Rodziny o niskich dochodach – w 2026 roku do 674 zł na osobę (764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem).

REKLAMA

Limit dla emerytów na 2027 rok poznamy dopiero po tym, jak GUS ogłosi przeciętne wynagrodzenie za 2026 rok.

Zwolnienie z abonamentu RTV nie działa wstecz

Samo spełnienie warunków nie wystarczy, bo zwolnienie nie włącza się z automatu. Trzeba złożyć oświadczenie w placówce Poczty Polskiej (tutaj wzór do pobrania) i pokazać dokument, a ulga zaczyna działać od pierwszego dnia miesiąca po złożeniu papierów.

Pieniędzy zapłaconych wcześniej nikt niestety nie oddaje. Wyjątkiem są osoby po 75. urodzinach, które Poczta ustala z rejestru PESEL, ale tu również ulga startuje dopiero od następnego miesiąca.

REKLAMA

Cena błędu jest wysoka dla emeryta. INNPoland opisywał 71-latka, od którego Poczta Polska domagała się 1651 zł zaległego abonamentu, bo choć miał prawo do zwolnienia, nigdy go nie zgłosił. Kto z kolei w ogóle nie zarejestrował odbiornika, ryzykuje karę równą 30-krotności miesięcznej stawki, czyli w 2027 roku 1035 zł za telewizor i 324 zł za radio.

Dlaczego abonament RTV jeszcze nie zniknął?

Temat ciągle powraca, ale na razie znów schodzi na dalszy plan. Projekt resortu kultury, o którym pisaliśmy przy okazji założeń nowej ustawy medialnej, zakładał uchylenie ustawy abonamentowej od 1 stycznia 2027 roku i finansowanie mediów publicznych z budżetu, w wysokości 2,5 mld zł rocznie.

Ministerstwo Finansów od początku miało wątpliwości. "Przedstawiona kwota jest niemożliwa do poniesienia przez budżet" – czytamy w jego opinii, na którą powołuje się Interia Biznes. W projekcie budżetu na 2027 rok takich pieniędzy nie ma.

Radio Warta pisze, że reforma została odłożona, choć oficjalnie nikt projektu nie wycofał. Resort kultury przekazał też we wrześniu Interii Biznes, że nie prowadzi prac nad opłatą audiowizualną. Na razie więc jedyną drogą do niższych rachunków pozostaje zwolnienie, ale trzeba być na powyższej liście i się po to zgłosić.