Z obowiązku płacenia opłaty za abonament RTV jest zwolniona spora grupa emerytów. Fot. Shutterstock.com / Blaszko

Obowiązkowe opłaty za abonament RTV to temat, który od lat elektryzuje Polaków. Warto mieć jednak świadomość, że przepisy przewidują w niektórych przypadkach zwolnienie z tej powinności. Wśród uprzywilejowanych znajdują się między innymi emeryci, ale na drodze do uniknięcia rachunków stoi jeszcze pewien finansowy kruczek.

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Mimo nieustających dyskusji o całkowitej likwidacji lub gruntownej reformie abonamentu RTV, "danina" na rzecz mediów wciąż obowiązuje i ma się świetnie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wdrożyła już w tym roku podwyżki, a także przypieczętowała nowe, jeszcze wyższe cenniki, które wejdą w życie od 2027 roku. Na szczęście spora część społeczeństwa może legalnie uniknąć wyciągania portfela – wystarczy znać obowiązujące przepisy.

Kto nie płaci abonamentu RTV? Pełna lista zwolnionych

Aktualne przepisy, a dokładniej ustawa o opłatach abonamentowych i rozporządzenia KRRiT, precyzyjnie definiują grupy, które mogą legalnie zapomnieć o płaceniu za telewizor i radio. Prawo skonstruowano w taki sposób, aby chronić portfele osób najstarszych, obywateli z problemami zdrowotnymi oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

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Według wciąż obowiązujących przepisów, z opłacania abonamentu RTV zwolnieni są:

Emeryci powyżej 60. roku życia, którzy spełniają określony warunek finansowy. Seniorzy, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli 75 lat. Osoby legitymujące się prawomocnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Obywatele pobierający rentę socjalną lub państwowe świadczenia pielęgnacyjne. Osoby niesłyszące oraz niewidome z dużym ubytkiem wzroku. Zarejestrowani bezrobotni oraz osoby otrzymujące wybrane zasiłki przedemerytalne. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz poszkodowani weterani.

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Abonament RTV dla emerytów ma haczyk. Ważny jest próg dochodowy

W społeczeństwie krąży popularny mit, że moment przejścia na emeryturę jest równoznaczny z końcem opłat abonamentowych. Nic bardziej mylnego. Obywatele po 60. roku życia muszą spełnić rygorystyczne kryteria finansowe, a także dopilnować formalności. Aby "legalnie" przestać płacić, należy osobiście złożyć stosowne oświadczenie w placówce pocztowej.

Zasady dotyczące progu finansowego wyjaśniła natomiast Poczta Polska w komunikacie przekazanym portalowi Interia: "W 2026 roku ze zwolnienia z opłat abonamentowych mogą skorzystać osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, a ich miesięczna emerytura nie przekracza kwoty 4 451,78 zł brutto (50 proc. kwoty 8 903,56 zł, tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 roku)".

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Z tego komunikatu płynie jeden wniosek – jeśli ZUS wypłaca choćby złotówkę emerytury więcej ponad ustalony limit, abonament RTV wciąż trzeba opłacać. Sytuacja zmienia się diametralnie w roku, w którym senior kończy 75 lat. Wówczas wszelkie progi dochodowe przestają istnieć i z automatu każdy zyskuje dożywotnie zwolnienie z opłat abonamentu RTV, niezależnie od grubości portfela.

Kary od Poczty Polskiej i nowy abonament RTV na 2027 rok

Osoby, które nie kwalifikują się do ustawowych ulg, muszą na ten moment trzymać się cennika z 2026 roku. Posiadanie samego radia to wydatek rzędu 9,50 zł miesięcznie, natomiast dodatkowo telewizor kosztuje już 30,50 zł każdego miesiąca. Co jakiś czas wraca przy tym pytanie, czy trzeba płacić abonament RTV także za smartfona. Warto w tym miejscu rozwiać kolejny mit – płacenie rachunków za kablówkę, satelitę czy platformy streamingowe nie uwalnia od obowiązkowej państwowej daniny.

Każdy tego typu sprzęt w naszym domu musi dodatkowo zostać zarejestrowany w urzędzie pocztowym lub przez formularz internetowy. Poprawność tych zgłoszeń weryfikują upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej. Kontroler zawsze musi wylegitymować się odpowiednim dokumentem, a "ukrywanie" sprzętu może skończyć się fatalnie. Odkrycie niezarejestrowanego odbiornika grozi bowiem grzywną równą 30-krotności miesięcznej stawki, co w przypadku telewizora daje karę sięgającą nawet 915 zł.

Pamiętajmy też, żeby przygotować się na nadchodzące zmiany. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zatwierdziła już podwyżki, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Zgodnie z rozporządzeniem z 13 maja, stawki za abonament RTV wyniosą:

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