Morawiecki chce "zaorać" Brauna alfabetem. Fot. Alexandros Michailidis/Shutterstock

Mateusz Morawiecki wziął Grzegorza Brauna na celownik. Nowa inicjatywa Rozwoju Plus ma pokazać polityka z zupełnie innej strony. W ruch poszedł internetowy "Alfabet Brauna".

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Mateusz Morawiecki wpadł na nowy pomysł. "Nie chcecie Tuska? Nie chcecie Brauna? Kierujcie się na rozwój!" – zapowiedział polityk na X.

O co dokładnie chodzi byłemu premierowi tym razem? Polityk przedstawia swoje ugrupowanie Rozwój Plus jako "latarnię dla wyborców, którzy obawiają się obu tych polityków". Jego nie-partia ma być więc "tamą dla niedasizmu Tuska i radykalizmu Brauna".

Mateusz Morawiecki zauważa, że prawica w wydaniu Brauna w trakcie kampanii wyborczej w 2027 roku będzie działać na korzyść Donalda Tuska. "Pseudopatriotyzm Brauna to nie patriotyzm. Kpiny z religii, obrażanie polskiej historii i podważanie bezpieczeństwa Polski nie są powodem do dumy" – przekonuje lider Rozwoju Plus. Na samym przekonywaniu się nie kończy.

"Zobaczcie Alfabet Brauna i sprawdźcie, co kryje się za jego hasłami"

W celu pokazania wyborcom prawicy i tego, kim tak naprawdę jest Grzegorz Braun, powstał portal alfabetbrauna.pl. Wydawcą jest Stowarzyszenie Rozwój Plus.

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Na portalu znajdują się cytaty z 417 nagrań z udziałem Grzegorza Brauna, które pojawiły się na YouTube od 24 października 2025 roku do 23 października 2026 roku oraz z kilku wypowiedzi opartych na wcześniejszych nagraniach.

"Każde hasło opiera się wyłącznie na konkretnych wypowiedziach Grzegorza Brauna przytoczonych pod nim. Przy każdej podajemy datę, źródło i link do nagrania, otwierający się w miejscu, w którym pada wypowiedź" – zapewniają twórcy portalu.

Z kwestii, które od razu rzucają się w oczy w przypadku alfabetu opublikowanego przez Rozwój Plus, warto odnotować brak liter "J", "M", "S", "U". Być może żaden z cytatów zaczynających się od litery "U" nie nadaje się do publikacji. Co kryje się pod pozostałymi?

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Jak Rozwój Plus widzi Brauna? "Faszyzm, Izrael, Rosja, Tupolew"

Tak naprawdę opracowana przez stronnictwo Mateusza Morawieckiego strona nie jest specjalnie odkrywcza. Wynika z niej między innymi, że Grzegorz Braun:

jest przeciwnikiem wojsk USA w Polsce, "chce prądu z białoruskiej elektrowni", uważa, że Polska jest magazynem frontu w Ukrainie, chce likwidować NFZ i ZUS, zamierza "odkorkować gazociągi i ropociągi" (w tym Nord Stream 2), twierdzi, że komory gazowe są "kreacją propagandową propagandy anglosaskiej, sowieckiej, żydowskiej", a raporty rotmistrza Pileckiego są dezinformacją, unika deklaracji w sprawie Putina, uważa Konstytucję 3 maja za "pruską i brytyjską prowokację", twierdzi, że "Królestwo Kongresowe między rokiem 1815 a 1830 było stokroć bardziej suwerenne od Rzeczpospolitej Trzeciej i pół".

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Strona przypisuje też Grzegorzowi Braunowi cytat "Powinniśmy wysłać do Waszyngtonu Wojciecha Olszańskiego". Warto jednak podkreślić (co dalej też pada, ale nie jest już tak dobrze wyeksponowane), że to nie Braun chciał wysyłać "Jaszczura" do USA, a pomysłodawcą tej osobliwości był Sebastian Pitoń. Choć oczywiście Wojciech Olszański faktycznie pojawia się w otoczeniu Grzegorza Brauna (ostatnio np. w trakcie protestów prawicy pod TK).

W "alfabecie Brauna" nie zabrakło też kwestii smoleńskiej. Przytaczana jest (dość stara) wypowiedź polityka z 2019 roku, w której w zawiły sposób, bez żadnych konkretów lawirował tak: "Czy są to szczątki tego samego płatowca Tu-154M, który 10 kwietnia 2010 roku rankiem miał wystartować z okęckiego lotniska? Mówię 'miał wystartować', bo no cóż, pokazano wprawdzie fragmenty nagrania z jednej z kamer lotniskowych. Z dużej odległości widzimy sylwetki ludzi, którzy do tego samolotu wchodzą. No, ale prawda taka, że nie wiemy, kto ostatecznie wchodzi i nie wiemy, dokąd ten samolot odlatuje".