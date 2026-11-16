Morawiecki chce kończyć rządy Tuska "już jutro" Fot. Shutterstock

Mateusz Morawiecki zapowiada możliwy przełom. Były premier przekonuje, że rządy Donalda Tuska mogą zakończyć się w mgnieniu oka. Wszystko za sprawą propozycji Rozwoju Plus, nad którą Sejm pochyli się już jutro. Inicjatywa ma jednak kilka słabych punktów, które mogą pokrzyżować wielkie plany byłego premiera.

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"RZĄDY TUSKA MOŻNA ZAKOŃCZYĆ JUŻ JUTRO" – ogłosił Mateusz Morawiecki na X (pisownia oryginalna). O jaką rewelację chodzi byłemu premierowi tym razem?

Sejm rozważy wniosek Rozwoju Plus

Entuzjazm byłego premiera, który systematycznie krytykuje Donalda Tuska na swoim profilu na X, wynika z propozycji Rozwoju Plus dotyczącej konstruktywnego wotum nieufności skierowanego wobec obecnego szefa rządu.

"To szansa na zakończenie drożyzny, rosnącego bezrobocia, zastoju w inwestycjach, eldorado 'Kacprzyków' i bezprawia wobec konstytucyjnych instytucji państwa!" – zapewnia Mateusz Morawiecki.

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Przypomnijmy, w ramach propozycji Rozwoju Plus nowym premierem miałaby być dość nieoczekiwana postać – Marek Jurek. Były marszałek Sejmu był w przeszłości związany z PiS i chadecką Prawicą Rzeczypospolitej. Warto jednak zaznaczyć, że stosunkowo niedawno, bo 5 listopada polityk komentował te rewelacje z dystansem: "Propozycję mojej kandydatury na premiera rządu przejściowego traktuję jako zawieszoną wobec niepodjęcia jej przez głównych liderów prawicy" – czytamy w jego wpisie na X.

Marek Jurek zwracał uwagę na konieczność szukania kandydata "mającego szerokie, wspólne poparcie, zdolnego współpracować z politykami większości, którzy nie chcą dłużej wspierać skrajnej polityki premiera Tuska" i zachęcał przywódców PiS, Konfederacji i Rozwoju Plus, by wystosowali właśnie taką kandydaturę.

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Ostatecznie poparcie dla byłego marszałka przyszło ze strony Krzysztofa Bosaka, niezależnej Pauliny Matusiak, Pawła Kukiza i kilku innych posłów. W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Marek Jurek stwierdził, że "sprawa jest w rękach wnioskodawców", co oznacza, że Rozwój Plus może zgłosić jego kandydaturę (a wnioskując po słowach Mateusza Morawieckiego, wygląda na to, że właśnie tak się stanie) lub szukać nowej osoby na fotel potencjalnego premiera. Oczywiście, wotum musiałoby przejść. A do tego Mateusz Morawiecki potrzebuje kilku "szabel" spoza opozycyjnego obozu.

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Dalsza część artykułu poniżej.

"Konkretny plan Rozwoju Plus" ma jednak pewną lukę

Ten pozaopozycyjny wątek jest tu kluczowy. W szerszej perspektywie ugrupowanie Mateusza Morawieckiego zabiega o realizację konkretnego planu. W punktach wygląda on tak:

wybór nowego rządu, powołanie komisji śledczej, reset w Trybunale Konstytucyjnym.

Według Mateusza Morawieckiego "Polska mierzy się z najpoważniejszym kryzysem konstytucyjnym od lat", a "naprawę sytuacji trzeba zacząć od odsunięcia od władzy tych, którzy odpowiadają za ten chaos, a następnie rozliczenia i ukarania winnych zgodnie z prawem".

Punkt trzeci tego planu jest tu najbardziej istotny. Realizacja wotum nieufności stałoby się faktem jedynie w sytuacji, gdyby inicjatywa zyskała poparcie ze strony części koalicjantów Donalda Tuska. TK ma być sposobem na połączenie prawicy i części bardziej konserwatywnych przedstawicieli koalicji rządzącej.

W tym miejscu Mateusz Morawiecki wyraźnie "mruga" do Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dalej czytamy bowiem: "Jutrzejsze głosowanie to test nie tylko dla opozycji, ale również dla tych z koalicji rządowej, którzy otwarcie apelowali w ostatnich tygodniach o zakończenie tego chaosu". Minister obrony od dawna zabiega o "reset TK". W tej sprawie rozmawiał nawet z liderem Konfederacji, Sławomirem Mentzenem.

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