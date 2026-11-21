Silny wstrząs na Śląsku zaskoczył mieszkańców w sobotę rano. Fot. Klaumich49/Wikipedia

Silny wstrząs na Śląsku zaskoczył mieszkańców w sobotni poranek 21 listopada. Drgania o magnitudzie 3,2 pochodziły z kopalni Murcki-Staszic w Katowicach i były odczuwalne w kilku okolicznych miastach. Mieszkańcy opisywali swoje doświadczenia w sieci, a PGG przekazała informacje o sytuacji pod ziemią.

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Do wstrząsu doszło o godz. 5:34 w kopalni Murcki-Staszic w Katowicach, 900 metrów pod ziemią. Zjawisko miało magnitudę 3,2, a jego energia wyniosła 8x10⁷ J.

Silny wstrząs w kopalni Murcki-Staszic w Katowicach

Drgania były odczuwalne również na powierzchni. Zgłoszenia napływały m.in. z Katowic, Chorzowa, Sosnowca, Mysłowic, Świętochłowic i Czeladzi. Rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok poinformowała, że wstrząs nie stanowił zagrożenia dla załogi. Po upływie czasu wyczekiwania przeprowadzono kontrolę wyrobisk, aby sprawdzić, czy pod ziemią doszło do uszkodzeń.

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– Jego energia wyniosła 8,0x10⁷ J. Zdarzenie miało miejsce około 80 metrów za frontem ściany 21Z/510/S w pokładzie 510/2, około 45 metrów na południe od upadowej 21Z – przekazała rzeczniczka PGG w rozmowie z TVP3 Katowice.

Odnotowano sześć zgłoszeń od osób, które poczuły drgania na powierzchni. Podobne zdarzenie miało miejsce w kwietniu 2025 roku: po wstrząsie w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej dwie osoby zostały ranne, a drgania odczuli wtedy m.in. mieszkańcy Katowic, Zabrza i Siemianowic Śląskich.

"Kołysanie łóżka jak na statku". Relacje mieszkańców po porannym wstrząsie

O silnym wstrząsie poinformował w sobotę rano profil "112 Służby Ratunkowe" na Facebooku. W komentarzach pod wpisem pojawiły się relacje mieszkańców. Poniżej przykładowe wpisy:

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"Kołysanie łóżka jak na statku. Nigdy nie było tak silne, żeby wybudziło ze snu"; "Takiego wstrząsu jeszcze nie było"; "Chyba będzie nowy rekord, tak mocno dawno nie bujało"; "Ligota też się huśtała. Nie pamiętam, kiedy poprzednio tak mocno było. Oby wszyscy byli cali"; "Pierwszy raz coś takiego czułam. Aż okna chodziły"; "Tak bujnęło, że myślałem, że budynek się wali".

Wstrząsy górnicze powstają podczas wydobycia węgla, gdy zmienia się układ sił w skałach pod ziemią. Dochodzi wtedy do nagłego uwolnienia nagromadzonej energii, która wywołuje drgania. Takie zjawiska częściej występują w kopalniach, w których prace prowadzone są na dużych głębokościach. W 2018 roku, również ok. 900 metrów pod ziemią, nastąpił wstrząs w kopalni w Jastrzębiu-Zdroju, a brak kontaktu z 7 górnikami oznaczał wtedy wielodniową akcję ratowniczą.

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Nie każdy wstrząs prowadzi do uszkodzeń. Jeśli dochodzi do zniszczeń pod ziemią lub na powierzchni, zdarzenie określa się jako tąpnięcie. O tym, jak górnictwo zniszczyło Polskę (od szkód górniczych po zapadający się Śląsk), można przeczytać w INNPoland.