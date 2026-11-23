Poseł Franciszek Sterczewski spędził noc w izraelskim areszcie. Fot. @f_sterczewski/X

Poseł Franciszek Sterczewski nie został wpuszczony na terytorium Izraela. Jak poinformował w mediach społecznościowych, izraelskie służby od kilkunastu godzin przetrzymują go na lotnisku Ben Guriona. Parlamentarzysta twierdzi, że noc spędził w areszcie i wkrótce ma zostać deportowany.

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"Jestem w delegacji parlamentarnej dokumentującej sytuację Palestyńczyków na Zach. Brzegu. Izraelskie władze odmówiły mi wjazdu i bezprawnie trzymają mnie od 14 godz. na lotnisku Ben Gurion, noc spędziłem w areszcie. Mam być za chwilę deportowany. To próba cenzury i zastraszania" – napisał Sterczewski na platformie X.

Poseł Franciszek Sterczewski trafił do aresztu w Izraelu

W kolejnym wpisie dodał: "Ale prawdy o ludobójstwie w Gazie i czystce etnicznej na Zachodnim Brzegu nie uda Wam się ukryć. #FreePalestine".

Jak pisaliśmy w naTemat, w październiku 2025 roku poseł Franciszek Sterczewski płynął do Gazy z międzynarodową Flotyllą Sumud, która próbowała dostarczyć tam pomoc humanitarną.

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Izraelskie siły przechwyciły jednostki flotylli, a ponad 450 uczestników akcji, w tym polskiego parlamentarzystę, trafiło do aresztu. Sterczewski, zatrzymany przez wojsko Izraela, nie zgodził się wówczas podpisać deklaracji o dobrowolnej deportacji. Ostatecznie 6 października został przewieziony do Aten.

To nie pierwsza taka sytuacja

Kiedy Franciszek Sterczewski z KO wrócił do Polski, krytykował również polski rząd, a zwłaszcza szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Zarzucał mu bagatelizowanie sytuacji w Strefie Gazy i zbyt łagodną reakcję na działania Izraela – w czasie, gdy m.in. ekonomiści żądali zerwania współpracy z Izraelem.

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– Szkoda mi teraz na nich czasu i śliny. Jednak na jednego polityka chciałbym tę chwilę poświęcić. Nie ukrywamy, że jesteśmy głęboko rozczarowani postawą wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego – mówił poseł. Pytał też, dlaczego szef MSZ bagatelizował sytuację, gdy uczestnicy flotylli próbowali zwrócić uwagę świata na wydarzenia w Strefie Gazy.

I zaznaczył: "Ja oczekuję natychmiastowej zmiany polityki rządu polskiego". Poseł opowiadał również o warunkach, w jakich przebywali zatrzymani.

O warunkach w izraelskim areszcie opowiadała też Greta Thunberg, szwedzka aktywistka klimatyczna zatrzymana wraz z uczestnikami flotylli. Jak podawał "The Guardian", powołując się na korespondencję szwedzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kobieta skarżyła się na warunki panujące w izraelskim areszcie.

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W wiadomości skierowanej do jej bliskich szwedzki resort przekazał, że Thunberg mówiła o odwodnieniu, niedoborze jedzenia i wody. Miała też zgłaszać wysypkę, którą mogły wywołać pluskwy znajdujące się w celi.