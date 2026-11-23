PKO BP wysyła SMS-y do klientów w sprawie wycieku danych. Fot. shutterstock

Po ostatnim cyberataku na Autopay okazało się, że oszuści mogli wykraść między innymi dane kart płatniczych osób, które korzystały z tej platformy płatności. Tymczasem bank PKO BP poinformował, że dotyczy to też ich klientów. Ci, którzy wyciek danych dotyczy, mieli dostać specjalne wiadomości.

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Niedawno w naTemat informowaliśmy, dlaczego twoja karta bankowa może przestać działać. Już wtedy było wiadomo, że problem dotyczy co najmniej dwóch banków. Wszystko to ze względu na cyberatak na Autopay z 11 listopada. Włamywacze dostali się do systemów operatora płatności, a według spółki atak był w dużej mierze zautomatyzowany i wsparty sztuczną inteligencją.

Mogły wówczas wyciec m.in. adresy e-mail, numery telefonu (przy doładowaniach), adresy IP oraz dane kart użytych do płatności, dlatego warto wiedzieć, jak się chronić przed kradzieżą z karty płatniczej. Opis działania sprawców, przypominający nowy rodzaj cyberataku AI opisany niedawno przez Google, trafił do CSIRT KNF, zespołu reagowania na incydenty działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego. O zdarzeniu poinformowano też UODO i policję.

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PKO BP rozsyła SMS-y klientom, których karty mogą być zagrożone

Początkowo nie było wiadomo oficjalnie, które banki mógł objąć ten cyberatak. Teraz już pewne jest, że jednym z nich był PKO BP, a klienci PKO BP na celowniku cyberprzestępców bywali już wcześniej. Wysłano SMS-y i e-maile do klientów, których karty płatnicze mogły być objęte incydentem cyberbezpieczeństwa w Autopay.

Taką informację przekazała w rozmowie z PAP Aneta Styrnik-Chaber z departamentu komunikacji PKO BP. – Informację o incydencie bezpieczeństwa, dotyczącym danych kart płatniczych, otrzymaliśmy od organizacji płatniczych Visa i Mastercard. Na podstawie przekazanych informacji mogliśmy wskazać karty, których ten incydent może dotyczyć. Od razu wdrożyliśmy dodatkowe zabezpieczenia i objęliśmy te karty wzmożonym monitoringiem – wyjaśniała Styrnik-Chaber.

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Dodała, że może się to wiązać dla klientów z koniecznością dodatkowego potwierdzenia transakcji. – Do klientów, których karty mogą być objęte skutkami tego incydentu, wysłaliśmy w ubiegłym tygodniu wiadomości SMS i e-mail. Informujemy w nich, jakie środki bezpieczeństwa zastosowaliśmy oraz jak zastrzec kartę i zamówić nową – wspomniała przedstawicielka PKO BP.

Nie tylko PKO BP. Inne banki też wdrażają podobne procedury

Można to zrobić w aplikacji mobilnej lub serwisie internetowym PKO Banku Polskiego. – Dane nowej karty są dostępne od razu w aplikacji. Dzięki temu klient może szybko dodać ją do Apple Pay lub Google Pay i płacić telefonem. Nowej karty można także używać podczas zakupów internetowych – objaśniała.

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Reakcja na incydent nie ogranicza się wyłącznie do PKO BP. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przekazał 20 listopada, że nawiązuje kontakt z posiadaczami zagrożonych kart i profilaktycznie je blokuje, wydając nowe bez żadnych dodatkowych opłat.