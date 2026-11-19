Kobieta z telefonem przy uchu trzyma kartę płatniczą przed otwartym laptopem Fot. Ahmet Misirligul / Shutterstock

Po cyberataku na Autopay banki zaczęły same zastrzegać klientom karty płatnicze, nie czekając na ich prośby. Włamywacze dostali się do systemów operatora płatności, a według spółki atak był w dużej mierze zautomatyzowany i wsparty sztuczną inteligencją.

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Z usług Autopay korzysta mnóstwo osób, które płacą rachunki, kupują w sieci i doładowują telefony. Spółka przekazała w komunikacie, że 11 listopada stwierdziła nieautoryzowany dostęp do infrastruktury i części danych o płatnościach. Powód zastrzegania kart jest prosty, bo wśród zagrożonych informacji mogą być właśnie dane kart płatniczych.

Jakie dane mogły wyciec z Autopay?

Podejrzenie dotyczy adresu e-mail, numeru telefonu (przy doładowaniach), adresu IP oraz danych karty użytej do płatności. Loginów do bankowości internetowej wśród nich nie ma. Autopay nie potwierdził skopiowania ani wykorzystania danych, ale "nie możemy tego całkowicie wykluczyć" – czytamy w komunikacie spółki.

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W odpowiedziach dla portalu Niebezpiecznik spółka zapewnia, że sprawa dotyczy tylko części płatników, a dane kontrahentów, a więc sklepów przyjmujących płatności, nie zostały naruszone.

Nie podaje jednak liczby poszkodowanych ani okresu, z którego pochodzą dane. Zdaniem Niebezpiecznika może to oznaczać, że skala jest bardzo duża, bo na redakcyjną skrzynkę spływa mnóstwo zgłoszeń.

Czy cyberatak na Autopay wsparła sztuczna inteligencja?

Z dotychczasowej analizy wynika, że sprawcy nie użyli złośliwego oprogramowania ani phishingu (wyłudzania danych przez fałszywe wiadomości). "Atak nosił cechy automatyzacji silnie wspieranej przez AI" – przekazała spółka. Opis działania sprawców trafił do CSIRT KNF, zespołu reagowania na incydenty działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

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Pierwotna przyczyna włamania nadal jest badana, a o zdarzeniu poinformowano UODO i policję. Zaatakowane serwery odizolowano, zabezpieczono jako materiał dowodowy i odbudowano, a dostępy unieważniono. To kolejny głośny incydent po wycieku z MyDr, który objął blisko 19 mln osób i ataku na Fakturownię.pl.

Czy zastrzec kartę po ataku na Autopay?

Niebezpiecznik nieoficjalnie dowiedział się, że co najmniej dwa banki same zastrzegły karty poszkodowanym klientom, nie czekając na ich wnioski. Nie wiadomo, o które chodzi, a wymiana karty nie w każdym z nich jest bezpłatna. "Lepiej od razu potraktować kartę jako spaloną i zastrzec ją" – radzi serwis.

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Jak opisywaliśmy w naTemat, raport Google z 16 listopada mówił o pierwszym ataku przeprowadzonym bez udziału człowieka. Program exploit_agent sam namierza lukę w oprogramowaniu i pisze kod, który ją wykorzystuje. Czy hakerzy sięgnęli po podobne narzędzia przy Autopay, na razie nie wiadomo.

Autopay pisze bezpośrednio do osób, których może dotyczyć atak, więc najpewniejszym sygnałem jest mail od spółki albo kontakt z banku. Brak takiej wiadomości niczego nie gwarantuje, dlatego każdy kto płacił przez Autopay, powinien zapytać bank o swoją kartę.