Gdzie obejrzeć film "Michael" z Jaafarem Jacksonem? Fot. materiał prasowy

Największa biografia muzyczna w historii wjechała do streamingu. Film "Michael" z bratankiem Michaela Jacksona w tytułowej roli, Jaafarem Jacksonem, dorobił się niezłej fortuny, choć nie wszystkich widzów usatysfakcjonował. Recenzje na Rotten Tomatoes wyglądają jak horror.

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"Michael" w reżyserii Antoine'a Fuquy ("Bez litości") został uznany przez krytyków za bezpieczną i wybiórczą biografię muzyczną, która w odróżnieniu od "Rocketmana" poświęconego Eltonowi Johnowi idealizuje Michaela Jacksona, nie ukazując na dużym ekranie najmroczniejszych momentów jego kariery. Choć Jaafar Jackson, który gra w filmie pierwsze skrzypce, sprawdził się wyjątkowo dobrze w roli Króla Popu i oddał hołd swojemu stryjowi, finał "Michaela" wywołał niemałe poruszenie zarówno wśród przeciętnych widzów (oraz słuchaczy), jak i wiernych fanów autora hitu "Thriller". Rok 1988 stał się największym problemem filmu.

Scenariusz Johna Logana ("Gladiator") obejmuje dzieciństwo Michaela Jacksona i jego początki w zespole Jackson 5, w którym występował razem z braćmi. Kamera przygląda się również trudnej relacji artysty z jego ojcem Josephem Jacksonem, ukazując drogę, jaką pokonał, by wreszcie samodzielnie podejmować decyzje kreatywne. Fabuła pokazuje, jak pod koniec lat 70. muzyk podpisuje kontrakt z wytwórnią Epic Records i rozpoczyna pracę z legendarnym Quincym Jonesem, co nie do końca podoba się jego zaborczemu rodzicowi.

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"Michael" z Jaafarem Jacksonem już w streamingu. Gdzie obejrzeć film biograficzny o Królu Popu?

"Michael", którego fabuła została zwieńczona momentem wydania "Bad" w 1988 roku i hucznym koncertem na stadionie Wembley w Londynie, ma w niedalekiej przyszłości doczekać się kontynuacji. Według doniesień zagranicznych mediów wytwórnia Lionsgate miała nakręcić w ramach pierwszej odsłony część scen do sequela. Plany zakładają stworzenie trylogii o Królu Popu. Wielu liczy, że twórcy następnych filmów nie pominą wątków oskarżeń, jakie padły pod adresem gwiazdora. Przypomnijmy jednak, że "Michael" przeszedł rewolucję. Prawnicy zarządzający spuścizną Jacksona odkryli zapis w ugodzie z jednym z oskarżycieli – Jordanem Chandlerem – który uniemożliwia jego przedstawienie lub nawet wspomnienie w produkcji.

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Jaafar Jackson w filmie "Michael". Fot. materiał prasowy

W obsadzie biografii muzycznej, która zarobiła w kasach biletowych na całym świecie ponad miliard dolarów, stając się najbardziej kasowym filmem w swoim gatunku, znaleźli się m.in. Colman Domingo ("Euforia", "Sing Sing"), Miles Teller ("Whiplash", "Top Gun: Maverick"), Mike Myers ("Shrek", "Austin Powers: Agent specjalnej troski"), Nia Long ("Agent XXL", "Drużba"), Laura Harrier ("Spider-Man: Homecoming", "Czarne bractwo. BlacKkKlansman") i KeiLyn Durrel Jones ("Zbrodnia namiętności", "Jak umrzeć w samotności").

Od 24 listopada film "Michael" znajdziemy w streamingu wyłącznie w ofercie platformy SkyShowtime. Tytuł widnieje również w bibliotece serwisów "na życzenie", m.in. Prime Video (od 14,99 zł), CANAL VOD (za 17,99 zł) i Player (za 18 zł).

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W agregatorze recenzenckim Rotten Tomatoes "Michael" został obrzucony zgniłymi pomidorami, zdobywając jedynie 38 proc. pozytywnych recenzji (werdykt na podstawie 312 opinii dziennikarzy i ekspertów).