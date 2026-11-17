Pierwsze reakcje na film "Dalsze perypetie Cliffa Bootha" z Bradem Pittem wleciały Fot. materiał prasowy

David Fincher i Quentin Tarantino połączyli siły, by znów wrzucić na pierwszy plan Brada Pitta, i to w roli, która wcześniej przyniosła mu Oscara. "Dalsze perypetie Cliffa Bootha", nietypowy sequel "Pewnego razu... w Hollywood", zbiera ekscytujące pierwsze oceny. Reakcje krytyków pokazują, że duet kultowych reżyserów przygotował dla widzów niezłą rozrywkę.

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"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" zagoszczą na ekranach IMAX już 25 listopada, a miesiąc później, 23 grudnia, trafią do oferty serwisu streamingowego Netflix. Film w reżyserii Davida Finchera, twórcy "Podziemnego kręgu" i "Zaginionej dziewczyny", i ze scenariuszem napisanym przez Quentina Tarantino ("Bękarty wojny") będzie kontynuacją "Pewnego razu... w Hollywood", za który Brad Pitt ("Siedem") został nagrodzony Oscarem przez Amerykańską Akademię Filmową. Widzowie powinni szykować się na pulpowy spektakl.

Przypomnijmy, że w produkcji z 2019 roku Pitt zagrał Cliffa Bootha, kaskadera i najlepszego przyjaciela hollywoodzkiego gwiazdora Ricka Daltona (w tej roli Leonardo DiCaprio). Finał tamtej historii pochylił się nad alternatywną wizją tragicznych wydarzeń z 1969 roku, ukazując, jak Sharon Tate i jej przyjaciele zostają uratowani przed atakiem członków "Rodziny", czyli sekty dowodzonej przez Charlesa Mansona. Tym razem akcja przeniesie nas do szalonych lat 70. XX wieku.

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Nowy film Finchera i Tarantino zbiera pierwsze reakcje. Cliff Booth w wykonaniu Brada Pitta dalej działa?

Rok 1977. Stara Fabryka Snów ustępuje miejsca nowej fali. Cliff Booth rzuca pracę kaskadera, by stanąć za barem i okazjonalnie zajmować się sztuką operatorską. By zarobić dodatkowe pieniądze, od czasu do czasu przyjmuje na czarno zlecenia, będące brudną robotą. Pewnego dnia z mężczyzną kontaktuje się agentka talentów, która zatrudnia go w imieniu telewizyjnego gwiazdora. Tak zaczyna się podróż tytułowego bohatera po ciemnych uliczkach Miasta Aniołów.

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W obsadzie "Dalszych perypetii Cliffa Bootha" – oprócz Pitta – znaleźli się m.in. Elizabeth Debicki ("The Crown"), Scott Caan ("Błękitna głębia"), Yahya Abdul-Mateen II ("Wonder Man"), Carla Gugino ("Nawiedzony dom na wzgórzu"), Peter Weller ("RoboCop"), Corey Fogelmanis ("Moje życie z Walterami") i Timothy Olyphant ("Deadwood").

Komediodramat w kryminalnym stylu łapie pierwsze reakcje. Kalifornijski krytyk Josh Blumenkranz określił "Dalsze perypetie Cliffa Bootha" mianem "przezabawnych", choć brutalnych. "Brad Pitt jest jak zawsze czarujący. [...] To list miłosny do Los Angeles" – czytamy w jego wpisie zamieszczonym na portalu X (dawnym Twitterze). Clayton Davis z amerykańskiego tygodnika rozrywkowego "Variety" sugeruje, że dzieło Finchera i Tarantino staje się świetnym pretekstem do spędzania razem czasu. "Jeśli film z 2019 roku był listem miłosnym do Los Angeles, to ten jest prawdziwym sonetem. To również miłe przypomnienie, że nie każdy reżyser musi pisać własne filmy" – dodał.

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Dalsza część artykułu poniżej.

"Istna rewelacja" – skomentowała Courtney Howard, również powiązana z "Variety". "To mój ulubiony film tego roku. [...] Zabawny, ekscytujący, romantyczny. Nigdy nie zgadniesz, co się wydarzy" – ocenił Germain Lussier z portalu Gizmodo.