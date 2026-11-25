Polak gra samego Apolla Fot. materiały prasowe

Na Disney+ trwa emisja 3. sezonu "Percy'ego Jacksona i bogów olimpijskich", a na Olimpie pojawił się... Polak. Hubert Jerzyk Śmielecki, model i twórca internetowy, który dopiero rozkręca aktorską karierę, gra Apolla, boga słońca i "złotego chłopca Olimpu". Kim jest?

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Książki Ricka Riordana o nastolatku z ADHD i dysleksją, który odkrywa, że jest synem Posejdona, wychowały całe pokolenie miłośników mitologii i wciąż są hitem wśród dzieciaków. Nic dziwnego: mamy humor, akcję, przepowiednie i bogów, którzy zachowują się jak najbardziej dysfunkcyjna rodzina świata.

Z ekranizacjami było gorzej. Filmy z Loganem Lermanem z 2010 i 2013 roku fani wspominają ze zgrzytaniem zębów, a "Złodziej pioruna" regularnie trafia na listy najgorszych adaptacji. Dopiero "Percy Jackson i bogowie olimpijscy", serial Disney+, współtworzony przez samego Riordana, przywrócił młodemu półbogowi honor. Autor zresztą stanął murem za Leah Savą Jeffries, gdy część fanów atakowała ją za obsadzenie w roli Annabeth.

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Produkcja z Walkerem Scobellem w roli głównej wystartowała w grudniu 2023 roku i od razu trafiła w dziesiątkę. Pierwszy odcinek w sześć dni zebrał 13,3 mln wyświetleń, a cały sezon oglądano łącznie przez ponad 110 mln godzin. Książki wróciły na szczyt listy bestsellerów "New York Timesa", a serial zdobył nagrodę Emmy w kategorii produkcji dziecięcych i rodzinnych. Drugi sezon, czyli "Morze potworów", zadebiutował w grudniu 2025 roku.

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O czym jest 3. sezon "Percy'ego Jacksona"?

Nowy sezon zadebiutował 20 listopada i adaptuje trzeci tom, "Klątwę tytana". To pierwsza ekranizacja tej części, bo filmowa seria nigdy do niej nie dotarła. Annabeth (Leah Sava Jeffries) zostaje porwana przez siły Kronosa, a wraz z nią bogini Artemida (Dafne Keen z "Logana"). Percy i Grover (Aryan Simhadri) ruszają na ratunek, a nad wszystkim wisi przepowiednia o dziecku Wielkiej Trójki, które zadecyduje o losie Olimpu. Ma być bardziej epicko i mroczniej niż wcześniej.

W obsadzie wraca Thalia (Tamara Smart), a nowi są m.in. Nico i Bianca di Angelo (Levi Chrisopulos i Olive Abercrombie) oraz Zoë Nightshade (Saara Chaudry), porucznik Łowczyń Artemidy. Atlasa gra Holt McCallany z "Mindhuntera", Afrodytę Kate McKinnon, Herę Ming-Na Wen, a Demeter Jennifer Beals. Na Olimpie zostają m.in. twórca "Hamiltona" Lin-Manuel Miranda (Hermes) i Courtney B. Vance (Zeus).

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Hubert Jerzyk Śmielecki jako Apollo

Wśród tych gwiazd znalazł się Hubert Jerzyk Śmielecki, Polak, którego dotąd znali głównie użytkownicy TikToka. Aktorsko zadebiutował w zeszłym roku w "Ransom Canyon", westernowym romansie Netfliksa z Joshem Duhamelem. Zagrał tam Randalla, syna głównego bohatera.

Teraz awansował prosto na Olimp. W opisie postaci Apollo to dosłownie "złoty chłopiec Olimpu" i brat bliźniak Artemidy. W książce Riordana jest bogiem słońca, muzyki, poezji, łucznictwa i proroctw, a przy tym czarującym, próżnym luzakiem, który podjeżdża po herosów rydwanem słońca w przebraniu czerwonego maserati i recytuje fatalną poezję. Czytelnicy tak go pokochali, że Riordan dał mu później własną serię książek.

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To rola gościnna, ale w "Klątwie tytana" słynny bóg ma swoje wielkie wejście (w latającym maserati) już w drugim odcinku. Śmielecki zachwycił większość fanów, a TikToka zasypały fanowskie filmiki o Apollu. Polscy fani "Percy'ego Jacksona" ochrzcili go nawet "naszym Apollem".