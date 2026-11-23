Widzowie domagają się tego, by serial "Ciało" został anulowany przez Netflixa Fot. materiał prasowy / Netflix

Netflix posiada w swoim arsenale serial, którego za żadne skarby nie powinien się pozbywać. "Ciało" ma w sobie coś z "Saltburn" i "Yellowjackets". Jest odważne, schodzi na tematy drażliwe i bawi się kampową konwencją. Nowość giganta streamingu, która pochyla się nad losami uczennic katolickiej szkoły, tylko zadebiutowała i już zdołała podzielić widownię. Anulowanie tego projektu byłoby dużym błędem.

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Emerald Fennell, reżyserka "Obiecującej. Młodej. Kobiety" i "Wichrowych wzgórz", określiła "Saltburn" mianem dramatu kostiumowego osadzonego w pierwszej dekadzie XXI wieku. Kino i telewizja wkroczyły w etap, w którym młodość pokolenia milenialsów otrzymuje łatkę "period drama".

Serial "Ciało", którego pierwszy sezon zadebiutował w bibliotece Netflixa w połowie listopada tego roku, poszedł w ślady czarnej komedii z Barrym Keoghanem ("Duchy Inisherin"), skupiając się na 2004 roku – jego estetyce, zeitgeiście i fabularnych możliwościach.

"Ciało" to jeden z najciekawszych seriali Netflixa w 2026 roku. Anulowanie nie powinno wchodzić w grę

Amerykański serial sięga po metody kina grozy i thrillera psychologicznego, nie zapominając przy tym o charakterystycznych dla teen dramy elementach (zwłaszcza tych komediowych). "Ciało" to queerowa opowieść o nastolatkach, które dają początek zbiorowej histerii. Wkrótce panika ogarnia całe pobliskie miasteczko, przynosząc nieoczekiwane zwroty akcji i układając na nowo dynamikę między postaciami. Pod kątem fabularnym i realizacyjnym produkcja Netflixa stoi na naprawdę wysokim poziomie. Szkoda byłoby zaprzepaścić ten wysiłek.

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W ośmioodcinkowym serialu poznajemy Lisbeth Anderson, córkę pastora pentekostalnego, słynącego niegdyś z poskramiania węży, która marzy o byciu częścią drużyny tanecznej Lions. Outsiderce udaje się dołączyć do szkolnej elity, ale tylko dlatego, że jedna z jej nowych członkiń zapada w śpiączkę po halloweenowej zabawie pełnej narkotyków i okultyzmu. Nastolatki – czując się winne sytuacji, jaka spotkała Grace Franklin – łatwo ulegają zewnętrznym wpływom. Wszystkie po kolei zaczynają mówić, że doświadczyły objawienia.

Sara Boustany i Kristina Bogic w serialu "Ciało". Fot. materiał prasowy / Netflix

W obsadzie "bluźnierczego" serialu, który zgłębia także kwestie religijnej traumy, znalazły się m.in. Geena Meszaros ("The Order: Ciche bractwo"), Kristina Bogic ("Howl"), Sara Boustany ("PEN15"), Sofia Wylie ("Akademia Dobra i Zła"), Jackson Kelly ("The Pitt"), Nnamdi Asomugha ("Harriet") i Louisa Krause ("The Dive").

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Petycja o skasowanie "bluźnierczego" serialu

Ponad 100 tys. osób złożyło podpis pod petycją o anulowanie "Ciała" przez Netflixa, twierdząc, że ma ono charakter antykatolicki i obrazoburczy (to nie pierwszy horror, który rozsierdził katolików). "Netflix właśnie wysłał do chrześcijańskich domów coś, czego żaden rodzic nigdy by nie wpuścił za swój próg" – czytamy na stronie CitizenGo. Widzowie o konserwatywnych poglądach oczekują od Petera Rice'a, dyrektora ds. treści w Netflixie, że nie dopuści do produkcji drugiego sezonu młodzieżowego dramatu.

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Showrunnerka "Ciała", Quinn Shephard, powiedziała w wywiadzie dla amerykańskiego tygodnika rozrywkowego "Variety", że w młodości odsunęła się od chrześcijaństwa, gdyż kojarzyła je z uciskiem osób LGBTQ+.

– Zawsze utożsamiałam się z horrorem religijnym w sposób, którego nie do końca rozumiałam – te motywy wstydu, namiętności i ekstazy. [...] Pisanie scenariusza do tego serialu w dziwny sposób uzdrowiło moją relację z wiarą. [...] Okazało się, że wszystkie osoby pracujące nad tym projektem są bardzo pozytywnie nastawione do wiary, ale krytyczne wobec systemu – stwierdziła.