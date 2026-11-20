Cztery sceny, których zabrakło w filmie "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Przed finałowym montażem "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" Francisa Lawrence'a składały się z czterogodzinnego materiału, który ostatecznie skrócono do ponad dwóch godzin i trzydziestu minut. Niestety, filmowej adaptacji ostatniej powieści Suzanne Collins zabrakło momentów, dzięki którym oryginał miał tak głęboki, ludzki i buntowniczy wymiar. Prequel poświęcony Haymitchowi Abernathy'emu ogląda się przez to jak teledysk.

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Tekst zawiera spoilery dot. książki "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" Suzanne Collins.

Jak pisałam w recenzji "Igrzysk śmierci: Wschodu słońca w dniu dożynek", w naszej wyobraźni i na papierze wiele rzeczy uchodzi płazem, podczas gdy kamera tak łatwo nie wybacza. W grę wchodzi ograniczony czas ekranowy i kategoria wiekowa, która dostosowuje materiał źródłowy pod odpowiednią grupę odbiorców.

"Francis Lawrence musiał pozbyć się ze scenariusza najbrutalniejszych fragmentów książki, której krwawy rozmach przebija wszystko, co dotąd powstało w dystopijnym uniwersum Suzanne Collins. Efekt jest taki, że na srebrnym ekranie widzimy historię skrojoną wprost pod młodego widza. Sterylną wizualnie, scenariuszowo uproszczoną, lecz przesłaniem wciąż trafiającą do celu. Mniej więcej..." – oceniłam.

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Cztery mocne sceny, których zabrakło w filmie "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"

Cztery pierwsze części "Igrzysk śmierci", stanowiące główny element ekranowej franczyzy, również rezygnowały z istotnych – przynajmniej pod kątem emocjonalnym – scen opisanych na kartach książki. Nie było ani Madge Undersee, która powierzyła Katniss Everdeen broszkę z kosogłosem, ani wątku niepełnosprawności Peety Mellarka.

W "Igrzyskach śmierci: Wschodzie słońca w dniu dożynek" zmiany względem oryginału rzucają się jeszcze bardziej w oczy, gdyż scenariusz pochyla się nad fabułą Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, kiedy liczba trybutów walczących na śmierć i życie była dwa razy większa niż zwykle. Ze względu na montażowe cięcia film z Josephem Zadą ("Na wschód od Edenu") w roli młodego Haymitcha Abernathy'ego upraszcza fabułę prequela, rozpisując dynamikę między postaciami z pierwszego i drugiego planu (a jest ich naprawdę wiele) w sposób bardzo powierzchowny. Dla kogoś, kto nie nadrobił lektury przed seansem, pewne relacje między bohaterami pozostaną obojętne – nie posiadają bowiem ładunku emocjonalnego książkowej wersji.

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Pozwolę sobie podejść do kwestii braku niektórych scen jak miłośniczka prozy Collins, która w zasadzie się na niej wychowała i uważa, że "Igrzyska śmierci" powinny być lekturą obowiązkową.

Mleko, czekolada, jedynka dla Haymitcha i tożsamość Lou Lou

Szkoda, że w kinowym "Wschodzie słońca w dniu dożynek" nie uwzględniono momentu, kiedy Haymitch po kryjomu pije mleko za plecami zatrutego prezydenta Coriolanusa Snowa, gdy spotykają się w luksusowej posiadłości Plutarcha Heavensbee'ego. To drobny, niemal komiczny gest, zwłaszcza że dyktator daje później Haymitchowi wybór między spokojną a okrutną śmiercią na arenie. W trakcie czytania książki właśnie w takich chwilach można było zrozumieć, że szesnastolatek z Dwunastki nie zamierza kłaniać się tyranowi, nawet jeśli na szali leży jego życie.

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Odczułam również brak treningu, po którym Haymitch otrzymuje od organizatorów 50. Głodowych Igrzysk ocenę 1, choć nigdy nie słyszał, by w przeszłości jakikolwiek trybut spadł tak nisko w tabeli. Reszta drużyny z górniczego regionu Panem szybko dochodzi do wniosku, że to kara za nieposłuszeństwo Haya wobec Kapitolu (zwłaszcza za incydent podczas parady trybutów).

Dalsza część artykułu poniżej.

W wizji Lawrence'a pominięto też scenę, w której Haymitch, Wellie z Dystryktu Szóstego i Silka z Dystryktu Pierwszego dzielą się czekoladą na spalonej arenie. Przypomnę, że pod koniec "gry" Haymitch znajduje wygłodzoną Wellie ukrytą na drzewie. Gdy z nieba spada spadochron od sponsorów z budyniem waniliowym oraz czekoladkami, rzuca część z nich także zapłakanej karierowiczce Silce, myśląc, że wyszedłby z tego całkiem ładny plakat o jedności mieszkańców dystryktów.

Ta trójka to ostatnie bijące serca jubileuszowego turnieju, a ponieważ kilka stron dalej Silka zabija Wellie, odcinając jej głowę toporem, ta chwila zawieszenia broni w książce uderza w czytelnika ze zdwojoną siłą. Na srebrnym ekranie granica między "sojusznikami" a "wrogami" wydaje się mniej złożona, niż nakreśliła ją pierwotnie Collins.